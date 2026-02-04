Vinul Moldovei, prezent acolo unde se stabilesc tendințele globale: expozițiile Wine Paris și ProWein Düsseldorf în 2026

15:00

Peste 1.000 de posturi destinate stagiarilor sunt disponibile anual la Comisia Europeană. Organizat în două sesiuni, programul Blue Book oferă tinerilor din țările UE, dar și din țările terțe oportunitatea să învețe din prima sursă cum se lucrează în cadrul instituțiilor europene și să stabilească relații profesionale de durată pentru viitoarea lor carieră. Executivul de la Bruxelles a găzduit de-a lungul anilor stagiari și din Republica Moldova, Marinela Șeremet fiind una dintre aceștia. Tânăra ne-a povestit despre experiența la Comisia Europeană, dar și despre principalele avantaje ale stagiului Blue Book, care o ajută la jobul pe care îl are în prezent la Biroul pentru Integrare Europeană. Сообщение Cum arată o zi de lucru la Bruxelles pentru o stagiară Blue Book. Experiența Marinelei Șeremet la Comisia Europeană появились сначала на #diez.