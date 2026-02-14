(video) Un deputat din Găgăuzia, prins la volan fără permis: Acesta a fost privat de dreptul de a conduce în decembrie, după ce a fost depistat beat la volan
UNIMEDIA, 14 februarie 2026 11:50
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost oprit de polițiști în trafic, deși avea permisul suspendat din decembrie, după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan.
• • •
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:20
Atac cu cuțitul la Arcul de Triumf din Paris: Un bărbat înarmat, care a rănit un jandarm, a fost împușcat # UNIMEDIA
Un bărbat înarmat cu un cuţit, care îi ameninţa vineri pe jandarmii aflaţi în timpul serviciului sub Arcul de Triumf de la Paris, a fost rănit cu focuri de armă de unul dintre ei, scrie digi24.ro.
Acum 2 ore
11:00
Peste 20 de moldoveni, inclusiv 8 copii, exploatați într-o fabrică clandestină din Italia: „Șefa”, o româncă de 23 de ani, amendată cu 100.000 de euro # UNIMEDIA
Peste 20 de moldoveni, printre care și opt minori, exploatați într-un depozit din Italia. O tânără româncă de 23 de ani a fost denunțată pentru intermediere ilegală și exploatarea muncii, după ce autoritățile italiene au descoperit un „fabrică-lagăr” unde aceștia erau forțați să muncească, scrie rotalianul.
10:30
O nouă rundă de negocieri directe Rusia-Ucraina a fost confirmată: Moscova schimbă șeful delegației și îl aduce pe un diplomat criticat de ucraineni # UNIMEDIA
Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, un consilier al lui Putin care a fost criticat de ucraineni după sesiunile de negocieri anterioare, potrivit Politico, citat de hotnews.ro.
Acum 4 ore
10:10
La 14 februarie, inaugurarea Ateneului Român și înființarea Junimii Române au marcat momente esențiale în cultura și identitatea națională.
10:10
(video) „Omul care a scris cel mai frumos despre mamă”. Omagiu lui Grigore Vieru: Conducerea Primăriei Chișinău a depus flori la bustul poetului # UNIMEDIA
Conducerea Primăriei Chișinău a adus un omagiu marelui poet Grigore Vieru, depunând flori la bustul său din capitală. Evenimentul marchează respectul și recunoștința față de cel care a scris unele dintre cele mai frumoase versuri despre mamă și despre patrie. „Este important să păstrăm această memorie vie și să transmitem mai departe respectul și dragostea pentru opera sa”, a scris Ion Ceban.
10:00
Berbecii se simt plini de încredere, iar Vărsătorii încep noi capitole: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga aceste energii. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze pașii în această zi specială.
09:40
(video) Cu BMW-ul verde în tufari: Tânărul care și-a luat permisul acum câteva zile și a „reușit” să adune 15 puncte de penalizare într-o zi, a ajuns cu mașina în arbuști # UNIMEDIA
Șoferul de BMW, care a acumulat 15 puncte de penalizare după doar 11 zile de permis, a fost implicat într-un accident. Potrivit imaginilor video apărute pe rețelele de socializare, acesta a ajuns cu mașina într-un tufiș.
09:30
Valentine’s Day a depășit demult statutul de simplă „zi a îndrăgostiților”. Pe 14 februarie, gesturile romantice, cadourile, mesajele și declarațiile de iubire se îmbină cu așteptări sociale și presiuni subtile. Pentru cupluri, această zi reprezintă un prilej de celebrare vizibilă, în timp ce pentru persoanele singure, evenimentul poate amplifica sentimente de singurătate, comparații sociale sau îndoieli legate de propria valoare. Psihologul Claudia Vîja explică pentru digi24.ro cum poate fi abordată această zi astfel încât să nu afecteze starea emoțională.
09:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi în Moldova vremea va fi predominant noroasă, cu momente de înseninare pe parcursul zilei, și sunt așteptate ploi ușoare.
