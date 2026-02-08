Lansează propriul tău proiect despre regiunile sau orașele europene la Bruxelles. Au început înscrierile pentru stagiile Cicero
Hai să contribui la rezolvarea problemelor relevante din regiunile și orașele europene. Comitetul European al Regiunilor a dat startul înregistrărilor pentru stagiile Cicero, dedicate persoanelor preocupate de realitățile locale și regionale la nivel european. Datorită stagiului, vei avea oportunitatea să lucrezi pentru cinci luni într-o instituție multilingvă, multinațională și să înțelegi principiile de funcționare ale UE.
14 % dintre studenții din Republica Moldova spun că, în universitatea lor, proiectele sau tezele se cumpără de la persoane terțe, iar 6 % afirmă că lucrările ar fi cumpărate de la profesori. Cel puțin acest lucru arată un sondaj publicat recent de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care a analizat nivelul de integritate al universităților publice din țară.
Elevii din toată România se pot înscrie la cursuri gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Acestea sunt organizate de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în cadrul programului „UVT pentru elevi". Tinerii vor avea acces la ore de pregătire pentru toate disciplinele de bac.
Dacă ești elev(ă) în România, îți place să scrii și vrei să-ți testezi creativitatea în limba engleză, avem o oportunitate care merită trecută pe listă. Asociația Shakespeare School pentru Educație a lansat cea de-a 18-a ediție a Shakespeare School Essay Competition.
Dacă ai avut o zi încărcată sau simți nevoia să ieși din rutină cu o doză de adrenalină, în Chișinău poți găsi diverse opțiuni. Am pregătit o listă cu activități care te ajută să-ți consumi stresul în siguranță, să-ți testezi limitele și, de ce nu, să te distrezi pe cinste. Fiecare idee este însoțită și de o locație în care poți să practici activitatea. De la tir sportiv și tactici de laser tag, până la experiențe cu mulți cai putere pe pistele de carting sau traseele off-road.
Când vor evolua sportivii din Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă și unde ai putea să urmărești prestațiile acestora
Cinci sportivi vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. În total, Moldova va fi prezentă la opt probe, iar prima prestație va avea loc în data de 10 februarie, ora 14:30, la proba „Biatlon – 20 de kilometri individual masculin".
Republica Moldova se situează pe locul 5 la nivel global în National Cyber Security Index. Astfel, țara noastră reușește să se claseze înaintea Belgiei, României, Germaniei și Franței.
„Vom discuta deschis despre interzicerea platformelor de socializare pentru copii de până la 16 ani." Ce va face statul pentru a crește siguranța pe internet
Un sondaj realizat printre elevii din Moldova arată că 88 % dintre ei utilizează inteligența artificială. Peste 60 % dintre aceștia o utilizează zilnic sau de câteva ori pe săptămână. Sunt date prezentate de Natalia Plugaru, ministra muncii și a protecției sociale la lansarea campaniei naționale dedicată siguranței online a copiilor.
Laboratoarele din nouă școli din Moldova au fost dotate cu seturi de robotică și senzori wireless. Despre ce instituții este vorba
În nouă instituții de învățământ din Moldova au fost modernizate laboratoarele de fizică, chimie, biologie și matematică. Acestea fac partea din Rețeaua Școlilor Model și în ele învață circa 7.000 de elevi și predau 490 de profesori, potrivit Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Vrei să urmezi un program de masterat în inginerie sau IT? Austria oferă burse de studiu pentru tinerii din Moldova
Patru tineri din Republica Moldova pot obține bursă de masterat „TECH" la Universitatea de Științe Aplicate din Carinthia, Austria. Studiile vor începe în data de 1 octombrie 2026, iar domeniile de studiu sunt inginerie, IT și inginerie civilă.
Câte locuri de muncă sunt disponibile în fiecare raion al Moldovei și care sunt cele mai solicitate specialități
La începutul lunii februarie 2026 în Republica Moldova sunt disponibile 10.004 locuri de muncă. Cele mai multe dintre ele sunt concentrate în municipiul Chișinău, iar poziția vacantă cu cele mai multe locuri este cea de cusător/cusătoreasă. Câte locuri de muncă sunt vacante în fiecare raion din țară puteți vedea în articol.
