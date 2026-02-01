Horoscop 1 februarie – poate apărea o sumă de bani în cont

07:20

Primarul General, Ion Ceban, vine cu o solicitare către Guvern: opriți oamenii să rămână acasă pentru o zi. Noi am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă. Sunt sincer cu oamenii și cu toți locuitorii: muncitorii noștri încă nu s-au culcat azi – nu au reușit nici măcar să se odihnească. Chiar dacă […]