Șase școli din țară au fost închise joi din cauza vremii nefavorabile

Circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate din cauza ghețușului format pe carosabil, iar intervențiile drumarilor sunt limitate de condițiile periculoase. Pe traseul Fetești-Edineț, circulația este blocată complet, iar în alte zone, autospecialele nu pot interveni în pante din cauza ghețușului, fiind necesar ca lucrările de combatere a lunecușului...