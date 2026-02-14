„La mulți ani, eroina mea!” Mama fetei lovite de o mașină la Strășeni, cu un mesaj emoționant de ziua fiicei sale: Știu cu toată inima mea că vei merge din nou

15:00

Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a comentat situația bisericii din Dereneu, acolo unde primarul, localității, avocatul preotului și patru credincioși au fost reținuți de oamenii legii. „Consider că acest conflict a fost creat intenționat, cu implicarea unor persoane. Cu toate acestea, este doar prima situație, iar alte cazuri de acest gen pot urma. Este vorba despre 656 de biserici de pe întreg teritoriul țării și 21 de mănăstiri, în privința cărora am fost informat că urmează să fie luate decizii similare cu cele din cazul bisericii din Dereneu”, a punctat edilul.