09:10
Acum 24 ore
21:10
(video) Urmărire ca în filme la Congaz: Un polițist a scos arma pe geam în timp ce încerca să stopeze un șofer # UNIMEDIA
Un incident a avut loc la Congaz, unde un polițist a fost surprins cu arma afară din automobil în timpul unei urmăriri pentru a opri un șofer.
20:50
(video) „Moldova poate fi în prima linie a războiului hibrid al Rusiei”: Mesajul Maiei Sandu la Conferința de Securitate de la München # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
20:50
Vlad Filat: Tragedia din Pădurea Domnească de acum 13 ani a scos la iveală putreziciunea din instituții și a declanșat o criză politică # UNIMEDIA
La mai bine de 13 ani de la vânătoarea ilegală din Rezervația Naturală Pădurea Domnească, soldată cu moartea lui Sorin Paciu, Vlad Filat susține că acel caz a scos la iveală „putreziciunea” din instituțiile statului și tentativa de mușamalizare a crimei. Fostul premier afirmă că tragedia a declanșat o criză politică majoră și acuză influența oligarhică ce ar fi capturat instituțiile și ar fi pus în pericol parcursul european al Republicii Moldova.
20:30
Atenționare de călătorie pentru Italia: Se anunță o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externedin România informează cetăţenii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian, scrie digi24.ro.
20:10
Chișinăul strălucește în roșu: Arcul de Triumf a fost iluminat decorativ cu ocazia Anului Nou Chinezesc # UNIMEDIA
Porțile Sfinte (Arcul de Triumf) din Chișinău au fost iluminate decorativ în roșu, cu ocazia Anului Nou Chinezesc, aducând în centrul capitalei culoarea simbolică a norocului și prosperității.
19:50
(video) Droguri și bani nejustificați: Polițiștii au ridicat cocaină și hașiș de 300 mii lei, în capitală. Doi tineri, arestați # UNIMEDIA
Polițiștii de la Botanica au reținut doi bărbați, de 26 și 29 de ani, originari din Bălți și Chișinău, suspectați de deținerea și distribuirea drogurilor pe teritoriul capitalei.
19:30
(video) Moment savuros la Conferința de Securitate de la Munchen: Ischinger readuce în scenă ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos # UNIMEDIA
Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei la Washington, care acum este preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen (MCS), a deschis, vineri, ediţia din acest an a evenimentului mult aşteptat cu o glumă, spunând că ceea ce s-a întâmplat la Forumul Economic de la Davos (unitatea Europei în faţa lui Donald Trump - n.r.) nu trebuie să rămână la Davos, iar în timp ce spunea aceasta, spre amuzamentul celor prezenţi, şi-a pus ochelari de soare în stil aviator, la fel cum a apărut la Davos preşedintele francez Emmanuel Macron, care suferea la acel moment de o afecţiune oculară inestetică, relatează POLITICO, citat de presa română.
19:00
(foto) Maia Sandu s-a întâlnit cu Marco Rubio și Mark Rutte la München: Consolidarea securității și sprijinirea parcursului european al RM, printre subiectele abordate # UNIMEDIA
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
18:40
„Adaptați viteza și evitați manevrele riscante”: Poliția, cu recomandări în contextul codului galben de ceață # UNIMEDIA
În contextul codului galben de ceață, Poliția Națională îi îndeamnă pe șoferi să fie prudenți în trafic. „Conduceți responsabil pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur”, se arată într-un mesaj.
18:20
(video) 15 puncte dintr-o lovitură: Șoferul unui BMW, care a obținut permisul acum 11 zile, riscă să rămână pieton după ce a încălcat grav regulile de circulație # UNIMEDIA
Poliția s-a autosesizat în baza unor imagini video, apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW a ignorat normele de circulație rutieră, punând în pericol siguranța participanților la trafic.
18:00
Friedrich Merz știe când se va sfârși războiul din Ucraina, dar avertizează: „Nu am ajuns încă acolo” # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, că este „gata să discute” cu liderii ruşi, dar spune că Rusia nu este încă pregătită pentru discuţii „serioase” privind un armistiţiu în Ucraina şi un acord de pace, scrie digi24.ro.
17:40
Igor Dodon: Nimeni — nici guvernul, nici Maia Sandu, nici Ministerul Justiției, nu are dreptul să le impună oamenilor cărei Mitropolii să aparțină # UNIMEDIA
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a mers astăzi alături de locuitorii din Dereneu. "Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor. Printre ei se află și primarul localității. În privința celor eliberați au fost impuse anumite restricții, dar sunt convins că în curând acestea vor fi contestate în instanță", a declarat el.
17:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține în aceste momente un discurs în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
17:10
(video) Pâine „cu gust” de evaziune fiscală. O companie de panificație a fost luată pe sus de oamenii legii. Peste jumătate de milion de lei, ridicați # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Trei persoane din conducerea firmei sunt cercetate penal.
17:10
La ei nu e recesiune: Cresc salariile la Palatul spaniol. Cât vor câștiga în 2026 Letizia și Felipe. Soacra, cel mai prost plătită # UNIMEDIA
Regina Letizia și Regele Felipe al VI-lea se numără printre regalii care vor avea parte de o creștere a salariilor în acest an, scrie okmagazine.ro.
17:00
(video) „Reginele fac artă.” Irina Rimes și Delia au lansat piesa „Petale”: Internauții, entuziasmați # UNIMEDIA
Irina Rimes și Delia Matache au lansat, ieri, piesa „Petale”. Internauții au apreciat videoclipul, exprimându-și entuziasmul pentru noua colaborare.
16:40
(video) Poliția dezminte afirmațiile lui Costiuc despre o fetiță de clasa a 7-a care s-ar fi otrăvit cu droguri: Un fals. Copila a luat pastile acasă, acum e bine # UNIMEDIA
Poliția Națională califică „inadmisibilă postarea deputatului Vasile Costiuc, în care a catalogat drept consumator de droguri un copil” și cere „să nu inducă cetățenii în eroare”. Se întâmplă după ce parlamentarul a declarat, într-un live pe rețele, că „o fetiță din clasa 7-a de la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență în stare gravă cu otrăvire narcotică, și internată în terapie intensivă”.
16:30
Doi bebeluși au fost găsiți într-un congelator în Franța. Mama lor a recunoscut că i-a înghețat la o lună după naștere # UNIMEDIA
Descoperire șocantă în Franța: o femeie a fost arestată sub suspiciunea de dublu infanticid, după ce au fost găsite trupurile înghețate ale unor nou-născuți ascunse într-un congelator, relatează Mirror, citată de protv.ro.
16:30
Contrabandă cu aur, la vama Sculeni: Trei lingouri au fost găsite la un călător din Lituania, la intrare în țară # UNIMEDIA
Lingourile nedeclarate, presupuse a fi din aur, au fost descoperite de polițiștii de frontieră la punctul de trecere Sculeni, în timp ce un bărbat venit din Lituania încerca să intre în Republica Moldova.
15:40
Alertă după alertă în Moldova: Meteorologii au prelungit Codul galben de ceață, pe întreg teritoriul țării # UNIMEDIA
Codul galben de ceață a fost prelungit pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), alerta este valabilă până mâine, 14 februarie, ora 12:00.
15:30
Spălare de bani în valoare de milioane de dolari prin OnlyFans, anchetată în Turcia: 16 persoane au fost reținute # UNIMEDIA
Turcia a reținut vineri 16 persoane și a confiscat bunuri în valoare de aproximativ 300 de milioane de lire (6,9 milioane de dolari), în cadrul unei anchete privind presupuse activități de spălare de bani legate de conținut distribuit pe platforma OnlyFans, au declarat procurorii citați de Reuters, relatează HotNews.ro.
15:30
„În armata lui Nosatîi mor soldații mai repede, decât investighează el cazurile anterioare”. Alternativa va cere demisia ministrului Apărării, în Parlament, după tragediile din Armata Națională # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocul Alternativa, a anunțat că formațiunea va înainta o moțiune de cenzură împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Decizia vine după ce un militar al Armatei Naționale s-a împușcat pe 12 februarie, în timpul serviciului, la post.
