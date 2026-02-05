Trei universități din Chișinău vor organiza cursurile în regim online pe 6 februarie
#diez, 5 februarie 2026 17:00
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vor organiza cursurile în regim online vineri, 6 februarie, transmite ru.diez.md. Сообщение Trei universități din Chișinău vor organiza cursurile în regim online pe 6 februarie появились сначала на #diez.
Te-ai confruntat cu forme de violență în mediul online? Femeile din Moldova sunt invitate la un curs online gratuit de siguranță digitală # #diez
Fetele și femeile din Republica Moldova sunt invitate să se înscrie la un curs online gratuit despre siguranța digitală. Inițiativa își propune să ofere participantelor informațiile necesare pentru protecția împotriva hărțuirii digitale, amenințărilor, tentativelor de acces neautorizat la conturi sau expunerii abuzive a informațiilor personale. Сообщение Te-ai confruntat cu forme de violență în mediul online? Femeile din Moldova sunt invitate la un curs online gratuit de siguranță digitală появились сначала на #diez.
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vor organiza cursurile în regim online vineri, 6 februarie, transmite ru.diez.md. Сообщение Trei universități din Chișinău vor organiza cursurile în regim online pe 6 februarie появились сначала на #diez.
La ședința din data de 23 ianuarie, senatorii universitari au aprobat Strategia de internaționalizare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru anii 2026-2028. Сообщение Internaționalizarea – prioritate pentru dezvoltarea instituțională появились сначала на #diez.
Te-ai întrebat vreodată de ce suferi de balonare frecventă, chiar dacă ești atent(ă) la alimentație? Sau de ce îți simți stomacul greu după mese, deși mănânci porții normale? Răspunsul ar putea fi mai aproape decât crezi: chiar în gura ta. Сообщение Ocluzia dentară și efectele ei surprinzătoare asupra digestiei появились сначала на #diez.
Prima Olimpiadă Națională la Fizică pentru Fete va fi organizată în Republica Moldova. Competiția este dedicată elevelor din clasele a VI-a – a XII-a din toate localitățile țării care sunt pasionate de științe. Сообщение În premieră, în Moldova va fi organizată Olimpiada Națională la Fizică pentru Fete появились сначала на #diez.
Unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Pe 12 și 13 septembrie 2026 va avea loc cea de-a 12-a ediție a maratonului, organizat de Sporter cu susținerea strategică a partenerului general maib și Mastercard. În plus, din acest an, evenimentul este desfășurat cu un nou nume: maib | Mastercard Chisinau Marathon. Сообщение Maib I Mastercard Chisinau Marathon se va desfășura pe 12-13 septembrie 2026 появились сначала на #diez.
Cipru preia Președinția Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Extinderea UE rămâne o prioritate # #diez
Republica Moldova ar putea beneficia de noi oportunități de consolidare a cooperării cu Uniunea Europeană în contextul în care Republica Cipru deține, în perioada ianuarie-iunie 2026, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Сообщение Cipru preia Președinția Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2026. Extinderea UE rămâne o prioritate появились сначала на #diez.
USMF „Nicolae Testemițanu” ocupă locul 3 printre universități în Moldovan National H-index Ranking # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova este prezentă în clasamentul internațional Moldovan National H-index Ranking – o evaluare internațională independentă, destinată estimării productivității științifice a cercetătorilor, a grupurilor de cercetare și a organizațiilor din Republica Moldova. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” ocupă locul 3 printre universități în Moldovan National H-index Ranking появились сначала на #diez.
(video) Relaxează-te la un film! Trei producții cinematografice pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex # #diez
Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc trei premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate joi, 12 februarie. Сообщение (video) Relaxează-te la un film! Trei producții cinematografice pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex появились сначала на #diez.
Peste 4.000 de consumatori din raioanele țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # #diez
Condițiile meteo nefavorabile provoacă în continuare perturbări ale rețelelor de distribuție a energiei electrice în anumite zone din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, operatorii sistemelor de distribuție au raportat că peste 4.000 de consumatori au rămas în această dimineață fără energie electrică. Сообщение Peste 4.000 de consumatori din raioanele țării au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile появились сначала на #diez.
Sesiunea la universitățile din România se apropie de sfârșit. Studenții români care au obținut medii mici își pierd bursele pentru semestrul II. Dar cum rămâne cu etnicii români de pretutindeni care sunt admiși pe locuri speciale? În continuare îți explicăm în ce condiții îți poți pierde bursa de etnic(ă) și dacă o mai poți recupera. Сообщение Poți pierde bursa de etnic(ă) dacă ai o restanță? Ce spune legea появились сначала на #diez.
În 2025, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a urcat pe poziția a treia printre cele 28 de instituții de învățământ din țară incluse în clasamentul UNIRANKS (World’s Largest University Rankings 2026), comparativ cu locul 4 în anul precedent. Totodată, universitatea a avansat cu 484 de poziții la nivel mondial, plasându-se pe locul 4.768 în clasament. (Notă: în acest clasament se regăsesc și universități care au fost absorbite de altele). Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” a avansat în clasamentul UNIRANKS появились сначала на #diez.
Norda a lansat înscrierile pentru Creative Life Design Lab, un curs internațional de formare care se va desfășura între 19 și 28 martie 2026 la Zgierz, Polonia. Programul va reuni 21 de lucrători de tineret și se concentrează pe dezvoltarea încrederii creative și a capacității de inovare. Сообщение Lucrătorii de tineret din Moldova sunt invitați la un curs de formare în Polonia появились сначала на #diez.
Note în clasa a IV-a și reorganzarea școlilor mici. Ce schimbări la Codul educației au fost aprobate astăzi de Guvern # #diez
Modificările la Codul educației anunțate de ministru educației, Dan Perciun, la începutul lunii decembrie au fost aprobate de Guvern. Ele prevăd reintroducerea parțială a notelor în clasa a IV-a, despre care #diez scria încă la începutul lui 2025, sau reorganizarea a 73 de instituții de învățământ. Pentru a intra în vigoare, inițiativele trebuie să fie votate și de Parlament. Сообщение Note în clasa a IV-a și reorganzarea școlilor mici. Ce schimbări la Codul educației au fost aprobate astăzi de Guvern появились сначала на #diez.
De la inginer în telecomunicații la inovație în chirurgie: Vladimir Verbulski, cofondator Argus AI # #diez
Vladimir Verbulski nu și-a început cariera în medicină. A pornit ca inginer în telecomunicații și IT, un domeniu tehnic, stabil, previzibil. Cu toate acestea, în urmă cu câțiva ani, a ales să iasă din zona de confort și să exploreze un teritoriu mult mai dinamic: ecosistemul start-upurilor și, în special, intersecția complexă dintre inteligență artificială și sănătate. Сообщение De la inginer în telecomunicații la inovație în chirurgie: Vladimir Verbulski, cofondator Argus AI появились сначала на #diez.
„Interesele Moldovei vor fi reflecte în viitorul buget multianual al UE.” Principalele declarații ale lui Mihai Popșoi în cadrul vizitei la Bruxelles # #diez
Interesele și nevoile Republicii Moldova vor fi luate în considerare în cadrul discuțiilor despre următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Cu o declarație în acest sens a venit ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, aflat într-o vizită de lucru la Bruxelles. Oficialul a participat și la o întâlnire cu europarlamentarul Siegfried Mureșan, unul dintre co-raportorii principali ai bugetului, pentru a discuta despre sprijinul care urmează să fie alocat Republicii Moldova. Сообщение „Interesele Moldovei vor fi reflecte în viitorul buget multianual al UE.” Principalele declarații ale lui Mihai Popșoi în cadrul vizitei la Bruxelles появились сначала на #diez.
Din septembrie 2027, anumite rase de câini potențial periculoase nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Сообщение 11 rase de câini nu vor mai putea fi crescute în Republica Moldova появились сначала на #diez.
