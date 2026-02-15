Scorpionii reiau proiecte neterminate și primesc ajutor neașteptat: Află ce-ți prezic astrele

17:40

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a mers astăzi alături de locuitorii din Dereneu. "Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor. Printre ei se află și primarul localității. În privința celor eliberați au fost impuse anumite restricții, dar sunt convins că în curând acestea vor fi contestate în instanță", a declarat el.