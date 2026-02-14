(video) Jaf mai puțin obișnuit în Turcia: Un individ a spart un magazin de bijuterii apoi a fugit călare pe un măgar
UNIMEDIA, 14 februarie 2026 15:10
Un individ a spart un magazin de bijuterii din Turcia cu un motostivuitor și a fugit călare pe măgar, scrie digi24.ro.
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
15:30
(video) „Credeți în iubire?” Renato Usatîi, despre relații și cele mai generoase daruri de Ziua Îndrăgostiților: „Am dat 3 mașini într-o noapte” # UNIMEDIA
Renato Usatîi a vorbit despre iubire, relații și generozitate. Deputatul a dezvăluit câteva dintre cele mai generoase cadouri pe care le-a oferit de Ziua Îndrăgostiților și a povestit cum a dăruit trei mașini într-o singură noapte.
Acum 30 minute
15:10
Acum o oră
14:40
„Scuze pentru ce, pentru adevăr?”: Prima reacție a Annei Mihalachi, după decizia instanței în dosarul deschis de Maia Sandu # UNIMEDIA
Anna Mihalachi a reacționat ferm după decizia instanței în dosarul deschis de Maia Sandu. „Scuze pentru ce, pentru adevăr? Dovezile, unde-ți sunt?”, a scris Mihalachi pe rețelele de socializare.
Acum 2 ore
14:10
Vladimir Putin nu mai este tânăr, a declarat Volodimir Zelenski vineri, într-un interviu pentru Politico, citat de digi24.ro. „Nu mai are prea mult timp”, a glumit președintele ucrainean, spunând că Statele Unite trebuie să facă presiuni asupra președintelui rus pentru a încheia războiul din Ucraina.
13:40
(video) Razie antidrog într-un local din capitală: Poliția a ridicat marijuana, PVP, hașiș, ecstasy și cocaină: 19 persoane, conduse la expertiză # UNIMEDIA
Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic.
Acum 4 ore
13:10
Şoc la Jocurile Olimpice: Marele favorit Ilia Malinin, în lacrimi după ce a căzut de două ori și a încheiat pe locul 8 # UNIMEDIA
Starul american al patinajului artistic, Ilia Malinin, marele favorit la aur, a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov, scrie presa română.
12:50
„Ești cea mai mare realizare a noastră”: Fiul lui Vasile Costiuc celebrează astăzi majoratul. Ce mesaj i-a transmis deputatul # UNIMEDIA
Fiul deputatului Vasile Costiuc, Cosmin, împlinește astăzi 18 ani. Cu ocazia majoratului, părinții săi i-au transmis un mesaj emoționant, subliniind cât de mândri sunt de bărbatul în care s-a transformat. „Ești cea mai mândră realizare a noastră. Drumul abia începe, bucură-te de fiecare clipă”, a scris Costiuc.
12:20
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani: Scenariile a aproape 450 de experți internaționali # UNIMEDIA
China depășește economic Statele Unite. Războiul Rusiei din Ucraina se transformă într-un conflict înghețat prelungit. Tensiunile din jurul Taiwanului escaladează și riscă să declanșeze un război mondial. Tot mai multe state obțin arme nucleare. Democrația intră într-o perioadă de declin accentuat, iar sistemul internațional construit după Al Doilea Război Mondial își pierde influența. Criptomonedele erodează dominația dolarului. Inteligența artificială ajunge la nivelul capacităților umane sau chiar le depășește. NATO supraviețuiește, dar se transformă profund, scrie adevărul.ro.
11:50
(video) Un deputat din Găgăuzia, prins la volan fără permis: Acesta a fost privat de dreptul de a conduce în decembrie, după ce a fost depistat beat la volan # UNIMEDIA
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost oprit de polițiști în trafic, deși avea permisul suspendat din decembrie, după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan.
Acum 6 ore
11:20
Atac cu cuțitul la Arcul de Triumf din Paris: Un bărbat înarmat, care a rănit un jandarm, a fost împușcat # UNIMEDIA
Un bărbat înarmat cu un cuţit, care îi ameninţa vineri pe jandarmii aflaţi în timpul serviciului sub Arcul de Triumf de la Paris, a fost rănit cu focuri de armă de unul dintre ei, scrie digi24.ro.
11:00
Peste 20 de moldoveni, inclusiv 8 copii, exploatați într-o fabrică clandestină din Italia: „Șefa”, o româncă de 23 de ani, amendată cu 100.000 de euro # UNIMEDIA
Peste 20 de moldoveni, printre care și opt minori, exploatați într-un depozit din Italia. O tânără româncă de 23 de ani a fost denunțată pentru intermediere ilegală și exploatarea muncii, după ce autoritățile italiene au descoperit un „fabrică-lagăr” unde aceștia erau forțați să muncească, scrie rotalianul.
10:30
O nouă rundă de negocieri directe Rusia-Ucraina a fost confirmată: Moscova schimbă șeful delegației și îl aduce pe un diplomat criticat de ucraineni # UNIMEDIA
Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, un consilier al lui Putin care a fost criticat de ucraineni după sesiunile de negocieri anterioare, potrivit Politico, citat de hotnews.ro.
10:10
La 14 februarie, inaugurarea Ateneului Român și înființarea Junimii Române au marcat momente esențiale în cultura și identitatea națională.
10:10
(video) „Omul care a scris cel mai frumos despre mamă”. Omagiu lui Grigore Vieru: Conducerea Primăriei Chișinău a depus flori la bustul poetului # UNIMEDIA
Conducerea Primăriei Chișinău a adus un omagiu marelui poet Grigore Vieru, depunând flori la bustul său din capitală. Evenimentul marchează respectul și recunoștința față de cel care a scris unele dintre cele mai frumoase versuri despre mamă și despre patrie. „Este important să păstrăm această memorie vie și să transmitem mai departe respectul și dragostea pentru opera sa”, a scris Ion Ceban.
10:00
Berbecii se simt plini de încredere, iar Vărsătorii încep noi capitole: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga aceste energii. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze pașii în această zi specială.
09:40
(video) Cu BMW-ul verde în tufari: Tânărul care și-a luat permisul acum câteva zile și a „reușit” să adune 15 puncte de penalizare într-o zi, a ajuns cu mașina în arbuști # UNIMEDIA
Șoferul de BMW, care a acumulat 15 puncte de penalizare după doar 11 zile de permis, a fost implicat într-un accident. Potrivit imaginilor video apărute pe rețelele de socializare, acesta a ajuns cu mașina într-un tufiș.
Acum 8 ore
09:30
Valentine’s Day a depășit demult statutul de simplă „zi a îndrăgostiților”. Pe 14 februarie, gesturile romantice, cadourile, mesajele și declarațiile de iubire se îmbină cu așteptări sociale și presiuni subtile. Pentru cupluri, această zi reprezintă un prilej de celebrare vizibilă, în timp ce pentru persoanele singure, evenimentul poate amplifica sentimente de singurătate, comparații sociale sau îndoieli legate de propria valoare. Psihologul Claudia Vîja explică pentru digi24.ro cum poate fi abordată această zi astfel încât să nu afecteze starea emoțională.
09:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi în Moldova vremea va fi predominant noroasă, cu momente de înseninare pe parcursul zilei, și sunt așteptate ploi ușoare.
09:10
Acum 24 ore
21:10
(video) Urmărire ca în filme la Congaz: Un polițist a scos arma pe geam în timp ce încerca să stopeze un șofer # UNIMEDIA
Un incident a avut loc la Congaz, unde un polițist a fost surprins cu arma afară din automobil în timpul unei urmăriri pentru a opri un șofer.
