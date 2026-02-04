De la inginer în telecomunicații la inovație în chirurgie: Vladimir Verbulski, cofondator Argus AI

18:30

Astăzi capitala dar și mai multe localități din Republica Moldova s-au confruntat cu pene de curent, iar pe rețele și în presă s-a vorbit despre blackout. Un blackout este o întrerupere totală sau parțială a alimentării cu energie electrică pe o zonă extinsă, care poate dura de la câteva minute până la câteva ore sau chiar zile. Acesta poate fi cauzat de avarii tehnice, suprasolicitarea rețelei, condiții meteo extreme sau incidente la nivelul infrastructurii energetice. În acest caz, așa cum au spus autoritățile, cauza a fost o problemă la nivelul rețelei electrice din Ucraina. Сообщение Ce este un blackout și cum ne putem pregăti pentru astfel de situații появились сначала на #diez.