Maib, premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est pentru seria de carduri maib gama # #diez
Maib a fost desemnată de publicația internațională EMEA Finance drept câștigătoarea premiului pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est pentru seria de carduri maib gama, o recunoaștere care confirmă capacitatea băncii de a dezvolta soluții relevante pentru clienți și aliniate celor mai bune practici regionale. Distincția reconfirmă poziția maib de lider al pieței bancare din Republica Moldova și vine în completarea titlului „Cea mai bună bancă din Moldova”, acordat de aceeași publicație. Сообщение Maib, premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est pentru seria de carduri maib gama появились сначала на #diez.
Elevii din clasele I-VIII a 25 de școli model din Chișinău vor putea să își lase manualele și obiectele personale la școală, după ce în instituțiile lor au fost instalate 2.000 de dulapuri speciale. Ministerul Educației și Cercetării a publicat lista școlilor beneficiare și imagini cu noile dulapuri. Сообщение (foto) Cum arată dulapurile pentru elevi instalate în unele școli din Chișinău появились сначала на #diez.
Tinerii specialiști din domeniul culturii, angajați în Chișinău, vor primi indemnizații unice la angajare # #diez
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90.000 sau 120.000 de lei. Guvernul a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens. Сообщение Tinerii specialiști din domeniul culturii, angajați în Chișinău, vor primi indemnizații unice la angajare появились сначала на #diez.
UPDATE: Informațiile privind evacuarea elevilor din unele școli ale regiunii transnistrene au fost confirmate de așa-numitele autorități din regiune. Amenințările cu bombă s-au dovedit a fi false. Сообщение UPDATE: Amenințările cu bombă din școlile regiunii transnistrene au fost false появились сначала на #diez.
În zilele de 27 și 28 ianuarie 2026, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (CUSIM) a găzduit cursul ESICM Intensive Care Fundamentals (ICF) – un program educațional de referință pentru formarea competențelor fundamentale în terapie intensivă. Cursul a fost organizat de Catedra de anesteziologie și reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg”, în parteneriat cu Societatea de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova (SARRM) și cu sprijinul European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Сообщение Curs intensiv de instruire pentru medici rezidenți de la specialitatea ATI появились сначала на #diez.
Vinul Moldovei, prezent acolo unde se stabilesc tendințele globale: expozițiile Wine Paris și ProWein Düsseldorf în 2026 # #diez
Vinul Moldovei începe 2026 în forță, cu participări strategice la cele mai mari expoziții internaționale, acolo unde sunt stabilite tendințele globale ale industriei. Sub umbrela brandului vinicol de țară Wine of Moldova. Unexpectedly great/„Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, vinificatorii participă, la începutul acestui an, la două dintre cele mai mari expoziții internaționale: Wine Paris, desfășurat între 9 și 11 februarie, și ProWein Düsseldorf, care are loc între 15 și 17 martie. Participarea la cele mai importante expoziții internaționale, care devin anual locul de întâlnire al celor mai importanți lideri ai industriei vinicole de pe întreg mapamondul, este posibilă datorită suportului Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV). Сообщение Vinul Moldovei, prezent acolo unde se stabilesc tendințele globale: expozițiile Wine Paris și ProWein Düsseldorf în 2026 появились сначала на #diez.
Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib # #diez
Peste 210 elevi, ghidați de 25 de profesori, au participat la Innovation Camp Chișinău, un eveniment educațional dedicat inovației, gândirii critice și spiritului antreprenorial, desfășurat la Liceul Teoretic „Gaudeamus” Chișinău, cu susținerea maib, în cadrul proiectului „Educația economică și antreprenorială în școlile model”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și A.O. Junior Achievement Moldova. Сообщение Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib появились сначала на #diez.
