USMF „Nicolae Testemițanu” ocupă primul loc în Moldova la capitolul performanță academică

Te gândești tot mai des la întrebarea „ce fac după liceu?" sau „ce mi se potrivește cu adevărat?". Ești pe cale să iei una dintre cele mai importante decizii din viața ta, dar nimeni nu-ți pune la dispoziție metoda după care să alegi. Iar când ai prea multe opțiuni, apare blocajul: „Dacă greșesc?", „Dacă nu sunt bun(ă)?", „Dacă peste cinci ani profesia aceasta nici nu va mai exista?".