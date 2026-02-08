Ninsori și ger: cum va fi vremea săptămâna viitoare

12:45

Vinul Moldovei începe 2026 în forță, cu participări strategice la cele mai mari expoziții internaționale, acolo unde sunt stabilite tendințele globale ale industriei. Sub umbrela brandului vinicol de țară Wine of Moldova. Unexpectedly great/„Vinul Moldovei. Uimitor de bun", vinificatorii participă, la începutul acestui an, la două dintre cele mai mari expoziții internaționale: Wine Paris, desfășurat între 9 și 11 februarie, și ProWein Düsseldorf, care are loc între 15 și 17 martie. Participarea la cele mai importante expoziții internaționale, care devin anual locul de întâlnire al celor mai importanți lideri ai industriei vinicole de pe întreg mapamondul, este posibilă datorită suportului Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV).