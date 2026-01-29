16:00

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lansat duminică un atac dur adresa conducerii Uniunii Europene, afirmând că Moscova va ignora complet dialogul cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, potrivit Reuters. „Cum poți discuta ceva cu Kaja Kallas? Nu vom discuta niciodată nimic cu ea, nici americanii nu vor discuta nimic cu ea, și […] The post Liderul UE cu care Kremlinul refuză orice discuții. Rușii nu vor să îi audă nici numele: „Așteptăm până când va pleca” first appeared on HotNews.md.