Vi se solicită sau nu plăți informale la școală? Părinții din Chișinău pot completa un chestionar despre colectările ilicite de bani
Părinții copiilor care învață la școlile din municipiul Chișinău pot completa un chestionar anonim despre colectarea ilicită a banilor în instituțiile de învățământ. Chestionarul este anonim și include și întrebări care vizează starea de bine a elevilor în mediul școlar.
Unele cadouri nu se demodează niciodată. Libertatea de mișcare, confortul zilnic și siguranța în deplasări sunt lucruri care contează în orice etapă a vieții. De aceea, o mașină poate deveni unul dintre cele mai valoroase gesturi de grijă și atenție față de persoana iubită. Atunci când bugetul nu permite o achiziție integrală, un împrumut auto bine ales este soluția practică prin care dorința poate deveni realitate.
Olimpiadele municipale și raionale se amână din nou din cauza condițiilor meteorologice dificile. Când vor avea loc
În contextul condițiilor meteorologice dificile, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că se amână din nou data olimpiadelor municipale și raionale. Acestea se vor desfășura începând cu 12 februarie. Mai jos vă prezentăm noile date.
USM lansează primul Micromaster în Multimedia Design: competențe digitale în doar șase săptămâni
Pasiunea pentru design grafic poate deveni, în timp record, o calificare profesională recunoscută oficial. Astfel, Universitatea de Stat din Moldova (USM) lansează primul Micromaster în Multimedia Design, un program intensiv de microcalificare dezvoltat în cadrul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, conceput special pentru a răspunde cerințelor actuale ale industriei creative.
Victoriabank a fost desemnată Top Angajator al anului 2025, pentru al cincilea an consecutiv, în cadrul studiului Employer Brand Perception Survey 2025, ediția a 16-a, realizat de către Axa Management Consulting.
Liderul sectorului bancar din Moldova, maib, a fost clasat în top 10 cei mai buni angajatori din țară, conform studiului Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting.
Dacă studiezi în România, cu siguranță cunoști deja rubrica noastră cu același nume. Suntem în căutarea unui student/unei studente la Jurnalism în România care să ne ajute să o completăm cu multe articole utile. Vrem să colaborăm dacă ești pasionat/-ă de educație și oportunități, și dacă poți să explici proaspeților absolvenți de liceu procesul de admitere.
Pe 4 februarie, Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" a facilitat organizarea unei noi ședințe a Grupului de lucru nr. 6 „Dezvoltarea Pieței Muncii", desfășurată pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova.
Descoperă gratuit două evenimente din cultura chineză care vor avea loc la Chișinău în luna februarie
Festivalul Primăverii, cunoscut și ca Anul Nou Chinezesc, precum și Târgul de Primăvară se vor desfășura la Chișinău în luna februarie. Evenimentele au drept scop familiarizarea și încurajarea vizitatorilor să descopere cultura Chinei. Ambele festivaluri au acces gratuit.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" ocupă prima poziție printre universitățile din țară în ceea ce privește performanța și excelența academică, potrivit unui clasament publicat recent de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC).
An de an, maib este un partener de încredere pentru agricultorii din Republica Moldova, susținându-i încă de la începutul sezonului agricol cu soluții de finanțare adaptate realităților din teren. Prin produsele sale de creditare agro și parteneriatele dezvoltate, maib sprijină investițiile care contribuie la creșterea și modernizarea sectorului agricol.
Fetele și femeile din Republica Moldova sunt invitate să participe la un curs online gratuit de siguranță digitală
Siguranța în mediul online rămâne o provocare reală pentru multe fete și femei din Republica Moldova. Hărțuirea digitală, amenințările, tentativele de acces neautorizat la conturi sau expunerea abuzivă a informațiilor personale afectează disproporționat prezența și participarea lor în spațiul digital, contribuind la retragere, autocenzură și pierderea încrederii în mediul online.
