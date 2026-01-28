Un șofer este cercetat penal după ce polițiștii de la Vama Albiţa i-au verificat mașina. Ce au găsit într-o borsetă

11:40

Polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației fac joi 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani într-un dosar de falsificare a documentelor de identitate, anunță Parchetul ICCJ. ”În cursul zilei de azi, 22 ianuarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi […] The post ULTIMA ORĂ: Zeci de percheziţii în Botoşani la o rețea care ar fi obținut buletine false pentru cetăţeni din Republica Moldova first appeared on HotNews.md.