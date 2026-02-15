„Tratăm copiii nu ca subiecți ai dreptului, ci ca «obiecte».” Marina Rusu: Îi vedem ca pe anexe ale adultului, chiar și în cazuri de abuz sexual

16:20

Juristul Iurie Mărgineanu a calificat drept ilegală reținerea avocatului Mitropoliei Moldovei, după scandalul de la biserica din Dereneu, Călărași. „Organele de drept, inclusiv procuratura, par să nu fi auzit de această imunitate profesională și este evident că nici nu doresc să audă. Avocatul nu poate fi reținut, arestat sau percheziționat fără acordul prealabil al Consiliului, lucru care în realitate nu s-a întâmplat. Procurorul era obligat să elibereze persoana imediat și să îi tragă la răspundere pe cei vinovați. De asemenea, judecătorul de instrucție, la examinarea demersului, trebuia să emită o încheiere interlocutorie pentru pedepsirea celor responsabili, inclusiv a procurorului care a admis tacit aceste încălcări”, a explicat avocatul.