Te-ai confruntat cu forme de violență în mediul online? Femeile din Moldova sunt invitate la un curs online gratuit de siguranță digitală
Fetele și femeile din Republica Moldova sunt invitate să se înscrie la un curs online gratuit despre siguranța digitală. Inițiativa își propune să ofere participantelor informațiile necesare pentru protecția împotriva hărțuirii digitale, amenințărilor, tentativelor de acces neautorizat la conturi sau expunerii abuzive a informațiilor personale.
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" vor organiza cursurile în regim online vineri, 6 februarie, transmite ru.diez.md.
La ședința din data de 23 ianuarie, senatorii universitari au aprobat Strategia de internaționalizare a Universității de Stat de
Te-ai întrebat vreodată de ce suferi de balonare frecventă, chiar dacă ești atent(ă) la alimentație? Sau de ce îți simți stomacul greu după mese, deși mănânci porții normale? Răspunsul ar putea fi mai aproape decât crezi: chiar în gura ta. Сообщение Ocluzia dentară și efectele ei surprinzătoare asupra digestiei появились сначала на #diez.
Prima Olimpiadă Națională la Fizică pentru Fete va fi organizată în Republica Moldova. Competiția este dedicată elevelor din clasele a VI-a – a XII-a din toate localitățile țării care sunt pasionate de științe. Сообщение În premieră, în Moldova va fi organizată Olimpiada Națională la Fizică pentru Fete появились сначала на #diez.
Unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Pe 12 și 13 septembrie 2026 va avea loc cea de-a 12-a ediție a maratonului, organizat de Sporter cu susținerea strategică a partenerului general maib și Mastercard. În plus, din acest an, evenimentul este desfășurat cu un nou nume: maib | Mastercard Chisinau Marathon. Сообщение Maib I Mastercard Chisinau Marathon se va desfășura pe 12-13 septembrie 2026 появились сначала на #diez.
Cipru preia Președinția Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Extinderea UE rămâne o prioritate # #diez
Republica Moldova ar putea beneficia de noi oportunități de consolidare a cooperării cu Uniunea Europeană în contextul în care Republica Cipru deține, în perioada ianuarie-iunie 2026, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Сообщение Cipru preia Președinția Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Extinderea UE rămâne o prioritate появились сначала на #diez.
USMF „Nicolae Testemițanu” ocupă locul 3 printre universități în Moldovan National H-index Ranking # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova este prezentă în clasamentul internațional Moldovan National H-index Ranking – o evaluare internațională independentă, destinată estimării productivității științifice a cercetătorilor, a grupurilor de cercetare și a organizațiilor din Republica Moldova. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” ocupă locul 3 printre universități în Moldovan National H-index Ranking появились сначала на #diez.
(video) Relaxează-te la un film! Trei producții cinematografice pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex # #diez
Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc trei premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate joi, 12 februarie. Сообщение (video) Relaxează-te la un film! Trei producții cinematografice pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex появились сначала на #diez.
Peste 4.000 de consumatori din raioanele țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # #diez
Condițiile meteo nefavorabile provoacă în continuare perturbări ale rețelelor de distribuție a energiei electrice în anumite zone din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, operatorii sistemelor de distribuție au raportat că peste 4.000 de consumatori au rămas în această dimineață fără energie electrică. Сообщение Peste 4.000 de consumatori din raioanele țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile появились сначала на #diez.
Sesiunea la universitățile din România se apropie de sfârșit. Studenții români care au obținut medii mici își pierd bursele pentru semestrul II. Dar cum rămâne cu etnicii români de pretutindeni care sunt admiși pe locuri speciale? În continuare îți explicăm în ce condiții îți poți pierde bursa de etnic(ă) și dacă o mai poți recupera. Сообщение Poți pierde bursa de etnic(ă) dacă ai o restanță? Ce spune legea появились сначала на #diez.
În 2025, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a urcat pe poziția a treia printre cele 28 de instituții de învățământ din țară incluse în clasamentul UNIRANKS (World’s Largest University Rankings 2026), comparativ cu locul 4 în anul precedent. Totodată, universitatea a avansat cu 484 de poziții la nivel mondial, plasându-se pe locul 4.768 în clasament. (Notă: în acest clasament se regăsesc și universități care au fost absorbite de altele). Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” a avansat în clasamentul UNIRANKS появились сначала на #diez.