Viorel Bostan va rămâne în fruntea UTM? Guvernul a permis unor rectori universitari să dețină al treilea mandat # #diez
Executivul a aprobat un set de modificări la Codul educației, iar una dintre ele permite rectorilor – în timpul cărora universitatea a absorbit alte instituții – să obțină al treilea mandat consecutiv. Prevederea a fost trecută cu vederea de ministrul educației, Dan Perciun, în prezentarea publică a modificărilor la ședința Guvernului. Schimbarea îl avantajează direct pe rectorul UTM și fost deputat PAS, Viorel Bostan, care se apropie de finalul celui de-al doilea mandat. Сообщение Viorel Bostan va rămâne în fruntea UTM? Guvernul a permis unor rectori universitari să dețină al treilea mandat появились сначала на #diez.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova se menține pe locul 901-1000 în clasamentul internațional The Three University Missions (MosIUR) 2025, ediția a IX-a, pentru al patrulea an consecutiv. Totodată, USMF este lider printre cele trei instituții de învățământ superior din Republica Moldova prezente în acest clasament. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu”, lider național în clasamentul internațional MosIUR появились сначала на #diez.
Vrei să înveți limba chineză? Universitatea de Stat din Moldova organizează cursuri gratuite pentru studenții și profesorii instituției # #diez
Dacă ești student(ă) sau cadru didactic la Universitatea de Stat din Moldova (USM) și îți dorești să înveți limba chineză, o poți face la USM. Cursurile sunt gratuite și poți învăța limba chineză de la zero. Сообщение Vrei să înveți limba chineză? Universitatea de Stat din Moldova organizează cursuri gratuite pentru studenții și profesorii instituției появились сначала на #diez.
Reprezentanți ai Disciplinei de igienă din cadrul Departamentului Medicină Preventivă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, au beneficiat de o mobilitate academică la Universitatea din Rouen, Departamentul de Epidemiologie și Promovarea Sănătății, Franța, în perioada 19-24 ianuarie 2026. Сообщение Misiune de mobilitate în Franța pentru formarea specialiștilor în sănătate publică появились сначала на #diez.
Elevii și profesorii de biologie, chimie, geografie și fizică se pot înscrie la o conferință științifico-practică internațională # #diez
Cercetătorii și profesorii de biologie, chimie, geografie și fizică din Moldova se pot înscrie la conferința științifico-practică internațională „Educație prin cercetare pentru o societate prosperă”. Evenimentul este organizat de Facultatea de Biologie și Chimie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și se va desfășura în perioada 28 februarie – 1 martie. Сообщение Elevii și profesorii de biologie, chimie, geografie și fizică se pot înscrie la o conferință științifico-practică internațională появились сначала на #diez.
Maib a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv „Brandul Anului în Banking” în cadrul renumitului concurs Top Brands, organizat de publicația VIP Magazin. Distincția confirmă poziția băncii de lider și partener de încredere al clienților – persoane fizice și afaceri. Сообщение Maib, desemnat „Brandul Anului în Banking” în cadrul Top Brands Awards de VIP Magazin появились сначала на #diez.
Mai puține exerciții la unele examene de bac. La testele căror discipline vor fi făcute modificări în acest an # #diez
La sesiunea de bacalaureat din acest an, numărul de itemi din testele la unele discipline va fi redus. Totodată, exercițiile de la câteva examene vor fi ajustate. Despre acest fapt a anunțat Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE). Сообщение Mai puține exerciții la unele examene de bac. La testele căror discipline vor fi făcute modificări în acest an появились сначала на #diez.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova se situează pe primul loc printre cele patru instituții de învățământ superior și de cercetare din țară ce se regăsesc în SCImago Institutions Rankings (SIR), ediția 2025. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu”, pe primul loc la nivel național în clasamentul SCImago появились сначала на #diez.
64 din 100. Câte puncte au obținut profesorii care au susținut examenele de clasa a IX-a și de bac în locul elevilor # #diez
În noiembrie 2025, în premieră, în sistemul educațional din Republica Moldova, aproximativ 1.000 de profesori din toate raioanele și municipiile au rezolvat un test de examen național – fie de gimnaziu, fie de bacalaureat – și au evaluat trei lucrări diferite. Astăzi, 3 februarie, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a anunțat rezultatele testărilor. Сообщение 64 din 100. Câte puncte au obținut profesorii care au susținut examenele de clasa a IX-a și de bac în locul elevilor появились сначала на #diez.
