Vinul Moldovei, prezent acolo unde se stabilesc tendințele globale: expozițiile Wine Paris și ProWein Düsseldorf în 2026
4 februarie 2026 12:45
Vinul Moldovei începe 2026 în forță, cu participări strategice la cele mai mari expoziții internaționale, acolo unde sunt stabilite tendințele globale ale industriei. Sub umbrela brandului vinicol de țară Wine of Moldova. Unexpectedly great/„Vinul Moldovei. Uimitor de bun", vinificatorii participă, la începutul acestui an, la două dintre cele mai mari expoziții internaționale: Wine Paris, desfășurat între 9 și 11 februarie, și ProWein Düsseldorf, care are loc între 15 și 17 martie. Participarea la cele mai importante expoziții internaționale, care devin anual locul de întâlnire al celor mai importanți lideri ai industriei vinicole de pe întreg mapamondul, este posibilă datorită suportului Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV).
12:45
11:45
Peste 210 elevi, ghidați de 25 de profesori, au participat la Innovation Camp Chișinău, un eveniment educațional dedicat inovației, gândirii critice și spiritului antreprenorial, desfășurat la Liceul Teoretic „Gaudeamus" Chișinău, cu susținerea maib, în cadrul proiectului „Educația economică și antreprenorială în școlile model", implementat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și A.O. Junior Achievement Moldova.
11:45
Executivul a aprobat un set de modificări la Codul educației, iar una dintre ele permite rectorilor – în timpul cărora universitatea a absorbit alte instituții – să obțină al treilea mandat consecutiv. Prevederea a fost trecută cu vederea de ministrul educației, Dan Perciun, în prezentarea publică a modificărilor la ședința Guvernului. Schimbarea îl avantajează direct pe rectorul UTM și fost deputat PAS, Viorel Bostan, care se apropie de finalul celui de-al doilea mandat.
10:45
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova se menține pe locul 901-1000 în clasamentul internațional The Three University Missions (MosIUR) 2025, ediția a IX-a, pentru al patrulea an consecutiv. Totodată, USMF este lider printre cele trei instituții de învățământ superior din Republica Moldova prezente în acest clasament.
18:30
Dacă ești student(ă) sau cadru didactic la Universitatea de Stat din Moldova (USM) și îți dorești să înveți limba chineză, o poți face la USM. Cursurile sunt gratuite și poți învăța limba chineză de la zero.
17:15
Reprezentanți ai Disciplinei de igienă din cadrul Departamentului Medicină Preventivă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", au beneficiat de o mobilitate academică la Universitatea din Rouen, Departamentul de Epidemiologie și Promovarea Sănătății, Franța, în perioada 19-24 ianuarie 2026.
16:15
Cercetătorii și profesorii de biologie, chimie, geografie și fizică din Moldova se pot înscrie la conferința științifico-practică internațională „Educație prin cercetare pentru o societate prosperă". Evenimentul este organizat de Facultatea de Biologie și Chimie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă" și se va desfășura în perioada 28 februarie – 1 martie.
16:15
Maib a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv „Brandul Anului în Banking" în cadrul renumitului concurs Top Brands, organizat de publicația VIP Magazin. Distincția confirmă poziția băncii de lider și partener de încredere al clienților – persoane fizice și afaceri.
14:15
La sesiunea de bacalaureat din acest an, numărul de itemi din testele la unele discipline va fi redus. Totodată, exercițiile de la câteva examene vor fi ajustate. Despre acest fapt a anunțat Lilia Ivanov, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE).
14:15
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova se situează pe primul loc printre cele patru instituții de învățământ superior și de cercetare din țară ce se regăsesc în SCImago Institutions Rankings (SIR), ediția 2025.
13:15
În noiembrie 2025, în premieră, în sistemul educațional din Republica Moldova, aproximativ 1.000 de profesori din toate raioanele și municipiile au rezolvat un test de examen național – fie de gimnaziu, fie de bacalaureat – și au evaluat trei lucrări diferite. Astăzi, 3 februarie, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a anunțat rezultatele testărilor.
12:15
Din această lună, elevii de clasa a XII-a vor merge în tururi ghidate la universitățile din Republica Moldova. Tinerii se vor putea familiariza cu instituțiile de învățământ superior de la noi din țară.
11:15
Te gândești tot mai des la întrebarea „ce fac după liceu?" sau „ce mi se potrivește cu adevărat?". Ești pe cale să iei una dintre cele mai importante decizii din viața ta, dar nimeni nu-ți pune la dispoziție metoda după care să alegi. Iar când ai prea multe opțiuni, apare blocajul: „Dacă greșesc?", „Dacă nu sunt bun(ă)?", „Dacă peste cinci ani profesia aceasta nici nu va mai exista?".
