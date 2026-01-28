Renato Usatîi s-a întâlnit la Strasbourg cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE
HotNews, 28 ianuarie 2026 21:30
Renato Usatîi a anunțat că, la Strasbourg, a avut o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Usatîi a discutat cu senatoarea Marianne Binder-Keller, cu membri ai Consiliului Statelor și ai Consiliului Național al Elveției, precum și […] The post Renato Usatîi s-a întâlnit la Strasbourg cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 10 minute
21:40
BREAKING NEWS: Un bărbat de 35 de ani a fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea toracică și a decedat # HotNews
Poliția a fost sesizată despre dispariția unui bărbat în capitală. În urma măsurilor operative întreprinse, polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima, un bărbat de 35 de ani, se afla la domiciliul unuia dintre cunoscuții săi, împreună cu alte persoane cunoscute. În timpul unui conflict, acesta a fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea […] The post BREAKING NEWS: Un bărbat de 35 de ani a fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea toracică și a decedat first appeared on HotNews.md.
Acum 30 minute
21:30
Renato Usatîi s-a întâlnit la Strasbourg cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE # HotNews
Renato Usatîi a anunțat că, la Strasbourg, a avut o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Usatîi a discutat cu senatoarea Marianne Binder-Keller, cu membri ai Consiliului Statelor și ai Consiliului Național al Elveției, precum și […] The post Renato Usatîi s-a întâlnit la Strasbourg cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE first appeared on HotNews.md.
Acum 6 ore
16:30
Belarus a devenit unul dintre cele mai noi state care au aderat la inițiativa internațională „Board of Peace” (Consiliul de Pace), lansată de fostul președinte american Donald Trump. Această decizie a stârnit reacții și semne de întrebare în rândul diplomaților occidentali, având în vedere contextul represiunii interne conduse de Alexandr Lukașenko și sprijinul constant pe […] The post Belarus aderă la „Consiliul de Pace” inițiat de Donald Trump first appeared on HotNews.md.
Acum 8 ore
15:30
VIDEO | Ion Bulgac: Tarifele la energie sunt exagerate și trebuie revizuite urgent, inclusiv retroactiv # HotNews
Ion Bulgac, consilier al primarului general al municipiului Chișinău, a declarat că tarifele la energia electrică și gazele naturale achitate de populație sunt exagerate și trebuie revizuite de urgență. Potrivit acestuia, tergiversarea reducerii tarifelor reprezintă o batjocură la adresa cetățenilor, care sunt nevoiți să achite lunar facturi uriașe din venituri modeste. „Aceste tarife sunt exagerate […] The post VIDEO | Ion Bulgac: Tarifele la energie sunt exagerate și trebuie revizuite urgent, inclusiv retroactiv first appeared on HotNews.md.
13:50
VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz cu aplicare din 1 ianuarie # HotNews
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de […] The post VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz cu aplicare din 1 ianuarie first appeared on HotNews.md.
Acum 12 ore
11:00
VIDEO | Elena Grițco: Partidul Nostru este gata să se pronunțe pe marginea reformei administrației locale, dar guvernareа ține intențiile în secret # HotNews
Guvernarea promovează reforma administrației publice locale fără a prezenta un proiect concret și fără consultări reale. Vicepreședinta fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a declarat că formațiunea este gata să-și expună poziția, însă nu are pe marginea cărui proiect să se pronunțe. „Fracțiunea Partidului Nostru s-a întrunit cu colegii noștri primari, iar prima întrebare a […] The post VIDEO | Elena Grițco: Partidul Nostru este gata să se pronunțe pe marginea reformei administrației locale, dar guvernareа ține intențiile în secret first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO | Victoria Furtună: Unirea Republicii Moldova cu România ar putea genera un conflict regional de amploare # HotNews
Unirea Republicii Moldova cu România este un scenariu nerealist și riscant, care ar putea genera un conflict regional de amploare, a declarat președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. În cadrul unei emisiuni difuzate de TVC21, Furtună a susținut că Federația Rusă nu ar accepta extinderea indirectă a NATO printr-o eventuală unire și că acest scenariu […] The post VIDEO | Victoria Furtună: Unirea Republicii Moldova cu România ar putea genera un conflict regional de amploare first appeared on HotNews.md.
