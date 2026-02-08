Concurs de eseuri pentru elevii din România: poți câștiga o tabără în Marea Britanie

18:00

Dacă ai avut o zi încărcată sau simți nevoia să ieși din rutină cu o doză de adrenalină, în Chișinău poți găsi diverse opțiuni. Am pregătit o listă cu activități care te ajută să-ți consumi stresul în siguranță, să-ți testezi limitele și, de ce nu, să te distrezi pe cinste. Fiecare idee este însoțită și de o locație în care poți să practici activitatea. De la tir sportiv și tactici de laser tag, până la experiențe cu mulți cai putere pe pistele de carting sau traseele off-road.