15:10
(foto) Iulian Luchin a spart gheața la Jocurile Olimpice: Pe ce loc s-a clasat moldoveanul care ne reprezintă la competiția de la Milano Cortina # UNIMEDIA
Iulian Luchin a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportivul de 21 de ani s-a clasat pe locul 96 la proba schi fond 10 km, anunță Olympic Moldova.
15:00
(video) „Biserică, oameni, preoți batjocoriți.” Ion Ceban, despre situația din Dereneu: PAS le spune oamenilor să se clarifice, după ce a trimis Fulger acolo # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a comentat situația bisericii din Dereneu, acolo unde primarul, localității, avocatul preotului și patru credincioși au fost reținuți de oamenii legii. „Consider că acest conflict a fost creat intenționat, cu implicarea unor persoane. Cu toate acestea, este doar prima situație, iar alte cazuri de acest gen pot urma. Este vorba despre 656 de biserici de pe întreg teritoriul țării și 21 de mănăstiri, în privința cărora am fost informat că urmează să fie luate decizii similare cu cele din cazul bisericii din Dereneu”, a punctat edilul.
14:50
Igor Zaharov „a trecut drumul”: Fostul purtător de cuvânt al Maiei Sandu a fost numit consilierul lui Igor Grosu în Parlament # UNIMEDIA
Fostul purtător de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, a fost numit consilier în Cabinetul președintelui Parlamentului, Igor Grosu.
14:50
(foto) „Capcana cu miere”. Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Contracandidatul lui Orban: „M-am lăsat sedus” # UNIMEDIA
Un scandal zguduie politica maghiară înaintea alegerilor parlamentare ia amploare. Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, susține că guvernul condus de Viktor Orban a orchestrat o „capcană cu miere”, prin care fotografii și posibile înregistrări intime ale sale ar fi fost folosite pentru a-l discredita, scrie adevarul.ro.
14:40
(video) Primarul de Dereneu, plasat sub control judiciar pentru 30 de zile: A fost întâmpinat cu cântece religioase și îmbrățișări, în fața judecătoriei # UNIMEDIA
Primarul localității Dereneu din raionul Călărași, Vasile Revenco, reținut în seara de 10 februarie, a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile.
14:20
(video) „Extraordinar”. Oaspeți de onoare pe malul Bîcului: O vidră și o egretă, surprinse în inima capitalei # UNIMEDIA
O vidră și o egretă au fost surprinse în municipiul Chișinău, pe malul râul Bîc. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.
14:10
(video) Scandalul de la Dereneu ia amploare. Igor Dodon: „Am vorbit cu preoteasa și ea, în lacrimi, mi-a spus că asistenții sociali vor să le ia copiii. S-au încuiat în biserică” # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a deplasat astăzi la Strășeni, acolo unde au fost aduse la judecată persoanele reținute la Dereneu. Totodată, liderul PSRM a menționat că a discutat cu preoteasa din localitate, care i-a spus că asistenții sociali intenționează să le ia copiii.
14:00
Incendiu puternic pe un bulevard din București. O mașină a luat foc în trafic, iar pasagerul din dreapta a murit. Mai există încă o victimă # UNIMEDIA
Un incendiu violent a izbucnit în trafic, la o mașină, vineri, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Bucureștiului. Potrivit pompierilor, la sosirea echipajelor, focul se manifesta puternic la un autovehicul, afectând alte trei mașini parcate în apropiere, scrie antena3.ro.
13:40
O cafea, un bilet și un milion: Povestea milionarului jubiliar cu numărul 100 al Loteriei Naționale # UNIMEDIA
Peste 100 de moldoveni au devenit milionari, după ce au descoperit câștiguri amețitoare la loterie. Portalul operatorului autorizat din domeniu informează că milionarul cu numărul 100 este un tânăr din Edineț, Alexandr Arsenii, care a câștigat exact 1 000 000 de lei într-un bilet cumpărat la o benzinărie, scrie Ziua.md
13:30
Ţara care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani. „Infracţiune de adult, pedeapsă de adult” # UNIMEDIA
Camera Deputaţilor a aprobat joi un proiect de lege introdus de preşedintele argentinian Javier Milei, care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani, înainte de a fi examinat de Senat, scrie observatornews.ro.
13:10
După 600 de zile, Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional: „Capitala Europei” se apropie de o criză financiară # UNIMEDIA
Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional, după ce partidele au ajuns la un acord în urma a peste 600 de zile de impas în negocieri, relatează POLITICO, potrivit digi24.ro.
13:10
„Nu aveam lenjerie, iar el stătea alături”: Mărturia cutremurătoare a unei paciente despre medicul acuzat de violarea a 2 fetițe: „M-am simțit cea mai murdară”. Reacția lui Boris Meșteșug # UNIMEDIA
O fostă pacientă a medicului Boris Meșteșug, cercetat penal pentru violul a două fetițe, aduce acuzații suplimentare la adresa acestuia. Femeia susține că, în august 2025, a fost supusă unei intervenții ginecologice de urgență, sub anestezie. După operație, nu ar fi fost transportată pe targă sau în scaun cu rotile. Afirmă că, deși se simțea amețită, a fost însoțită pe jos de medicul anesteziolog până la sala de recuperare, aflată în spatele unei uși. Pe traseu, femeia spune că ar fi simțit cum medicul i-ar fi introdus mâinile sub haine și ar fi atins-o la sâni. Într-o investigație RISE Moldova, Boris Meșteșug a declarat că respinge toate acuzațiile.
13:00
(foto) „Upgrade” pe străzile capitalei: Muncitorii au început plombarea gropilor, apărute după zilele cu ninsori, polei și ghețuș # UNIMEDIA
Serviciile municipale de profil desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere în sectoarele capitalei, ca urmare a condițiilor climaterice severe din această iarnă, anunță Primăria Chișinău.
12:50
(video) Scandalul se mută la detectorul de minciuni? Verbițchi și Bostanica o invită pe Beregoi la poligraf: „Mergi, Iulia?”. Fanii, puși pe jar: „Cred că anulez abonamentul la Netflix” # UNIMEDIA
Scandalul dintre mai multe influencerițe din Republica Moldova continuă să se intensifice. După ce Olga Verbițchi și Andreea Bostanica au lansat acuzații publice la adresa fostei lor prietene, Iuliana Beregoi, cele două susțin că sunt dispuse să-și probeze declarațiile inclusiv printr-un test la detectorul de minciuni.
12:50
CIO, în mijlocul unui nou scandal: Critici dure, după ce s-a aflat că vinde tricouri cu JO din Germania nazistă. Cum se apără # UNIMEDIA
Comitetul Olimpic Internațional (CIO) este în centrul unei alte controverse. Organizația este criticată dur în Germania pentru că vinde tricouri cu design-uri care au în prim-plan ediția din 1936 a Jocurilor Olimpice, folosită de Adolf Hitler pentru a promova nazismul la nivel mondial, scrie golazo.ro.
12:30
(video) „Eliberați reținuții!” Preoți și credincioși, la Judecătoria Strășeni: „Primarul de la Dereneu, avocatul și 4 creștini sunt judecați.” Intrarea, blocată de polițiști # UNIMEDIA
Mai mulți preoți și creștini ortodocși s-au adunat, la această oră, la sediul Judecătoriei Strășeni, acolo unde ar fi fost aduși primarul de Dereneu, avocatul și alte 4 persoane, reținute anterior de Poliție. Intrarea în instanța de judecată a fost blocată de oameni ai legii. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:30
Irina Vlah: „Regimului PAS îi este convenabilă o opoziție „comodă”. De aceea, Partidul Republican Inima Moldovei a fost scos din alegeri și de aproape 5 luni este ținut sub restricții” # UNIMEDIA
„Regimului PAS îi este convenabilă doar o opoziție „comodă”. De aceea, Partidul Republican „Inima Moldovei” a fost scos din alegeri și de aproape 5 luni este ținut sub restricții” - a declarat Irina Vlah, liderul partidului, care a anunțat că s-a adresat corpului diplomatic „pentru ca întreaga lume să vadă cum funcționează, în realitate, „justiția” în țara noastră”.
