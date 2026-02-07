Când vor evolua sportivii din Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă și unde ai putea să urmărești prestațiile acestora

12:00

Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc trei premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate joi, 12 februarie. Сообщение (video) Relaxează-te la un film! Trei producții cinematografice pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la Cineplex появились сначала на #diez.