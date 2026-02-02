VIDEO// Irina Vlah, alături de Părintele Sergiu: „Rezultatele muncii sale sunt resimțite de cei cărora astăzi le este cel mai greu”

05:40

Un tânăr de 27 de ani, cu dublă cetăţenie – română şi moldovenească – este cercetat pentru pentru trafic internaţional de droguri de risc. El a fost prins în Vama Albiţa, având peste 100 de grame de MUSCIMOL, într-o borsetă din maşină. Anchetatorii anunţă, marţi, că un tânăr de 27 de ani – cu dublă […]