20:50
(video) „Moldova poate fi în prima linie a războiului hibrid al Rusiei”: Mesajul Maiei Sandu la Conferința de Securitate de la München # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
20:50
Vlad Filat: Tragedia din Pădurea Domnească de acum 13 ani a scos la iveală putreziciunea din instituții și a declanșat o criză politică # UNIMEDIA
La mai bine de 13 ani de la vânătoarea ilegală din Rezervația Naturală Pădurea Domnească, soldată cu moartea lui Sorin Paciu, Vlad Filat susține că acel caz a scos la iveală „putreziciunea” din instituțiile statului și tentativa de mușamalizare a crimei. Fostul premier afirmă că tragedia a declanșat o criză politică majoră și acuză influența oligarhică ce ar fi capturat instituțiile și ar fi pus în pericol parcursul european al Republicii Moldova.
20:30
Atenționare de călătorie pentru Italia: Se anunță o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externedin România informează cetăţenii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian, scrie digi24.ro.
20:10
Chișinăul strălucește în roșu: Arcul de Triumf a fost iluminat decorativ cu ocazia Anului Nou Chinezesc # UNIMEDIA
Porțile Sfinte (Arcul de Triumf) din Chișinău au fost iluminate decorativ în roșu, cu ocazia Anului Nou Chinezesc, aducând în centrul capitalei culoarea simbolică a norocului și prosperității.
19:50
(video) Droguri și bani nejustificați: Polițiștii au ridicat cocaină și hașiș de 300 mii lei, în capitală. Doi tineri, arestați # UNIMEDIA
Polițiștii de la Botanica au reținut doi bărbați, de 26 și 29 de ani, originari din Bălți și Chișinău, suspectați de deținerea și distribuirea drogurilor pe teritoriul capitalei.
19:30
(video) Moment savuros la Conferința de Securitate de la Munchen: Ischinger readuce în scenă ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos # UNIMEDIA
Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei la Washington, care acum este preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen (MCS), a deschis, vineri, ediţia din acest an a evenimentului mult aşteptat cu o glumă, spunând că ceea ce s-a întâmplat la Forumul Economic de la Davos (unitatea Europei în faţa lui Donald Trump - n.r.) nu trebuie să rămână la Davos, iar în timp ce spunea aceasta, spre amuzamentul celor prezenţi, şi-a pus ochelari de soare în stil aviator, la fel cum a apărut la Davos preşedintele francez Emmanuel Macron, care suferea la acel moment de o afecţiune oculară inestetică, relatează POLITICO, citat de presa română.
19:00
(foto) Maia Sandu s-a întâlnit cu Marco Rubio și Mark Rutte la München: Consolidarea securității și sprijinirea parcursului european al RM, printre subiectele abordate # UNIMEDIA
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
18:40
„Adaptați viteza și evitați manevrele riscante”: Poliția, cu recomandări în contextul codului galben de ceață # UNIMEDIA
În contextul codului galben de ceață, Poliția Națională îi îndeamnă pe șoferi să fie prudenți în trafic. „Conduceți responsabil pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur”, se arată într-un mesaj.
18:20
(video) 15 puncte dintr-o lovitură: Șoferul unui BMW, care a obținut permisul acum 11 zile, riscă să rămână pieton după ce a încălcat grav regulile de circulație # UNIMEDIA
Poliția s-a autosesizat în baza unor imagini video, apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW a ignorat normele de circulație rutieră, punând în pericol siguranța participanților la trafic.
18:00
Friedrich Merz știe când se va sfârși războiul din Ucraina, dar avertizează: „Nu am ajuns încă acolo” # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, că este „gata să discute” cu liderii ruşi, dar spune că Rusia nu este încă pregătită pentru discuţii „serioase” privind un armistiţiu în Ucraina şi un acord de pace, scrie digi24.ro.
17:40
Igor Dodon: Nimeni — nici guvernul, nici Maia Sandu, nici Ministerul Justiției, nu are dreptul să le impună oamenilor cărei Mitropolii să aparțină # UNIMEDIA
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a mers astăzi alături de locuitorii din Dereneu. "Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor. Printre ei se află și primarul localității. În privința celor eliberați au fost impuse anumite restricții, dar sunt convins că în curând acestea vor fi contestate în instanță", a declarat el.
17:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține în aceste momente un discurs în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
17:10
(video) Pâine „cu gust” de evaziune fiscală. O companie de panificație a fost luată pe sus de oamenii legii. Peste jumătate de milion de lei, ridicați # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Trei persoane din conducerea firmei sunt cercetate penal.
17:10
La ei nu e recesiune: Cresc salariile la Palatul spaniol. Cât vor câștiga în 2026 Letizia și Felipe. Soacra, cel mai prost plătită # UNIMEDIA
Regina Letizia și Regele Felipe al VI-lea se numără printre regalii care vor avea parte de o creștere a salariilor în acest an, scrie okmagazine.ro.
17:00
(video) „Reginele fac artă.” Irina Rimes și Delia au lansat piesa „Petale”: Internauții, entuziasmați # UNIMEDIA
Irina Rimes și Delia Matache au lansat, ieri, piesa „Petale”. Internauții au apreciat videoclipul, exprimându-și entuziasmul pentru noua colaborare.
16:40
(video) Poliția dezminte afirmațiile lui Costiuc despre o fetiță de clasa a 7-a care s-ar fi otrăvit cu droguri: Un fals. Copila a luat pastile acasă, acum e bine # UNIMEDIA
Poliția Națională califică „inadmisibilă postarea deputatului Vasile Costiuc, în care a catalogat drept consumator de droguri un copil” și cere „să nu inducă cetățenii în eroare”. Se întâmplă după ce parlamentarul a declarat, într-un live pe rețele, că „o fetiță din clasa 7-a de la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență în stare gravă cu otrăvire narcotică, și internată în terapie intensivă”.
16:30
Doi bebeluși au fost găsiți într-un congelator în Franța. Mama lor a recunoscut că i-a înghețat la o lună după naștere # UNIMEDIA
Descoperire șocantă în Franța: o femeie a fost arestată sub suspiciunea de dublu infanticid, după ce au fost găsite trupurile înghețate ale unor nou-născuți ascunse într-un congelator, relatează Mirror, citată de protv.ro.
16:30
Contrabandă cu aur, la vama Sculeni: Trei lingouri au fost găsite la un călător din Lituania, la intrare în țară # UNIMEDIA
Lingourile nedeclarate, presupuse a fi din aur, au fost descoperite de polițiștii de frontieră la punctul de trecere Sculeni, în timp ce un bărbat venit din Lituania încerca să intre în Republica Moldova.
15:40
Alertă după alertă în Moldova: Meteorologii au prelungit Codul galben de ceață, pe întreg teritoriul țării # UNIMEDIA
Codul galben de ceață a fost prelungit pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), alerta este valabilă până mâine, 14 februarie, ora 12:00.
Ieri
15:30
Spălare de bani în valoare de milioane de dolari prin OnlyFans, anchetată în Turcia: 16 persoane au fost reținute # UNIMEDIA
Turcia a reținut vineri 16 persoane și a confiscat bunuri în valoare de aproximativ 300 de milioane de lire (6,9 milioane de dolari), în cadrul unei anchete privind presupuse activități de spălare de bani legate de conținut distribuit pe platforma OnlyFans, au declarat procurorii citați de Reuters, relatează HotNews.ro.
15:30
„În armata lui Nosatîi mor soldații mai repede, decât investighează el cazurile anterioare”. Alternativa va cere demisia ministrului Apărării, în Parlament, după tragediile din Armata Națională # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocul Alternativa, a anunțat că formațiunea va înainta o moțiune de cenzură împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Decizia vine după ce un militar al Armatei Naționale s-a împușcat pe 12 februarie, în timpul serviciului, la post.
15:10
(foto) Iulian Luchin a spart gheața la Jocurile Olimpice: Pe ce loc s-a clasat moldoveanul care ne reprezintă la competiția de la Milano Cortina # UNIMEDIA
Iulian Luchin a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportivul de 21 de ani s-a clasat pe locul 96 la proba schi fond 10 km, anunță Olympic Moldova.
15:00
(video) „Biserică, oameni, preoți batjocoriți.” Ion Ceban, despre situația din Dereneu: PAS le spune oamenilor să se clarifice, după ce a trimis Fulger acolo # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a comentat situația bisericii din Dereneu, acolo unde primarul, localității, avocatul preotului și patru credincioși au fost reținuți de oamenii legii. „Consider că acest conflict a fost creat intenționat, cu implicarea unor persoane. Cu toate acestea, este doar prima situație, iar alte cazuri de acest gen pot urma. Este vorba despre 656 de biserici de pe întreg teritoriul țării și 21 de mănăstiri, în privința cărora am fost informat că urmează să fie luate decizii similare cu cele din cazul bisericii din Dereneu”, a punctat edilul.
14:50
Igor Zaharov „a trecut drumul”: Fostul purtător de cuvânt al Maiei Sandu a fost numit consilierul lui Igor Grosu în Parlament # UNIMEDIA
Fostul purtător de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a fost numit consilier în Cabinetul președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
14:50
(foto) „Capcana cu miere”. Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Contracandidatul lui Orban: „M-am lăsat sedus” # UNIMEDIA
Un scandal zguduie politica maghiară înaintea alegerilor parlamentare ia amploare. Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, susține că guvernul condus de Viktor Orban a orchestrat o „capcană cu miere”, prin care fotografii și posibile înregistrări intime ale sale ar fi fost folosite pentru a-l discredita, scrie adevarul.ro.
14:40
(video) Primarul de Dereneu, plasat sub control judiciar pentru 30 de zile: A fost întâmpinat cu cântece religioase și îmbrățișări, în fața judecătoriei # UNIMEDIA
Primarul localității Dereneu din raionul Călărași, Vasile Revenco, reținut în seara de 10 februarie, a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile.
14:20
(video) „Extraordinar”. Oaspeți de onoare pe malul Bîcului: O vidră și o egretă, surprinse în inima capitalei # UNIMEDIA
O vidră și o egretă au fost surprinse în municipiul Chișinău, pe malul râul Bîc. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.
14:10
(video) Scandalul de la Dereneu ia amploare. Igor Dodon: „Am vorbit cu preoteasa și ea, în lacrimi, mi-a spus că asistenții sociali vor să le ia copiii. S-au încuiat în biserică” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a deplasat astăzi la Strășeni, acolo unde au fost aduse la judecată persoanele reținute la Dereneu. Totodată, liderul PSRM a menționat că a discutat cu preoteasa din localitate, care i-a spus că asistenții sociali intenționează să le ia copiii.
14:00
Incendiu puternic pe un bulevard din București. O mașină a luat foc în trafic, iar pasagerul din dreapta a murit. Mai există încă o victimă # UNIMEDIA
Un incendiu violent a izbucnit în trafic, la o mașină, vineri, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Bucureștiului. Potrivit pompierilor, la sosirea echipajelor, focul se manifesta puternic la un autovehicul, afectând alte trei mașini parcate în apropiere, scrie antena3.ro.
13:40
O cafea, un bilet și un milion: Povestea milionarului jubiliar cu numărul 100 al Loteriei Naționale # UNIMEDIA
Peste 100 de moldoveni au devenit milionari, după ce au descoperit câștiguri amețitoare la loterie. Portalul operatorului autorizat din domeniu informează că milionarul cu numărul 100 este un tânăr din Edineț, Alexandr Arsenii, care a câștigat exact 1 000 000 de lei într-un bilet cumpărat la o benzinărie, scrie Ziua.md
