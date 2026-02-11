Iranul acceptă verificări internaționale ale programului nuclear, dar respinge cererile SUA

Albasat, 11 februarie 2026 20:00

Iranul este pregătit să accepte orice formă de verificare a programului său nuclear. Anunțul a fost făcut de președintele Masoud Pezeshkian, pe fondul reluării negocierilor...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Albasat

Acum 5 minute
20:20
Ministerele Sănătății și Agriculturii au secretari de stat noi Albasat
Ministerului Sănătății și cel al Agriculturii și Industriei Alimentare vor avea, din 12 februarie, secretari de stat noi în echipă. Numirile au fost aprobate miercuri...
Acum 15 minute
20:10
Amalgamarea voluntară a localităților, subiect de dezbatere la Nisporeni Albasat
Astăzi, în incinta Consiliului raional Nisporeni, a avut loc o ședință de lucru dedicată procesului de reformă administrativ-teritorială, inclusiv aspectelor ce țin de amalgamarea voluntară...
Acum 30 minute
20:00
Ministrul energiei vine joi în Parlament. Va fi dezbătută moțiunea simplă Albasat
Ministrul energiei Dorin Junghietu va veni joi în Parlament. Biroul permanent al legislativului a inclus pe ordinea de zi a ședinței moțiunea simplă asupra politicii...
20:00
Iranul acceptă verificări internaționale ale programului nuclear, dar respinge cererile SUA Albasat
Iranul este pregătit să accepte orice formă de verificare a programului său nuclear. Anunțul a fost făcut de președintele Masoud Pezeshkian, pe fondul reluării negocierilor...
Acum o oră
19:50
Se caută un nou sediu pentru Misiunea diplomatică a Moldovei pe lângă UE Albasat
Autoritățile de la Chișinău sunt în căutarea unui nou sediu destinat Misiunii diplomatice a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. În acest sens, Guvernul a...
19:40
Poliția și sistemul medical din Nisporeni consolidează colaborarea profesională Albasat
Astăzi, 11 februarie, conducerea Inspectoratului de Poliție Nisporeni, împreună cu șeful Secției securitate publică, șeful Serviciului patrulare și șefii de sector, s-au întrunit într-o ședință...
Acum 12 ore
08:50
Cursul valutar oficial la 11.02.2026 Albasat
Cursul valutar oficial pentru 11 februarie 2026 aduce noile valori stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru principalele valute de referință. Vezi mai jos cotațiile...
Ieri
20:20
Poliția din Nisporeni, în dialog direct cu cetățenii din Marinici și Călimănești Albasat
La 10 februarie curent, conducerea Inspectoratului de poliție Nisporeni a desfășurat două întruniri cu cetățenii și membrii Consiliilor de siguranță comunitară (CSC) din teritoriu. Ședințele...
20:10
Cinci școli testează un program-pilot pentru prevenirea consumului de tutun Albasat
În cinci școli din Moldova a fost lansată pilotarea inițiativei „Școala fără tutun și nicotină”, menită să reducă riscul inițierii fumatului și să creeze un...
20:00
Moldova și Ucraina semnează Protocol pentru viitorul punct de trecere Cosăuți–Yampil Albasat
Moldova și Ucraina au semnat Protocolul care facilitează înființarea unui punct de trecere rutieră a frontierei de stat pe viitorul pod ce va lega localitățile...
19:50
Alegeri locale noi în 10 localități: perioada electorală începe pe 16 februarie Albasat
Perioada electorală pentru alegerile locale noi, care urmează să se desfășoare pe 17 mai în 10 localități din țară, va începe pe data de 16...
17:30
Automobil răpit și depistat în scurt timp la Nisporeni. Doi minori, prinși de poliție la volan Albasat
Un automobil dat dispărut a fost depistat la scurt timp de oamenii legii, după o intervenție operativă a polițiștilor din Nisporeni. Incidentul s-a produs în...
14:10
ANRE explică de ce facturile din ianuarie pot fi mai mari Albasat
Facturile la gaze, energie electrică și energie termică din ianuarie pot fi mai mari din cauza temperaturilor scăzute, a creșterii consumului și a altor factori...
13:10
Moldova are nevoie de un mecanism intern pentru alinierea rapidă la sancțiunile UE, expert Albasat
Republica Moldova are nevoie de un mecanism intern care să permită alinierea aproape automată la sancțiunile Uniunii Europene, pentru a evita blocajele birocratice, susține expertul...
12:50
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Avem datoria să le asigurăm copiilor și online un spațiu sigur” Albasat
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat...
12:50
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% într-un an Albasat
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, majorarea este cauzată...
09:20
Peste 3 500 de lucrători medicali fac naveta. Statul le achită transportul Albasat
Pe parcursul anului trecut, 3 560 de lucrători medicali au făcut naveta zilnic sau săptămânal către locul de muncă, aflat în alte localități decât cele...
09:00
Marcel Spatari: Fondurile europene trebuie să ajungă direct la primării Albasat
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost...
08:50
Cursul valutar oficial la 10.02.2026 Albasat
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru astăzi. Vezi mai jos principalele cotații ale monedelor străine în raport cu leul moldovenesc. Valuta...
9 februarie 2026
21:40
wrwev weqr qwerweq rwqe rqwe rwerqwe Albasat
werqwe rw er qwe r we r qwe r qwe r qw erwer q
21:40
A început plata compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie Albasat
Compensațiile pentru ianuarie au fost transferate luni la peste 620 000 de gospodării din Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că plățile sunt efectuate...
21:30
Apel la calm și înțelepciune în situația conflictului enoriașilor din Dereneu Albasat
Neînțelegerile dintre cele două comunități creștin-ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, nu trebuie exploatate politic. Apelul este lansat de ministrul culturii, Cristian Jardan, care îndeamnă...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Elevii pot cumula mai multe certificate pentru nota „10” la BAC la limba străină Albasat
Începând cu sesiunea din acest an, elevii care își doresc nota „10” la bacalaureatul la limba străină vor putea folosi certificate sau diplome obținute la...
13:20
Moldova reușește să oprească propaganda Rusiei înaintea Europei, Financial Times Albasat
În pofida resurselor considerabile investite de Kremlin în războiul informațional din Europa, influența Rusiei nu este întotdeauna decisivă. Republica Moldova este un exemplu în acest...
09:00
Cursul valutar oficial la 09.02.2026 Albasat
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0720 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0239 Hrivna ucraineana 980 UAH...
8 februarie 2026
18:20
Mai mulți consumatori de carne ajung centenari decât vegetarienii? Ce explică, de fapt, un studiu recent Albasat
Un studiu realizat pe parcursul a două decenii sugerează că persoanele în vârstă care consumă carne ar putea avea șanse mai mari să ajungă la...
17:40
Activele de rezervă, pe trend descendent: pierdere de 23,5 milioane de euro în ianuarie Albasat
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au constituit 5 miliarde de euro la sfârșitul lunii ianuarie, fiind mai mici cu 23,5 milioane de euro...
17:30
Riscuri noi de concediere „legală” pentru muncitorii migranți din Rusia Albasat
Angajatorii ruși vor putea, în mod legal, să concedieze migranți în cazul introducerii în regiune a restricțiilor privind angajarea forței de muncă străine. Legea va...
17:30
Blănurile de pisică și câine, pe cale să fie interzise în Moldova Albasat
Republica Moldova ia în considerare interzicerea importului și exportului de blănuri de pisică și câine, precum și a produselor care conțin astfel de blănuri. Un...
17:20
Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică Albasat
Elevii din Chișinău se întorc luni, 9 februarie, la școală cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut duminică de Primărie, transmite IPN. „În cazul în...
17:20
Maia Sandu propune consultări pentru protejarea copiilor în mediul online Albasat
Președinta Maia Sandu propune consultări ample, cu participarea părinților, profesorilor și specialiștilor în sănătate, pentru a identifica soluții de protejare a copiilor în mediul online...
6 februarie 2026
15:10
Întârzieri la zboruri pe Aeroportul Chișinău din cauza condițiilor meteo Albasat
Zborurile de pe Aeroportul Internațional Chișinău pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice. Administrația aerogării precizează că aeronavele trebuie...
