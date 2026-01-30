Fracțiunea MAN: PAS fuge de responsabilitate și atacă Primăria din stradă

17:40

Într-o Europă care vrea să rămână atractivă pentru investiții și talente, diferențele dintre state devin tot mai vizibile. Unele țări oferă combinația ideală de competențe, productivitate și stabilitate instituțională, în timp ce altele pierd teren din cauza costurilor ridicate, a problemelor demografice sau a blocajelor administrative. Un nou clasament arată unde este cel mai avantajos […]