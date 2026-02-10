Automobil răpit și depistat în scurt timp la Nisporeni. Doi minori, prinși de poliție la volan
Albasat, 10 februarie 2026 17:30
Un automobil dat dispărut a fost depistat la scurt timp de oamenii legii, după o intervenție operativă a polițiștilor din Nisporeni. Incidentul s-a produs în...
• • •
Acum 30 minute
17:30
Acum 4 ore
14:10
Facturile la gaze, energie electrică și energie termică din ianuarie pot fi mai mari din cauza temperaturilor scăzute, a creșterii consumului și a altor factori...
Acum 6 ore
13:10
Moldova are nevoie de un mecanism intern pentru alinierea rapidă la sancțiunile UE, expert # Albasat
Republica Moldova are nevoie de un mecanism intern care să permită alinierea aproape automată la sancțiunile Uniunii Europene, pentru a evita blocajele birocratice, susține expertul...
12:50
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Avem datoria să le asigurăm copiilor și online un spațiu sigur” # Albasat
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat...
12:50
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, majorarea este cauzată...
Acum 12 ore
09:20
Pe parcursul anului trecut, 3 560 de lucrători medicali au făcut naveta zilnic sau săptămânal către locul de muncă, aflat în alte localități decât cele...
09:00
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost...
08:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru astăzi. Vezi mai jos principalele cotații ale monedelor străine în raport cu leul moldovenesc. Valuta...
Acum 24 ore
21:40
21:40
Compensațiile pentru ianuarie au fost transferate luni la peste 620 000 de gospodării din Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că plățile sunt efectuate...
21:30
Neînțelegerile dintre cele două comunități creștin-ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, nu trebuie exploatate politic. Apelul este lansat de ministrul culturii, Cristian Jardan, care îndeamnă...
Ieri
14:50
Începând cu sesiunea din acest an, elevii care își doresc nota „10” la bacalaureatul la limba străină vor putea folosi certificate sau diplome obținute la...
13:20
În pofida resurselor considerabile investite de Kremlin în războiul informațional din Europa, influența Rusiei nu este întotdeauna decisivă. Republica Moldova este un exemplu în acest...
09:00
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0720 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0239 Hrivna ucraineana 980 UAH...
8 februarie 2026
18:20
Mai mulți consumatori de carne ajung centenari decât vegetarienii? Ce explică, de fapt, un studiu recent # Albasat
Un studiu realizat pe parcursul a două decenii sugerează că persoanele în vârstă care consumă carne ar putea avea șanse mai mari să ajungă la...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au constituit 5 miliarde de euro la sfârșitul lunii ianuarie, fiind mai mici cu 23,5 milioane de euro...
17:30
Angajatorii ruși vor putea, în mod legal, să concedieze migranți în cazul introducerii în regiune a restricțiilor privind angajarea forței de muncă străine. Legea va...
17:30
Republica Moldova ia în considerare interzicerea importului și exportului de blănuri de pisică și câine, precum și a produselor care conțin astfel de blănuri. Un...
17:20
Elevii din Chișinău se întorc luni, 9 februarie, la școală cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut duminică de Primărie, transmite IPN. „În cazul în...
17:20
Președinta Maia Sandu propune consultări ample, cu participarea părinților, profesorilor și specialiștilor în sănătate, pentru a identifica soluții de protejare a copiilor în mediul online...
6 februarie 2026
15:10
Zborurile de pe Aeroportul Internațional Chișinău pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice. Administrația aerogării precizează că aeronavele trebuie...
14:50
Cursa aeriană directă între Chișinău și Vilnius va fi lansată începând cu 1 aprilie, a anunțat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul...
14:40
Peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride au fost înmatriculate anul trecut în Moldova. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, acesta este un...
14:30
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimii 25 de ani, expert IDIS # Albasat
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, PIB-ul pe...
12:50
Reforma actelor permisive poate economisi antreprenorilor 264 de milioane de lei anual, MDED # Albasat
Autoritățile vor continua și în acest an reforma și simplificarea actelor permisive pentru antreprenori. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării estimează că astfel antreprenorii vor putea...
12:40
Parlamentul a aprobat demisia Anastasiei Nichita. Mandatul poate fi preluat de Tatiana Rotari # Albasat
După ce sportiva Anastasia Nichita și-a depus mandatul de deputat, acesta ar putea fi preluat de Tatiana Rotari, următoarea candidată pe lista Partidului Acțiune și...
09:40
Plafonul de înregistrare în scopuri de TVA ar putea fi majorat. Un proiect de lege votat de Parlament în primă lectură prevede creșterea acestuia de...
09:40
Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale, vor fi utilizați în scopuri sociale sau de interes public. Parlamentul a votat în lectură finală un...
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0394 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9941 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3940 Leu romanesc 946...
5 februarie 2026
14:30
Bulgaria înregistrează progrese în tranziția la euro și se pregătește să producă primele sale bancnote euro, în limitele cotei alocate de Banca Centrală Europeană, transmite...
14:10
Rata de bază se menține la nivelul de 5% anual, iar ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân la 7% și, respectiv, 3%....
14:00
Elevii din șase școli din țară nu au ieșit joi la lecții din cauza poleiului și a ghețușului. Orele vor fi recuperate fie sâmbătă, fie...
13:10
Transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale țării vor protesta săptămâna viitoare în fața Agenției Naționale Transport Auto. Potrivit Asociației Patronale a Operatorilor de...
12:10
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Emiratele Arabe Unite își vor putea converti permisele de conducere fără a susține examene suplimentare. Un Memorandum de înțelegere privind...
12:10
Tratatul New START dintre Statele Unite și Rusia privind limitarea numărului de arme nucleare, expiră pe 5 februarie. Prin urmare, ambele părți pot începe o...
10:00
Serviciile municipale au lucrat toată noaptea pentru a menține circulația. S-a intervenit în toate sectoarele capitalei pentru prevenirea poleiului și a ghețușului, fiind presărat material...
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0123 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9423 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3925 Leu romanesc 946...
4 februarie 2026
22:30
Consiliul raional al elevilor din raionul Nisporeni a colectat peste 450 de cărți în cadrul campaniei „Donează o carte”. Acțiunea civică a fost sprijinită de...
22:10
Plan activat de autorități: intervenții pe drumuri și sprijin medical pentru 4–8 februarie # Albasat
Ministerul Afacerilor Interne va mobiliza zilnic, în perioada 4–8 februarie, între 2 300 și 2 400 de angajați din structurile sale – inclusiv polițiști de...
20:10
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile...
15:10
Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei, transmite IPN....
15:00
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ...
15:00
Profesorii și studenții protestează la București contra măsurilor de austeritate guvernamentale # Albasat
Sute de angajați din sistemul de educație român protestează miercuri în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Aceștia susțin...
10:50
În Republica Moldova va fi creată e-Arhiva, un sistem informațional unificat care va permite gestionarea și păstrarea documentelor în format electronic. Conceptul sistemului a fost...
10:50
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între...
10:50
Inundațiile au afectat 17 localități din România în ultimele 24 de ore. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele de intervenție au acționat...
10:50
Codul galben de ceață a fost prelungit până joi, ora 13:00. Meteorologii avertizează că, pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. În...
10:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0440 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7452 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3915 Leu romanesc 946...
10:50
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției...
10:50
În jur de 1 700 de consumatori mai rămâneau joi dimineața fără curent electric. Este vorba despre șase localități din raioanele Criuleni, Dubăsari și Orhei,...