Elevii de clasa a XII-a vor merge în vizite la universitățile din Moldova. Când vor fi organizate tururile în instituții # #diez
Din această lună, elevii de clasa a XII-a vor merge în tururi ghidate la universitățile din Republica Moldova. Tinerii se vor putea familiariza cu instituțiile de învățământ superior de la noi din țară. Сообщение Elevii de clasa a XII-a vor merge în vizite la universitățile din Moldova. Când vor fi organizate tururile în instituții появились сначала на #diez.
Te gândești tot mai des la întrebarea „ce fac după liceu?” sau „ce mi se potrivește cu adevărat?”. Ești pe cale să iei una dintre cele mai importante decizii din viața ta, dar nimeni nu-ți pune la dispoziție metoda după care să alegi. Iar când ai prea multe opțiuni, apare blocajul: „Dacă greșesc?”, „Dacă nu sunt bun(ă)?”, „Dacă peste cinci ani profesia aceasta nici nu va mai exista?”. Сообщение „Cine vreau să devin?” – curs de orientare în carieră pentru adolescenți de 15-18 ani появились сначала на #diez.
Un nou tarif pentru gazele naturale a fost stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). După noile modificări, consumatorii casnici vor achita 14,42 de lei cu TVA (13,35 lei fără TVA). Сообщение Consumatorii vor achita mai puțin pentru gaze naturale. Care este noul preț aprobat de ANRE появились сначала на #diez.
Elevii din Moldova vor avea acces la materiale video despre inteligența artificială. Aceștia vor învăța să scrie prompturi # #diez
Elevii din Republica Moldova vor avea acces la o serie de materiale video despre utilizarea inteligenței artificiale. Anunțul a fost făcut de Dan Perciun, ministrul educației și cercetării, care a menționat că videoclipurile ar putea fi disponibile la finalul semestrului școlar curent. Сообщение Elevii din Moldova vor avea acces la materiale video despre inteligența artificială. Aceștia vor învăța să scrie prompturi появились сначала на #diez.
În prezent, în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) sunt înscrise 3.298.894 de persoane cu drept de vot. Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), 2.762.765 dintre acestea sunt repartizate pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Сообщение Câte persoane cu drept de vot sunt în Moldova появились сначала на #diez.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a publicat calendarul olimpiadelor și concursurilor naționale pentru anul școlar 2025/2026, precum și programul competițiilor internaționale. Documentele includ lista disciplinelor și datele de desfășurare ale olimpiadelor școlare și sportive. Сообщение Când vor avea loc olimpiadele naționale în România появились сначала на #diez.
„Învață în Moldova”: elevii de clasa a XII-a sunt invitați să descopere universitățile din țară # #diez
Campania națională „Învață în Moldova”, destinată elevilor claselor a XII-a, a fost relansată și în acest an, cu scopul de a promova studiile universitare din Republica Moldova. Primele activități vor începe pe 3 februarie, prin vizite organizate ale elevilor la universitățile din Chișinău și Bălți. Сообщение „Învață în Moldova”: elevii de clasa a XII-a sunt invitați să descopere universitățile din țară появились сначала на #diez.
Anunțurile privind laureații Premiilor Nobel din anul 2026 vor avea loc în intervalul 5-12 octombrie, potrivit informațiilor publicate de organizația Nobel Prize. Pe parcursul acestor zile, vor fi făcute publice numele câștigătorilor pentru toate categoriile de premii, iar toate anunțurile vor fi transmise live pe canalele oficiale ale Premiului Nobel. Сообщение Când vor fi acordate premiile Nobel în 2026 появились сначала на #diez.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță noi destinații și rute directe pentru sezonul estival 2026, care vor fi operate începând cu luna aprilie. Сообщение Zboruri noi din Chișinău pentru vara 2026: ce destinații sunt incluse появились сначала на #diez.