11:15
Un nou tarif pentru gazele naturale a fost stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). După noile modificări, consumatorii casnici vor achita 14,42 de lei cu TVA (13,35 lei fără TVA).
10:15
Elevii din Republica Moldova vor avea acces la o serie de materiale video despre utilizarea inteligenței artificiale. Anunțul a fost făcut de Dan Perciun, ministrul educației și cercetării, care a menționat că videoclipurile ar putea fi disponibile la finalul semestrului școlar curent.
18:00
În prezent, în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) sunt înscrise 3.298.894 de persoane cu drept de vot. Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), 2.762.765 dintre acestea sunt repartizate pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.
18:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a publicat calendarul olimpiadelor și concursurilor naționale pentru anul școlar 2025/2026, precum și programul competițiilor internaționale. Documentele includ lista disciplinelor și datele de desfășurare ale olimpiadelor școlare și sportive.
18:00
Campania națională „Învață în Moldova", destinată elevilor claselor a XII-a, a fost relansată și în acest an, cu scopul de a promova studiile universitare din Republica Moldova. Primele activități vor începe pe 3 februarie, prin vizite organizate ale elevilor la universitățile din Chișinău și Bălți.
15:00
Anunțurile privind laureații Premiilor Nobel din anul 2026 vor avea loc în intervalul 5-12 octombrie, potrivit informațiilor publicate de organizația Nobel Prize. Pe parcursul acestor zile, vor fi făcute publice numele câștigătorilor pentru toate categoriile de premii, iar toate anunțurile vor fi transmise live pe canalele oficiale ale Premiului Nobel.
14:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău anunță noi destinații și rute directe pentru sezonul estival 2026, care vor fi operate începând cu luna aprilie.
13:00
Politicianul și activistul norvegian Arild Hermstad a anunțat că a propus-o pe Președinta Moldovei, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Hermstad a subliniat că Sandu „se află în prima linie a apărării democrației în Europa", evidențiind provocările cu care se confruntă Moldova din partea Rusiei.
11:00
Acordarea voucherelor culturale pentru elevi este amânată până la începutul anului școlar 2027/2028, după ce Guvernul Bolojan a decis suspendarea programului din motive financiare. Măsura este prevăzută într-o ordonanță de urgență care modifică Legea învățământului preuniversitar și a fost publicată în Monitorul Oficial la 30 ianuarie.
17:45
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 2-8 februarie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna.
15:45
În perioada 2-8 februarie, temperatura minimă va depăși −20 °C în nordul Republicii Moldova. Cel mai frig va fi la Briceni și Ocnița, unde termometrele vor ajunge să indice −22 °C. În centrul țării va fi puțin mai cald, cu minime de până la −16 °C, ceea ce va favoriza apariția lapoviței.
15:45
Vrei să afli mai multe despre Holocaust, impactul acestuia asupra comunităților evreiască și romă, dar și despre legătura dintre memoria istorică, discursul de ură și discriminarea actuală? Acest articol este pentru tine. În perioada 17-18 februarie, la Chișinău se va desfășura un atelier cu genericul „Memorie, responsabilitate și solidaritate: tinerii în fața lecțiilor Holocaustului".
13:30
Tinerii profesioniști care au absolvit studiile superioare sunt invitați să se înscrie la o nouă ediție a școlii de vară Energy Community. Oportunitatea este destinată persoanelor care își doresc să-și aprofundeze cunoștințele în înțelegerea tranziției energetice și să modeleze în mod activ viitorul acestui sector.
12:30
Doi tineri din Republica Moldova au ocazia să participe la proiectul BUDGETIFY, care va avea loc în Armenia, în perioada 31 martie – 8 aprilie 2026. În cadrul acestuia, participanții vor învăța ce este bugetarea participativă, cum funcționează și cum poate fi folosită pentru a implica tinerii în luarea deciziilor și în realizarea inițiativelor locale.
11:30
De la 1 ianuarie în Republica Moldova s-au schimbat regulile de activare a antreprenorilor independenți. Acum, în locul patentei, care presupunea plata unor taxe fixe în fiecare lună, aceștia trebuie să plătească 15 % din venituri. Reportera ru.diez.md Tatiana Sultanova, care se ocupă și de fotografie comercială, a povestit, din experiența personală, cum te poți înregistra oficial ca freelancer.
10:30
O poveste despre iubiri, trădări, ospețe, cozonaci calzi, istorioare tragi-comice, destine frânte și exiluri voluntare. Așa am caracteriza „Povestea domniței Marina și a basarabeanului necunoscut", un roman de Tatiana Niculescu. Ne dăm întâlnire în data de 21 februarie, de la ora 13:00 la Librăria din Centru (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 126) să citim fragmente din carte și să discutăm despre ce ne-a impresionat cel mai mult.
