Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Avem datoria să le asigurăm copiilor și online un spațiu sigur”

Albasat, 10 februarie 2026 12:50

Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat...

Alte ştiri de Albasat

Acum 30 minute
12:50
12:50
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% într-un an Albasat
Prețurile medii de consum au crescut cu 4,8% în ianuarie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, majorarea este cauzată...
Acum 4 ore
09:20
Peste 3 500 de lucrători medicali fac naveta. Statul le achită transportul Albasat
Pe parcursul anului trecut, 3 560 de lucrători medicali au făcut naveta zilnic sau săptămânal către locul de muncă, aflat în alte localități decât cele...
Acum 6 ore
09:00
Marcel Spatari: Fondurile europene trebuie să ajungă direct la primării Albasat
Fondurile europene trebuie să fie direcționate direct către autoritățile publice locale, iar pentru aceasta este necesară consolidarea capacităților administrative la nivel local. Declarația a fost...
08:50
Cursul valutar oficial la 10.02.2026 Albasat
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul valutar oficial pentru astăzi. Vezi mai jos principalele cotații ale monedelor străine în raport cu leul moldovenesc. Valuta...
Acum 24 ore
21:40
21:40
A început plata compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie Albasat
Compensațiile pentru ianuarie au fost transferate luni la peste 620 000 de gospodării din Moldova. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că plățile sunt efectuate...
21:30
Apel la calm și înțelepciune în situația conflictului enoriașilor din Dereneu Albasat
Neînțelegerile dintre cele două comunități creștin-ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, nu trebuie exploatate politic. Apelul este lansat de ministrul culturii, Cristian Jardan, care îndeamnă...
14:50
Elevii pot cumula mai multe certificate pentru nota „10” la BAC la limba străină Albasat
Începând cu sesiunea din acest an, elevii care își doresc nota „10” la bacalaureatul la limba străină vor putea folosi certificate sau diplome obținute la...
13:20
Moldova reușește să oprească propaganda Rusiei înaintea Europei, Financial Times Albasat
În pofida resurselor considerabile investite de Kremlin în războiul informațional din Europa, influența Rusiei nu este întotdeauna decisivă. Republica Moldova este un exemplu în acest...
Ieri
09:00
Cursul valutar oficial la 09.02.2026 Albasat
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0720 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0239 Hrivna ucraineana 980 UAH...
8 februarie 2026
18:20
Mai mulți consumatori de carne ajung centenari decât vegetarienii? Ce explică, de fapt, un studiu recent Albasat
Un studiu realizat pe parcursul a două decenii sugerează că persoanele în vârstă care consumă carne ar putea avea șanse mai mari să ajungă la...
17:40
Activele de rezervă, pe trend descendent: pierdere de 23,5 milioane de euro în ianuarie Albasat
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au constituit 5 miliarde de euro la sfârșitul lunii ianuarie, fiind mai mici cu 23,5 milioane de euro...
17:30
Riscuri noi de concediere „legală” pentru muncitorii migranți din Rusia Albasat
Angajatorii ruși vor putea, în mod legal, să concedieze migranți în cazul introducerii în regiune a restricțiilor privind angajarea forței de muncă străine. Legea va...
17:30
Blănurile de pisică și câine, pe cale să fie interzise în Moldova Albasat
Republica Moldova ia în considerare interzicerea importului și exportului de blănuri de pisică și câine, precum și a produselor care conțin astfel de blănuri. Un...
17:20
Elevii din Chișinău revin la școală cu prezență fizică Albasat
Elevii din Chișinău se întorc luni, 9 februarie, la școală cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut duminică de Primărie, transmite IPN. „În cazul în...
17:20
Maia Sandu propune consultări pentru protejarea copiilor în mediul online Albasat
Președinta Maia Sandu propune consultări ample, cu participarea părinților, profesorilor și specialiștilor în sănătate, pentru a identifica soluții de protejare a copiilor în mediul online...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Întârzieri la zboruri pe Aeroportul Chișinău din cauza condițiilor meteo Albasat
Zborurile de pe Aeroportul Internațional Chișinău pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice. Administrația aerogării precizează că aeronavele trebuie...
14:50
Cursă avia directă Chișinău-Vilnius, de la 1 aprilie Albasat
Cursa aeriană directă între Chișinău și Vilnius va fi lansată începând cu 1 aprilie, a anunțat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, în cadrul...
14:40
Record de mașini electrice și hibride înmatriculate în 2025 Albasat
Peste 30 de mii de vehicule electrice și hibride au fost înmatriculate anul trecut în Moldova. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, acesta este un...
14:30
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză din ultimii 25 de ani, expert IDIS Albasat
Regiunea transnistreană se confruntă cu cea mai gravă criză economică și socială din ultimii 25 de ani. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, PIB-ul pe...
12:50
Reforma actelor permisive poate economisi antreprenorilor 264 de milioane de lei anual, MDED Albasat
Autoritățile vor continua și în acest an reforma și simplificarea actelor permisive pentru antreprenori. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării estimează că astfel antreprenorii vor putea...
12:40
Parlamentul a aprobat demisia Anastasiei Nichita. Mandatul poate fi preluat de Tatiana Rotari Albasat
După ce sportiva Anastasia Nichita și-a depus mandatul de deputat, acesta ar putea fi preluat de Tatiana Rotari, următoarea candidată pe lista Partidului Acțiune și...
09:40
Plafonul de înregistrare TVA ar putea fi majorat Albasat
Plafonul de înregistrare în scopuri de TVA ar putea fi majorat. Un proiect de lege votat de Parlament în primă lectură prevede creșterea acestuia de...
09:40
Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi utilizați în interes public Albasat
