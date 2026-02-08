Mai mulți consumatori de carne ajung centenari decât vegetarienii? Ce explică, de fapt, un studiu recent
Albasat, 8 februarie 2026 18:20
Un studiu realizat pe parcursul a două decenii sugerează că persoanele în vârstă care consumă carne ar putea avea șanse mai mari să ajungă la...
• • •
Acum 30 minute
18:20
Acum 2 ore
17:40
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au constituit 5 miliarde de euro la sfârșitul lunii ianuarie, fiind mai mici cu 23,5 milioane de euro...
17:30
Angajatorii ruși vor putea, în mod legal, să concedieze migranți în cazul introducerii în regiune a restricțiilor privind angajarea forței de muncă străine. Legea va...
17:30
Republica Moldova ia în considerare interzicerea importului și exportului de blănuri de pisică și câine, precum și a produselor care conțin astfel de blănuri. Un...
17:20
Elevii din Chișinău se întorc luni, 9 februarie, la școală cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut duminică de Primărie, transmite IPN. „În cazul în...
17:20
Președinta Maia Sandu propune consultări ample, cu participarea părinților, profesorilor și specialiștilor în sănătate, pentru a identifica soluții de protejare a copiilor în mediul online...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Zborurile de pe Aeroportul Internațional Chișinău pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice. Administrația aerogării precizează că aeronavele trebuie...
14:50
Cursa aeriană directă între Chișinău și Vilnius va fi lansată începând cu 1 aprilie, a anunțat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul...
14:40
Peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride au fost înmatriculate anul trecut în Moldova. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, acesta este un...
14:30
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimii 25 de ani, expert IDIS # Albasat
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, PIB-ul pe...
12:50
Reforma actelor permisive poate economisi antreprenorilor 264 de milioane de lei anual, MDED # Albasat
Autoritățile vor continua și în acest an reforma și simplificarea actelor permisive pentru antreprenori. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării estimează că astfel antreprenorii vor putea...
12:40
Parlamentul a aprobat demisia Anastasiei Nichita. Mandatul poate fi preluat de Tatiana Rotari # Albasat
După ce sportiva Anastasia Nichita și-a depus mandatul de deputat, acesta ar putea fi preluat de Tatiana Rotari, următoarea candidată pe lista Partidului Acțiune și...
09:40
Plafonul de înregistrare în scopuri de TVA ar putea fi majorat. Un proiect de lege votat de Parlament în primă lectură prevede creșterea acestuia de...
09:40
Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale, vor fi utilizați în scopuri sociale sau de interes public. Parlamentul a votat în lectură finală un...
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0394 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9941 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3940 Leu romanesc 946...
5 februarie 2026
14:30
Bulgaria înregistrează progrese în tranziția la euro și se pregătește să producă primele sale bancnote euro, în limitele cotei alocate de Banca Centrală Europeană, transmite...
14:10
Rata de bază se menține la nivelul de 5% anual, iar ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân la 7% și, respectiv, 3%....
14:00
Elevii din șase școli din țară nu au ieșit joi la lecții din cauza poleiului și a ghețușului. Orele vor fi recuperate fie sâmbătă, fie...
13:10
Transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale țării vor protesta săptămâna viitoare în fața Agenției Naționale Transport Auto. Potrivit Asociației Patronale a Operatorilor de...
12:10
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Emiratele Arabe Unite își vor putea converti permisele de conducere fără a susține examene suplimentare. Un Memorandum de înțelegere privind...
12:10
Tratatul New START dintre Statele Unite și Rusia privind limitarea numărului de arme nucleare, expiră pe 5 februarie. Prin urmare, ambele părți pot începe o...
10:00
Serviciile municipale au lucrat toată noaptea pentru a menține circulația. S-a intervenit în toate sectoarele capitalei pentru prevenirea poleiului și a ghețușului, fiind presărat material...
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0123 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9423 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3925 Leu romanesc 946...
4 februarie 2026
22:30
Consiliul raional al elevilor din raionul Nisporeni a colectat peste 450 de cărți în cadrul campaniei „Donează o carte”. Acțiunea civică a fost sprijinită de...
22:10
Plan activat de autorități: intervenții pe drumuri și sprijin medical pentru 4–8 februarie # Albasat
Ministerul Afacerilor Interne va mobiliza zilnic, în perioada 4–8 februarie, între 2 300 și 2 400 de angajați din structurile sale – inclusiv polițiști de...
20:10
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile...