18:30
Astăzi capitala dar și mai multe localități din Republica Moldova s-au confruntat cu pene de curent, iar pe rețele și în presă s-a vorbit despre blackout. Un blackout este o întrerupere totală sau parțială a alimentării cu energie electrică pe o zonă extinsă, care poate dura de la câteva minute până la câteva ore sau chiar zile. Acesta poate fi cauzat de avarii tehnice, suprasolicitarea rețelei, condiții meteo extreme sau incidente la nivelul infrastructurii energetice. În acest caz, așa cum au spus autoritățile, cauza a fost o problemă la nivelul rețelei electrice din Ucraina.
17:30
În România a fost lansată public o solicitare oficială pentru limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și secretar de stat la Ministerul de Interne, cere parlamentarilor să inițieze o lege care să restricționeze accesul minorilor sub 15-16 ani la platformele de social media.
17:30
Televiziunea Română (TVR) a anunțat oficial calendarul etapelor Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2026, care va stabili reprezentantul României la ediția din mai 2026 de la Viena, Austria. România revine în competiție
16:15
EU4Innovation East a lansat un Apel de propuneri de proiecte în Republica Moldova, alocând 1 milion de euro pentru consolidarea ecosistemului național de start-upuri prin programe de incubare, accelerare, dezvoltare a talentelor și pregătire pentru investiții. Сообщение Start-upurile din Moldova pot accesa granturi de 1 milion de euro появились сначала на #diez.
13:15
Te gândești în ce proiecte te poți implica în februarie, ce burse poți obține sau la ce concursuri te poți înscrie? Atunci acest material e pentru tine. Am pregătit o listă cu oportunități al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în această lună. Grăbește-te să completezi formularul pentru înregistrare la acea oportunitate care ți-a atras atenția. Сообщение Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna februarie появились сначала на #diez.
12:15
În fiecare an, Comisia Europeană oferă tinerilor din țările UE, dar și din cele terțe oportunitatea să urmeze un stagiu de practică plătit în unul dintre departamentele instituției, precum cel de la Bruxelles, Luxemburg sau alte centre ale UE. Timp de cinci luni, datorită programului Blue Book, stagiarii învață din prima sursă cum se lucrează în cadrul instituțiilor europene și își dezvoltă abilitățile pentru a deveni viitori lideri. Marinela Șeremet, o tânără originară din Republica Moldova, a trecut deja printr-o asemenea experiență. Dacă visezi să activezi și tu la Comisia Europeană, în acest material găsești o serie de recomandări din partea Marinelei privind etapele de selecție și elaborarea dosarului. Сообщение Vrei să obții un stagiu la Comisia Europeană? Sugestii care te vor ajuta să treci peste etapele de selecție ale programului Blue Book появились сначала на #diez.
11:15
Aproape o treime dintre studenții din Republica Moldova spun că în universitatea lor există favoritism. Fenomenul, care afectează direct tinerii și imaginea sistemului de învățământ, este prezent în special la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF). Сообщение (sondaj) Cât de des studenții din Moldova se confruntă cu favoritismul aplicat de profesori появились сначала на #diez.
10:15
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România, prin intermediul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), a publicat modelele de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2026. Documentele sunt destinate elevilor care vor susține examenul anul acesta și includ atât modele pentru probele de competențe, cât și teste de antrenament pentru probele scrise, însoțite de baremele de evaluare și notare. Сообщение BAC 2026: cum arată testele de pregătire pentru elevii din România появились сначала на #diez.
19:00
Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc cinci premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate pe 5 și 7 februarie. Сообщение (video) Cinci filme pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău появились сначала на #diez.
19:00
Importul automobilelor electrice în Republica Moldova în anul 2026 continuă să se dezvolte pe fondul creșterii prețurilor la combustibil, al extinderii infrastructurii de încărcare și al interesului public pentru soluții de mobilitate cu emisii reduse. Tot mai mulți cumpărători analizează automobilul electric ca alternativă practică la vehiculele cu motor cu ardere internă, însă procesul de import are particularități care trebuie planificate din timp pentru a evita întârzieri și cheltuieli neprevăzute. Сообщение Importul automobilelor electrice în Republica Moldova: facilități, limitări și costuri reale появились сначала на #diez.
18:00
Aproximativ 100.000 de buletine de identitate românești ale cetățenilor Republicii Moldova au fost anulate de autoritățile României. S-a întâmplat după ce Parlamentul de peste Prut după ce Parlamentul a adoptat o nouă lege privind evidența și actele de identitate ale cetățenilor români, scrie Digi24. În acest context, îți explicăm cum poți verifica dacă actul tău românesc mai este valabil sau nu. Сообщение Cum poți verifica dacă buletinul tău de identitate românesc este valabil появились сначала на #diez.
