Șase școli din țară au fost închise joi din cauza vremii nefavorabile
Albasat, 5 februarie 2026 14:00
Elevii din șase școli din țară nu au ieșit joi la lecții din cauza poleiului și a ghețușului. Orele vor fi recuperate fie sâmbătă, fie...
Acum 10 minute
14:10
Rata de bază se menține la nivelul de 5% anual, iar ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân la 7% și, respectiv, 3%....
Acum 30 minute
14:00
Acum 2 ore
13:10
Transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale țării vor protesta săptămâna viitoare în fața Agenției Naționale Transport Auto. Potrivit Asociației Patronale a Operatorilor de...
Acum 4 ore
12:10
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Emiratele Arabe Unite își vor putea converti permisele de conducere fără a susține examene suplimentare. Un Memorandum de înțelegere privind...
12:10
Tratatul New START dintre Statele Unite și Rusia privind limitarea numărului de arme nucleare, expiră pe 5 februarie. Prin urmare, ambele părți pot începe o...
Acum 6 ore
10:00
Serviciile municipale au lucrat toată noaptea pentru a menține circulația. S-a intervenit în toate sectoarele capitalei pentru prevenirea poleiului și a ghețușului, fiind presărat material...
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0123 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9423 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3925 Leu romanesc 946...
Acum 24 ore
22:30
Consiliul raional al elevilor din raionul Nisporeni a colectat peste 450 de cărți în cadrul campaniei „Donează o carte”. Acțiunea civică a fost sprijinită de...
22:10
Plan activat de autorități: intervenții pe drumuri și sprijin medical pentru 4–8 februarie # Albasat
Ministerul Afacerilor Interne va mobiliza zilnic, în perioada 4–8 februarie, între 2 300 și 2 400 de angajați din structurile sale – inclusiv polițiști de...
20:10
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile...
15:10
Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei, transmite IPN....
15:00
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ...
15:00
Profesorii și studenții protestează la București contra măsurilor de austeritate guvernamentale # Albasat
Sute de angajați din sistemul de educație român protestează miercuri în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Aceștia susțin...
Ieri
10:50
În Republica Moldova va fi creată e-Arhiva, un sistem informațional unificat care va permite gestionarea și păstrarea documentelor în format electronic. Conceptul sistemului a fost...
10:50
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între...
10:50
Inundațiile au afectat 17 localități din România în ultimele 24 de ore. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele de intervenție au acționat...
10:50
Codul galben de ceață a fost prelungit până joi, ora 13:00. Meteorologii avertizează că, pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. În...
10:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0440 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7452 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3915 Leu romanesc 946...
10:50
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției...
10:50
În jur de 1 700 de consumatori mai rămâneau joi dimineața fără curent electric. Este vorba despre șase localități din raioanele Criuleni, Dubăsari și Orhei,...
10:50
Uniunea Europeană va aloca un ajutor umanitar de urgență în valoare de 145 de milioane de euro pentru Ucraina și 8 milioane de euro Republicii...
10:50
Și în nordul țării, aproape 2 700 de consumatori rămân fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice complicate din ultimele zile. În total sunt afectate...
10:50
Crește numărul copiilor romi în școlile din Moldova. La începutul anului de studii, în învățământul general erau înscriși 2 029 de elevi romi, în comparație...
10:50
10:50
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
30 ianuarie 2026
18:40
29 ianuarie 2026
13:20
11:30
10:30
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției financiare, sprijinul acordat este aproape dublu față de cel oferit în 2024, și a fost oferit pentru dezvoltarea a 19 proiecte, transmite IPN. Prioritățile investiționale...
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0440 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7452 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3915 Leu romanesc 946 RON 1 3.9332 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2198 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8245 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6844 Coroana islandeza 352 ISK...
28 ianuarie 2026
15:40
Codul galben de ceață a fost prelungit până joi, ora 13:00. Meteorologii avertizează că, pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. În plus, combinația dintre ceața densă și temperaturile sub zero grade va favoriza formarea și menținerea poleiului, ceea ce va crea condiții periculoase pentru trafic și...
13:40
Inundațiile au afectat 17 localități din România în ultimele 24 de ore. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele de intervenție au acționat în șase județe pentru evacuarea apei din gospodării și pentru eliminarea consecințelor intemperiilor, transmite IPN. Forțele de salvare au intervenit în județele Caraș-Severin, Gorj, Dolj,...
13:30
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între animale. Guvernul a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, transmite IPN. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că aplicarea acestor recomandări va...
13:20
În Republica Moldova va fi creată e-Arhiva, un sistem informațional unificat care va permite gestionarea și păstrarea documentelor în format electronic. Conceptul sistemului a fost aprobat miercuri, în ședința cabinetului de miniștri, și reprezintă prima etapă în procesul de creare și lansare a arhivei electronice, transmite IPN. Noul sistem va...
