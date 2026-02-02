Horoscop 2 februarie – începe o frumoasă poveste dragoste

12:00

„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile comunale, când bătrânii din sate dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, iar situația cu criminalitatea și consumul de droguri a scăpat de sub control, președintele țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată”. Declarația a […] The post Irina Vlah, despre creșterea cheltuielilor pentru apărare: De ce se cheltuiesc atât de mulţi bani fără sens? Da, anume fără sens! first appeared on HotNews.md.