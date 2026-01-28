VIDEO | Victoria Furtună: Unirea Republicii Moldova cu România ar putea genera un conflict regional de amploare

08:10

Horoscop 23 ianuarie – recuperări. Au loc tot felul de schimbări care ne pot aduce lucruri pe care le așteptam cine știe de când și ne pot salva din anumite situații. VĂRSĂTOR E posibil să se adune mai mulți bani și să strângeți un capital de care aveți nevoie pentru diverse, în principal ca să […] The post Horoscop 23 ianuarie – e cineva care speră să vă recâștige dragostea first appeared on HotNews.md.