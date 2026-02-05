Tratatul New START expiră pe 5 februarie

16:10

Lipsa buletinului de identitate nu poate fi interpretată ca lipsa cetățeniei Republicii Moldova, iar încorporarea în Armata Națională nu este condiționată exclusiv de acest document. Precizarea vine din partea Ministerului Apărării, după apariția unor informații în spațiul public privind presupuse încălcări ale legislației în cazul unui tânăr, care a ajuns...