17:00
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova pot primi finanțare pentru a dezvolta și a moderniza spațiile de cercetare. În total, pot fi investite 9,5 milioane de euro, menționează Ministerul Educației și Cercetării. Сообщение Universitățile pot obține finanțare pentru modernizarea infrastructurii de cercetare. Care sunt domeniile prioritare și unde pot fi depuse dosarele появились сначала на #diez.
17:00
45 de minute. Atât durează o lecție în școlile din Republica Moldova. Cele trei sferturi de oră au fost stabilite în funcție de necesitățile fizice și psihologice ale elevilor, astfel încât atenția să poată fi menținută, iar oboseala excesivă să fie evitată. Dar te-ai gândit vreodată de ce nu au fost alese, de exemplu, 60 de minute? La urma urmei, e vorba doar de 15 minute în plus. Сообщение De ce o lecție la școală are 45 de minute și ce spun elevii și profesorii despre durata acesteia появились сначала на #diez.
17:00
În data de 3 februarie, la Artcor, va avea loc o întâlnire dedicată poveștilor a nouă conace din Republica Moldova. Clădirile au fost cercetate, iar imaginile lor reinterpretate în anul 2025 de către studenții de la Academia de Muzică Teatru și Arte plastice (AMTAP) în cadrul „Artist Program”, organizat de Artcor. Сообщение Despre ce tac conacele? Participă la o discuție între generații dedicată poveștilor a nouă reședințe boierești din Moldova появились сначала на #diez.
16:00
După ce vloggerul Dima White a mers la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Cahul, chiar dacă este cercetat penal pentru pornografie infantilă și trafic de copii, direcția generală de învățământ din localitate a pornit o anchetă pe caz. Despre acest lucru a menționat ministrul educației și cercetării Dan Perciun. Сообщение La Cahul a fost pornită o anchetă după vizita lui Dima White într-un liceu din localitate появились сначала на #diez.
15:00
Peste 1.000 de posturi destinate stagiarilor sunt disponibile anual la Comisia Europeană. Organizat în două sesiuni, programul Blue Book oferă tinerilor din țările UE, dar și din țările terțe oportunitatea să învețe din prima sursă cum se lucrează în cadrul instituțiilor europene și să stabilească relații profesionale de durată pentru viitoarea lor carieră. Executivul de la Bruxelles a găzduit de-a lungul anilor stagiari și din Republica Moldova, Marinela Șeremet fiind una dintre aceștia. Tânăra ne-a povestit despre experiența la Comisia Europeană, dar și despre principalele avantaje ale stagiului Blue Book, care o ajută la jobul pe care îl are în prezent la Biroul pentru Integrare Europeană. Сообщение Cum arată o zi de lucru la Bruxelles pentru o stagiară Blue Book. Experiența Marinelei Șeremet la Comisia Europeană появились сначала на #diez.
14:00
Dacă te interesează democrația, buna guvernare, drepturile omului și justiția, te poți înscrie la Tulip Youth Academy. Cea de-a șasea ediție a programului își propune să adune un grup de tineri care să dezvolte împreună o comunitate de cetățeni activi. Сообщение Învață despre buna guvernare și construiește o comunitatea de cetățeni activi. Cum te poți înscrie la Tulip Youth Academy появились сначала на #diez.
13:00
30 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi reabilitate energetic. Potrivit reprezentanților Uniunii Europene în Republica Moldova, clădirile vor fi izolate termic și vor fi dotate cu sisteme noi de încălzire și de ventilație. Сообщение În 30 de grădinițe din Chișinău vor fi instalate panouri fotovoltaice și solare termice. Despre ce instituții este vorba появились сначала на #diez.
12:00
Filmului „Catane”, o co-producție româno-italiană, va fi difuzată în cinematografele din Republica Moldova. Lungmetrajul a avut premiera în România în data de 26 ianuarie. Сообщение O comedie neagră românească despre un sat care păcălește sistemul pentru a supraviețui va fi difuzată în cinematografele din Moldova появились сначала на #diez.
10:45
Campania națională dedicată monitorizării examenelor de clasa a IX-a va fi organizată și la sesiunea din acest an. Persoanele implicate vor fi responsabile să supravegheze desfășurarea corectă a examenelor de absolvire a gimnaziului în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Сообщение Campania de monitorizare a examenelor de clasa a IX-a – „Fii Onest! Nu Copia!” – va fi organizată și în acest an появились сначала на #diez.
10:45
Astăzi, 30 ianuarie, grădinițele din municipiul Chișinău vor activa până la ora 16:00. Decizia a fost luată de autoritățile locale în contextul prognozelor meteorologice. Сообщение Grădinițele din Chișinău vor activa până la ora 16:00, astăzi, 30 ianuarie появились сначала на #diez.