15:10
Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei, transmite IPN....
15:00
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ...
15:00
Profesorii și studenții protestează la București contra măsurilor de austeritate guvernamentale # Albasat
Sute de angajați din sistemul de educație român protestează miercuri în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Aceștia susțin...
10:50
În Republica Moldova va fi creată e-Arhiva, un sistem informațional unificat care va permite gestionarea și păstrarea documentelor în format electronic. Conceptul sistemului a fost...
10:50
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între...
10:50
Inundațiile au afectat 17 localități din România în ultimele 24 de ore. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele de intervenție au acționat...
10:50
Codul galben de ceață a fost prelungit până joi, ora 13:00. Meteorologii avertizează că, pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. În...
10:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0440 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7452 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3915 Leu romanesc 946...
10:50
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției...
10:50
În jur de 1 700 de consumatori mai rămâneau joi dimineața fără curent electric. Este vorba despre șase localități din raioanele Criuleni, Dubăsari și Orhei,...
10:50
Uniunea Europeană va aloca un ajutor umanitar de urgență în valoare de 145 de milioane de euro pentru Ucraina și 8 milioane de euro Republicii...
10:50
Și în nordul țării, aproape 2 700 de consumatori rămân fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice complicate din ultimele zile. În total sunt afectate...
10:50
Crește numărul copiilor romi în școlile din Moldova. La începutul anului de studii, în învățământul general erau înscriși 2 029 de elevi romi, în comparație...
10:50
Inspectoratul de Poliție Nisporeni informează cetățenii că, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie, conform prognozelor meteorologice, sunt așteptate ninsori, temperaturi extrem de scăzute, de...
10:50
Poliția din Nisporeni lansează un apel ferm către populație, în contextul condițiilor meteorologice actuale, îndemnând cetățenii să manifeste maximă prudență și să evite deplasarea pe...
31 ianuarie 2026
11:40
Poliția din Nisporeni lansează un apel ferm către populație, în contextul condițiilor meteorologice actuale, îndemnând cetățenii să manifeste maximă prudență și să evite deplasarea pe gheața formată pe râuri și lacuri. Temperaturile fluctuante din ultimele zile au dus la formarea unui strat de gheață instabil, care poate ceda în orice...
30 ianuarie 2026
18:40
Inspectoratul de Poliție Nisporeni informează cetățenii că, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie, conform prognozelor meteorologice, sunt așteptate ninsori, temperaturi extrem de scăzute, de până la –22°C, precum și formarea poleiului și a ghețușului pe drumurile publice. În acest context, poliția avertizează asupra riscurilor sporite în trafic și face...
29 ianuarie 2026
13:20
Și în nordul țării, aproape 2 700 de consumatori rămân fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice complicate din ultimele zile. În total sunt afectate 16 localități din raioanele Rezina, Ocnița și Dondușeni, transmite IPN. Potrivit Ministerului Energiei, compania RED-Nord a înregistrat șapte deconectări avariate până la ora 12:00. „Operatorii...
11:30
În jur de 1 700 de consumatori mai rămâneau joi dimineața fără curent electric. Este vorba despre șase localități din raioanele Criuleni, Dubăsari și Orhei, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de autorități, fără lumină mai rămâneau satele Râșcova, Stețcani, Miclești și Ișnovăț din raionul Criuleni. De asemenea, deconectări se înregistrau...
10:30
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției financiare, sprijinul acordat este aproape dublu față de cel oferit în 2024, și a fost oferit pentru dezvoltarea a 19 proiecte, transmite IPN. Prioritățile investiționale...
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0440 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7452 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3915 Leu romanesc 946 RON 1 3.9332 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2198 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8245 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6844 Coroana islandeza 352 ISK...
28 ianuarie 2026
15:40
Codul galben de ceață a fost prelungit până joi, ora 13:00. Meteorologii avertizează că, pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. În plus, combinația dintre ceața densă și temperaturile sub zero grade va favoriza formarea și menținerea poleiului, ceea ce va crea condiții periculoase pentru trafic și...
13:40
Inundațiile au afectat 17 localități din România în ultimele 24 de ore. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele de intervenție au acționat în șase județe pentru evacuarea apei din gospodării și pentru eliminarea consecințelor intemperiilor, transmite IPN. Forțele de salvare au intervenit în județele Caraș-Severin, Gorj, Dolj,...
13:30
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între animale. Guvernul a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor, transmite IPN. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că aplicarea acestor recomandări va...