Norda a lansat înscrierile pentru Creative Life Design Lab, un curs internațional de formare care se va desfășura între 19 și 28 martie 2026 la Zgierz, Polonia. Programul va reuni 21 de lucrători de tineret și se concentrează pe dezvoltarea încrederii creative și a capacității de inovare. Сообщение Lucrătorii de tineret din Moldova sunt invitați la un curs de formare în Polonia появились сначала на #diez.
Note în clasa a IV-a și reorganzarea școlilor mici. Ce schimbări la Codul educației au fost aprobate astăzi de Guvern # #diez
Modificările la Codul educației anunțate de ministru educației, Dan Perciun, la începutul lunii decembrie au fost aprobate de Guvern. Ele prevăd reintroducerea parțială a notelor în clasa a IV-a, despre care #diez scria încă la începutul lui 2025, sau reorganizarea a 73 de instituții de învățământ. Pentru a intra în vigoare, inițiativele trebuie să fie votate și de Parlament. Сообщение Note în clasa a IV-a și reorganzarea școlilor mici. Ce schimbări la Codul educației au fost aprobate astăzi de Guvern появились сначала на #diez.
De la inginer în telecomunicații la inovație în chirurgie: Vladimir Verbulski, cofondator Argus AI # #diez
Vladimir Verbulski nu și-a început cariera în medicină. A pornit ca inginer în telecomunicații și IT, un domeniu tehnic, stabil, previzibil. Cu toate acestea, în urmă cu câțiva ani, a ales să iasă din zona de confort și să exploreze un teritoriu mult mai dinamic: ecosistemul start-upurilor și, în special, intersecția complexă dintre inteligență artificială și sănătate. Сообщение De la inginer în telecomunicații la inovație în chirurgie: Vladimir Verbulski, cofondator Argus AI появились сначала на #diez.
„Interesele Moldovei vor fi reflecte în viitorul buget multianual al UE.” Principalele declarații ale lui Mihai Popșoi în cadrul vizitei la Bruxelles # #diez
Interesele și nevoile Republicii Moldova vor fi luate în considerare în cadrul discuțiilor despre următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Cu o declarație în acest sens a venit ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, aflat într-o vizită de lucru la Bruxelles. Oficialul a participat și la o întâlnire cu europarlamentarul Siegfried Mureșan, unul dintre co-raportorii principali ai bugetului, pentru a discuta despre sprijinul care urmează să fie alocat Republicii Moldova. Сообщение „Interesele Moldovei vor fi reflecte în viitorul buget multianual al UE.” Principalele declarații ale lui Mihai Popșoi în cadrul vizitei la Bruxelles появились сначала на #diez.
Din septembrie 2027, anumite rase de câini potențial periculoase nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Сообщение 11 rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova появились сначала на #diez.
Maib, premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est pentru seria de carduri maib gama # #diez
Maib a fost desemnată de publicația internațională EMEA Finance drept câștigătoarea premiului pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est pentru seria de carduri maib gama, o recunoaștere care confirmă capacitatea băncii de a dezvolta soluții relevante pentru clienți și aliniate celor mai bune practici regionale. Distincția reconfirmă poziția maib de lider al pieței bancare din Republica Moldova și vine în completarea titlului „Cea mai bună bancă din Moldova”, acordat de aceeași publicație. Сообщение Maib, premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est pentru seria de carduri maib gama появились сначала на #diez.
Elevii din clasele I-VIII a 25 de școli model din Chișinău vor putea să își lase manualele și obiectele personale la școală, după ce în instituțiile lor au fost instalate 2.000 de dulapuri speciale. Ministerul Educației și Cercetării a publicat lista școlilor beneficiare și imagini cu noile dulapuri. Сообщение (foto) Cum arată dulapurile pentru elevi instalate în unele școli din Chișinău появились сначала на #diez.
Tinerii specialiști din domeniul culturii, angajați în Chișinău, vor primi indemnizații unice la angajare # #diez
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90.000 sau 120.000 de lei. Guvernul a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens. Сообщение Tinerii specialiști din domeniul culturii, angajați în Chișinău, vor primi indemnizații unice la angajare появились сначала на #diez.
