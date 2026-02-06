Cursă avia directă Chișinău-Vilnius, de la 1 aprilie

09:20

Pentru unii pacienți din raioanele țării, ajutorul medical a fost acordat cu sprijinul salvatorilor, după ce ambulanțele au întâmpinat dificultăți de deplasare din cauza ghețușului de pe drumuri. În ultimele 24 de ore, echipele de intervenție au acționat în 18 cazuri, pentru a facilita accesul medicilor la bolnavi, transmite IPN....