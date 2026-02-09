Elevii pot cumula mai multe certificate pentru nota „10” la BAC la limba străină

11:40

Poliția din Nisporeni lansează un apel ferm către populație, în contextul condițiilor meteorologice actuale, îndemnând cetățenii să manifeste maximă prudență și să evite deplasarea pe gheața formată pe râuri și lacuri. Temperaturile fluctuante din ultimele zile au dus la formarea unui strat de gheață instabil, care poate ceda în orice...