12:20
Antreprenorii independenți, înregistrați oficial și care plătesc contribuții la bugetul de asigurări sociale, vor avea dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și paternală, dar și indemnizații adresate familiilor cu copii. O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri de Guvern, transmite IPN. Ministra muncii...
12:10
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata” nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă în următoarea perioadă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, transmite IPN. El a precizat că există o problemă cu asigurarea cu lei a bancomatelor în...
09:20
Pentru unii pacienți din raioanele țării, ajutorul medical a fost acordat cu sprijinul salvatorilor, după ce ambulanțele au întâmpinat dificultăți de deplasare din cauza ghețușului de pe drumuri. În ultimele 24 de ore, echipele de intervenție au acționat în 18 cazuri, pentru a facilita accesul medicilor la bolnavi, transmite IPN....
09:10
Hidrocentrala Dubăsari a reluat marți seara producerea de energie electrică, după aproape 24 de ore de la producerea unei avarii. Pe parcurs, stația a avut o funcționare instabilă: după repornirea din noaptea de luni spre marți, producția de energie a fost din nou întreruptă, iar lucrările de reparație au continuat...
09:00
Legea cetățeniei a fost modificată pe fondul avalanșei de cereri de la cetățeni ruși, deputat # Albasat
Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, deputatul Radu Marian, susține că modificările operate la Legea cetățeniei au fost adoptate într-un context excepțional, generat de un val masiv de cereri venite din partea cetățenilor ruși, după izbucnirea războiului din Ucraina. Potrivit lui, deși scopul schimbărilor a fost protejarea securității naționale, în procesul...
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0126 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8230 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3916 Leu romanesc 946 RON 1 3.9272 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2202 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8253 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6799 Coroana islandeza 352 ISK...
27 ianuarie 2026
16:20
Pasagerii care călătoresc în Turcia nu vor avea dreptul să se ridice de pe scaun, să își desfacă centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje înainte ca aeronava să oprească complet și semnalul luminos privind purtarea centurii să fie stins, transmite IPN. Noile reguli introduse de Autoritatea aeronautică...
15:30
Școlile pot trece la program online, recomandă MEC. Lecțiile cu prezență fizică încep la ora 9 # Albasat
Ministerul Educației recomandă desfășurarea lecțiilor online, în contextul condițiilor meteorologice dificile și al măsurilor dispuse de Centrul Național de Management al Crizelor. În școlile cu prezență fizică la cursuri, programul va începe de la ora 09:00, transmite IPN. Potrivit MEC, direcțiile de educație și șefii instituțiilor de învățământ vor evalua...
11:30
Un act de vandalism a fost semnalat în orașul Nisporeni, unde mai mulți copaci de mesteacăn, plantați sub formă de alee în primăvara anului 2025, au fost rupți intenționat de persoane neidentificate. Informația a fost făcută publică de primarul orașului, Dan Negel. Potrivit autorităților locale, arborii au fost sădiți de...
10:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata Națională vor sprijini autoritățile locale, la solicitare, pentru intervenția în zonele cele mai afectate sau periculoase, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiective critice și protecția populației. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Centrului Național de Management al Crizelor. Totodată,...
09:50
Președinta Maia Sandu afirmă că Holocaustul reprezintă o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază. Într-un mesaj transmis în contextul Zilei internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului, șefa statului a subliniat că această tragedie a început cu ura, excluderea și tăcerea complice în fața suferinței, transmite IPN....
09:30
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară cu dificultate din cauza ghețușului format pe carosabil, iar intervențiile drumarilor sunt limitate de condițiile periculoase. Pe traseul Fetești-Edineț, circulația este blocată complet, iar în alte zone, autospecialele nu pot interveni în pante din cauza ghețușului, fiind necesar ca lucrările de combatere a lunecușului...
26 ianuarie 2026
22:00
Ucraina, scutită de taxe vamale pentru lapte, fructe, legume și carne – decizia Consiliului UE # Albasat
Consiliul UE a aprobat reducerea taxelor vamale pentru mai multe produse agricole din Ucraina, în cadrul Acordului revizuit de liber schimb. Astfel, Uniunea Europeană reduce taxele vamale pentru produsele lactate, fructele și legumele, carnea și semifabricatele din carne din Ucraina. Decizia a fost luată luni de Consiliul blocului comunitar, în...
21:50
România va acorda un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluări complete a pădurilor din Republica Moldova. Detaliile proiectului au fost discutate de ministrul mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unei vizite la Brașov, transmite IPN. Programul va fi implementat de echipe mixte de experți din România,...
16:10
Lipsa buletinului de identitate nu poate fi interpretată ca lipsa cetățeniei Republicii Moldova, iar încorporarea în Armata Națională nu este condiționată exclusiv de acest document. Precizarea vine din partea Ministerului Apărării, după apariția unor informații în spațiul public privind presupuse încălcări ale legislației în cazul unui tânăr, care a ajuns...