Bunurile și banii confiscați, proveniți din activități infracționale, vor fi utilizați în scopuri sociale sau de interes public. Parlamentul a votat în lectură finală un...
09:20
Cursul valutar oficial la 06.02.2026 Albasat
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0394 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9941 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3940 Leu romanesc 946...
5 februarie 2026
14:30
Bulgaria se pregătește să producă primele bancnote euro Albasat
Bulgaria înregistrează progrese în tranziția la euro și se pregătește să producă primele sale bancnote euro, în limitele cotei alocate de Banca Centrală Europeană, transmite...
14:10
BNM menține rata de bază la 5% și reduce rezervele obligatorii Albasat
Rata de bază se menține la nivelul de 5% anual, iar ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân la 7% și, respectiv, 3%....
14:00
Șase școli din țară au fost închise joi din cauza vremii nefavorabile Albasat
Elevii din șase școli din țară nu au ieșit joi la lecții din cauza poleiului și a ghețușului. Orele vor fi recuperate fie sâmbătă, fie...
13:10
Transportatorii din nordul țării vor protesta pe 12 februarie Albasat
Transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale țării vor protesta săptămâna viitoare în fața Agenției Naționale Transport Auto. Potrivit Asociației Patronale a Operatorilor de...
12:10
Moldovenii din Emiratele Arabe Unite își vor putea converti permisele de conducere Albasat
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Emiratele Arabe Unite își vor putea converti permisele de conducere fără a susține examene suplimentare. Un Memorandum de înțelegere privind...
12:10
Tratatul New START expiră pe 5 februarie Albasat
Tratatul New START dintre Statele Unite și Rusia privind limitarea numărului de arme nucleare, expiră pe 5 februarie. Prin urmare, ambele părți pot începe o...
10:00
Intervenții în capitală pentru prevenirea poleiului și ghețușului Albasat
Serviciile municipale au lucrat toată noaptea pentru a menține circulația. S-a intervenit în toate sectoarele capitalei pentru prevenirea poleiului și a ghețușului, fiind presărat material...
08:50
Cursul valutar oficial la 05.02.2026 Albasat
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0123 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9423 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3925 Leu romanesc 946...
4 februarie 2026
22:30
La Nisporeni, campania „Donează o carte” a adunat peste 450 de exemplare Albasat
Consiliul raional al elevilor din raionul Nisporeni a colectat peste 450 de cărți în cadrul campaniei „Donează o carte”. Acțiunea civică a fost sprijinită de...
22:10
Plan activat de autorități: intervenții pe drumuri și sprijin medical pentru 4–8 februarie Albasat
Ministerul Afacerilor Interne va mobiliza zilnic, în perioada 4–8 februarie, între 2 300 și 2 400 de angajați din structurile sale – inclusiv polițiști de...
20:10
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie la mijlocul acestui an Albasat
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile...
15:10
Executivul a aprobat absorbția Universității din Cahul de către UTM Albasat
Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de miercuri, absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei, transmite IPN....
15:00
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la energie a crescut în ianuarie Albasat
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ...
15:00
Profesorii și studenții protestează la București contra măsurilor de austeritate guvernamentale Albasat
Sute de angajați din sistemul de educație român protestează miercuri în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Aceștia susțin...
10:50
În Moldova va fi creată e-Arhiva, care va înlocui documentele pe hârtie cu cele digitale Albasat
În Republica Moldova va fi creată e-Arhiva, un sistem informațional unificat care va permite gestionarea și păstrarea documentelor în format electronic. Conceptul sistemului a fost...
10:50
Noi reguli pentru creșterea porcilor Albasat
Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între...
10:50
Inundații în 17 localități din România. Cod portocaliu și galben în câteva județe Albasat
Inundațiile au afectat 17 localități din România în ultimele 24 de ore. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că echipele de intervenție au acționat...
10:50
Ceața se menține și joi. Codul galben a fost prelungit Albasat
Codul galben de ceață a fost prelungit până joi, ora 13:00. Meteorologii avertizează că, pe arii extinse, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri. În...
10:50
Cursul valutar oficial la 29.01.2026 Albasat
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 20.0440 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7452 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.3915 Leu romanesc 946...
10:50
BERD a investit peste 500 mln euro anul trecut în Moldova, aproape dublu față de 2024 Albasat
Republica Moldova a primit finanțări în valoare totală de 508 milioane de euro anul trecut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit instituției...
10:50
În jur de 1 700 de consumatori rămâneau joi dimineața fără curent electric Albasat
În jur de 1 700 de consumatori mai rămâneau joi dimineața fără curent electric. Este vorba despre șase localități din raioanele Criuleni, Dubăsari și Orhei,...
10:50
UE alocă 153 de milioane de euro ajutor umanitar pentru Ucraina și refugiații din Moldova Albasat
Uniunea Europeană va aloca un ajutor umanitar de urgență în valoare de 145 de milioane de euro pentru Ucraina și 8 milioane de euro Republicii...
10:50
Deconectări de lumină și în nordul țării. Sunt afectați circa 2 700 de consumatori Albasat
Și în nordul țării, aproape 2 700 de consumatori rămân fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice complicate din ultimele zile. În total sunt afectate...
10:50
Numărul elevilor romi crește, dar abandonul școlar rămâne o problemă Albasat
Crește numărul copiilor romi în școlile din Moldova. La începutul anului de studii, în învățământul general erau înscriși 2 029 de elevi romi, în comparație...