Politicianul și activistul norvegian Arild Hermstad a anunțat că a propus-o pe Președinta Moldovei, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Hermstad a subliniat că Sandu „se află în prima linie a apărării democrației în Europa”, evidențiind provocările cu care se confruntă Moldova din partea Rusiei. Сообщение Maia Sandu, propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace de un politician din Norvegia появились сначала на #diez.
Acordarea voucherelor culturale pentru elevi este amânată până la începutul anului școlar 2027/2028, după ce Guvernul Bolojan a decis suspendarea programului din motive financiare. Măsura este prevăzută într-o ordonanță de urgență care modifică Legea învățământului preuniversitar și a fost publicată în Monitorul Oficial la 30 ianuarie. Сообщение Elevii din România rămân fără vouchere culturale. Care este motivul появились сначала на #diez.
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 2-8 februarie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna. Сообщение Cinci evenimente la care să mergi în prima săptămână din februarie появились сначала на #diez.
În perioada 2-8 februarie, temperatura minimă va depăși −20 °C în nordul Republicii Moldova. Cel mai frig va fi la Briceni și Ocnița, unde termometrele vor ajunge să indice −22 °C. În centrul țării va fi puțin mai cald, cu minime de până la −16 °C, ceea ce va favoriza apariția lapoviței. Сообщение Temperaturi de peste −20 °C și lapoviță. Cum va fi vremea în perioada 2-8 februarie появились сначала на #diez.
Vrei să afli mai multe despre Holocaust, impactul acestuia asupra comunităților evreiască și romă, dar și despre legătura dintre memoria istorică, discursul de ură și discriminarea actuală? Acest articol este pentru tine. În perioada 17-18 februarie, la Chișinău se va desfășura un atelier cu genericul „Memorie, responsabilitate și solidaritate: tinerii în fața lecțiilor Holocaustului”. Сообщение La Chișinău se va desfășura un atelier despre istoria Holocaustului. Cum poți participa появились сначала на #diez.
Tinerii interesați de problemele energetice sunt invitați la o școală de vară gratuită în Albania. Care sunt criteriile de selecție # #diez
Tinerii profesioniști care au absolvit studiile superioare sunt invitați să se înscrie la o nouă ediție a școlii de vară Energy Community. Oportunitatea este destinată persoanelor care își doresc să-și aprofundeze cunoștințele în înțelegerea tranziției energetice și să modeleze în mod activ viitorul acestui sector. Сообщение Tinerii interesați de problemele energetice sunt invitați la o școală de vară gratuită în Albania. Care sunt criteriile de selecție появились сначала на #diez.
Te întrebi cum funcționează bugetarea participativă? Înscrie-te la trainingul internațional BUDGETIFY din Armenia și află răspunsul # #diez
Doi tineri din Republica Moldova au ocazia să participe la proiectul BUDGETIFY, care va avea loc în Armenia, în perioada 31 martie – 8 aprilie 2026. În cadrul acestuia, participanții vor învăța ce este bugetarea participativă, cum funcționează și cum poate fi folosită pentru a implica tinerii în luarea deciziilor și în realizarea inițiativelor locale. Сообщение Te întrebi cum funcționează bugetarea participativă? Înscrie-te la trainingul internațional BUDGETIFY din Armenia și află răspunsul появились сначала на #diez.
Cum să te înregistrezi ca freelancer în Republica Moldova. Instrucțiuni pas cu pas bazate pe experiența personală # #diez
De la 1 ianuarie în Republica Moldova s-au schimbat regulile de activare a antreprenorilor independenți. Acum, în locul patentei, care presupunea plata unor taxe fixe în fiecare lună, aceștia trebuie să plătească 15 % din venituri. Reportera ru.diez.md Tatiana Sultanova, care se ocupă și de fotografie comercială, a povestit, din experiența personală, cum te poți înregistra oficial ca freelancer. Сообщение Cum să te înregistrezi ca freelancer în Republica Moldova. Instrucțiuni pas cu pas bazate pe experiența personală появились сначала на #diez.