UPDATE: Informațiile privind evacuarea elevilor din unele școli ale regiunii transnistrene au fost confirmate de așa-numitele autorități din regiune. Amenințările cu bombă s-au dovedit a fi false. Сообщение UPDATE: Amenințările cu bombă din școlile regiunii transnistrene au fost false появились сначала на #diez.
13:45
În zilele de 27 și 28 ianuarie 2026, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM) a găzduit cursul ESICM Intensive Care Fundamentals (ICF) – un program educațional de referință pentru formarea competențelor fundamentale în terapie intensivă. Cursul a fost organizat de Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, în parteneriat cu Societatea de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova (SARRM) și cu sprijinul European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Сообщение Curs intensiv de instruire pentru medici rezidenți de la specialitatea ATI появились сначала на #diez.
Vinul Moldovei, prezent acolo unde se stabilesc tendințele globale: expozițiile Wine Paris și ProWein Düsseldorf în 2026 # #diez
Vinul Moldovei începe 2026 în forță, cu participări strategice la cele mai mari expoziții internaționale, acolo unde sunt stabilite tendințele globale ale industriei. Sub umbrela brandului vinicol de țară Wine of Moldova. Unexpectedly great/„Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, vinificatorii participă, la începutul acestui an, la două dintre cele mai mari expoziții internaționale: Wine Paris, desfășurat între 9 și 11 februarie, și ProWein Düsseldorf, care are loc între 15 și 17 martie. Participarea la cele mai importante expoziții internaționale, care devin anual locul de întâlnire al celor mai importanți lideri ai industriei vinicole de pe întreg mapamondul, este posibilă datorită suportului Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV). Сообщение Vinul Moldovei, prezent acolo unde se stabilesc tendințele globale: expozițiile Wine Paris și ProWein Düsseldorf în 2026 появились сначала на #diez.
Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib # #diez
Peste 210 elevi, ghidați de 25 de profesori, au participat la Innovation Camp Chișinău, un eveniment educațional dedicat inovației, gândirii critice și spiritului antreprenorial, desfășurat la Liceul Teoretic „Gaudeamus” Chișinău, cu susținerea maib, în cadrul proiectului „Educația economică și antreprenorială în școlile model”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și A.O. Junior Achievement Moldova. Сообщение Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib появились сначала на #diez.
Viorel Bostan va rămâne în fruntea UTM? Guvernul a permis unor rectori universitari să dețină al treilea mandat # #diez
Executivul a aprobat un set de modificări la Codul educației, iar una dintre ele permite rectorilor – în timpul cărora universitatea a absorbit alte instituții – să obțină al treilea mandat consecutiv. Prevederea a fost trecută cu vederea de ministrul educației, Dan Perciun, în prezentarea publică a modificărilor la ședința Guvernului. Schimbarea îl avantajează direct pe rectorul UTM și fost deputat PAS, Viorel Bostan, care se apropie de finalul celui de-al doilea mandat. Сообщение Viorel Bostan va rămâne în fruntea UTM? Guvernul a permis unor rectori universitari să dețină al treilea mandat появились сначала на #diez.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova se menține pe locul 901-1000 în clasamentul internațional The Three University Missions (MosIUR) 2025, ediția a IX-a, pentru al patrulea an consecutiv. Totodată, USMF este lider printre cele trei instituții de învățământ superior din Republica Moldova prezente în acest clasament. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu”, lider național în clasamentul internațional MosIUR появились сначала на #diez.
Vrei să înveți limba chineză? Universitatea de Stat din Moldova organizează cursuri gratuite pentru studenții și profesorii instituției # #diez
Dacă ești student(ă) sau cadru didactic la Universitatea de Stat din Moldova (USM) și îți dorești să înveți limba chineză, o poți face la USM. Cursurile sunt gratuite și poți învăța limba chineză de la zero. Сообщение Vrei să înveți limba chineză? Universitatea de Stat din Moldova organizează cursuri gratuite pentru studenții și profesorii instituției появились сначала на #diez.