14:50
Cursă avia directă Chișinău-Vilnius, de la 1 aprilie Albasat
Cursa aeriană directă între Chișinău și Vilnius va fi lansată începând cu 1 aprilie, a anunțat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul...
14:40
Record de mașini electrice și hibride înmatriculate în 2025 Albasat
Peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride au fost înmatriculate anul trecut în Moldova. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, acesta este un...
14:30
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimii 25 de ani, expert IDIS Albasat
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, PIB-ul pe...
12:50
Reforma actelor permisive poate economisi antreprenorilor 264 de milioane de lei anual, MDED Albasat
Autoritățile vor continua și în acest an reforma și simplificarea actelor permisive pentru antreprenori. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării estimează că astfel antreprenorii vor putea...
12:40
Parlamentul a aprobat demisia Anastasiei Nichita. Mandatul poate fi preluat de Tatiana Rotari Albasat
După ce sportiva Anastasia Nichita și-a depus mandatul de deputat, acesta ar putea fi preluat de Tatiana Rotari, următoarea candidată pe lista Partidului Acțiune și...
09:40
Plafonul de înregistrare TVA ar putea fi majorat Albasat
Plafonul de înregistrare în scopuri de TVA ar putea fi majorat. Un proiect de lege votat de Parlament în primă lectură prevede creșterea acestuia de...
09:40
Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi utilizați în interes public Albasat
Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale, vor fi utilizați în scopuri sociale sau de interes public. Parlamentul a votat în lectură finală un...
09:20
Cursul valutar oficial la 06.02.2026 Albasat
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0394 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9941 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3940 Leu romanesc 946...
5 februarie 2026
14:30
Bulgaria se pregătește să producă primele bancnote euro Albasat
Bulgaria înregistrează progrese în tranziția la euro și se pregătește să producă primele sale bancnote euro, în limitele cotei alocate de Banca Centrală Europeană, transmite...
14:10
BNM menține rata de bază la 5% și reduce rezervele obligatorii Albasat
Rata de bază se menține la nivelul de 5% anual, iar ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân la 7% și, respectiv, 3%....
14:00
Șase școli din țară au fost închise joi din cauza vremii nefavorabile Albasat
Elevii din șase școli din țară nu au ieșit joi la lecții din cauza poleiului și a ghețușului. Orele vor fi recuperate fie sâmbătă, fie...
13:10
Transportatorii din nordul țării vor protesta pe 12 februarie Albasat
Transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale țării vor protesta săptămâna viitoare în fața Agenției Naționale Transport Auto. Potrivit Asociației Patronale a Operatorilor de...
12:10
Moldovenii din Emiratele Arabe Unite își vor putea converti permisele de conducere Albasat
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Emiratele Arabe Unite își vor putea converti permisele de conducere fără a susține examene suplimentare. Un Memorandum de înțelegere privind...
12:10
Tratatul New START expiră pe 5 februarie Albasat
Tratatul New START dintre Statele Unite și Rusia privind limitarea numărului de arme nucleare, expiră pe 5 februarie. Prin urmare, ambele părți pot începe o...
10:00
Intervenții în capitală pentru prevenirea poleiului și ghețușului Albasat
Serviciile municipale au lucrat toată noaptea pentru a menține circulația. S-a intervenit în toate sectoarele capitalei pentru prevenirea poleiului și a ghețușului, fiind presărat material...
08:50
Cursul valutar oficial la 05.02.2026 Albasat
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0123 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9423 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3925 Leu romanesc 946...
4 februarie 2026
22:30
La Nisporeni, campania „Donează o carte” a adunat peste 450 de exemplare Albasat
Consiliul raional al elevilor din raionul Nisporeni a colectat peste 450 de cărți în cadrul campaniei „Donează o carte”. Acțiunea civică a fost sprijinită de...
22:10
Plan activat de autorități: intervenții pe drumuri și sprijin medical pentru 4–8 februarie Albasat
Ministerul Afacerilor Interne va mobiliza zilnic, în perioada 4–8 februarie, între 2 300 și 2 400 de angajați din structurile sale – inclusiv polițiști de...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.