10:00
Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții # HotNews
Tarife tor mai mari, scumpirile produselor alimentare și costurile ridicate ale medicamentelor sunt principalele preocupări ale cetățenilor din raionul Anenii Noi. Aceste probleme au fost discutate în cadrul unei întâlniri cu Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, care a ascultat direct grijile oamenilor. La întâlnire a fost prezent activistul local al Partidului Nostru, Igor Curbet. […] The post Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții first appeared on HotNews.md.
09:30
ULTIMA ORĂ: Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore # HotNews
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea percheziții într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de bani de la […] The post ULTIMA ORĂ: Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
08:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut Uniunii Europene să grăbească aderarea țării, avertizând că ingerințele Rusiei, mai ales în alegeri, pot duce la pierderea libertății și la riscul ocupării Republicii Moldova. “Sperăm că UE va lua o decizie înainte de a fi prea târziu”, a subliniat Sandu într-un discurs rostit în cadrul sesiunii Adunării […] The post Maia Sandu: Nu vrem să fim ocupaţi de Rusia. Situaţia din ţara mea mă îngrijorează first appeared on HotNews.md.
07:40
Premierul Slovaciei le-a spus liderilor UE, la summitul de săptămâna trecută, că după întâlnirea cu Donald Trump a rămas șocat de starea mentală a președintelui american, au declarat pentru Politico cinci diplomați europeni. Robert Fico, unul dintre puținii lideri UE care susțin frecvent poziția lui Trump, era îngrijorat de „starea psihologică” a președintelui american, au […] The post Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 28 ianuarie – o zi chiar frumoasă. Mai sunt și astfel de zile-cadou și o să ne bucurăm, pur și simplu, de viață și o să fim recunoscători pentru tot ce am primit. VĂRSĂTOR Apar noutăți de tot felul și aveți de unde alege ca să încropiți o afacere, să vă lansați pe o […] The post Horoscop 28 ianuarie – Cine are șanse să bată palma pentru un contract bănos first appeared on HotNews.md.
05:40
Un șofer este cercetat penal după ce polițiștii de la Vama Albiţa i-au verificat mașina. Ce au găsit într-o borsetă # HotNews
Un tânăr de 27 de ani, cu dublă cetăţenie – română şi moldovenească – este cercetat pentru pentru trafic internaţional de droguri de risc. El a fost prins în Vama Albiţa, având peste 100 de grame de MUSCIMOL, într-o borsetă din maşină. Anchetatorii anunţă, marţi, că un tânăr de 27 de ani – cu dublă […] The post Un șofer este cercetat penal după ce polițiștii de la Vama Albiţa i-au verificat mașina. Ce au găsit într-o borsetă first appeared on HotNews.md.
Ieri
14:50
Maia Sandu a venit cu clarificări privind opțiunea sa de vot în cazul unui referendum privind reunirea cu România, într-un răspuns la o întrebare adresată de către un jurnalist francez în cadrul sesiunii Consiliului Europei. Șefa statului de peste Prut a punctat că „a oferit un răspuns onest”. Aceasta a a sugerat că nu vrea […] The post Maia Sandu insistă: aș vota pentru reunirea cu România first appeared on HotNews.md.
14:20
VIDEO | Avocatul Igor Hlopețchi: SIS nu a avut nicio întrebare la martori în dosarul partidului ”Moldova Mare” # HotNews
Curtea de Apel Centru a audiat patru martori ai apărării în cauza civilă privind limitarea activității partidului Moldova Mare. Avocatul Igor Hlopețchi afirmă că ”toți martorii au recunoscut în fața instanței de judecată că nu au primit bani de la nici un concurent electoral, nu au fost implicați în acte de corupere electorală și sunt […] The post VIDEO | Avocatul Igor Hlopețchi: SIS nu a avut nicio întrebare la martori în dosarul partidului ”Moldova Mare” first appeared on HotNews.md.
12:10
Partidul Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei # HotNews
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În […] The post Partidul Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei first appeared on HotNews.md.
12:00
Irina Vlah, despre creșterea cheltuielilor pentru apărare: De ce se cheltuiesc atât de mulţi bani fără sens? Da, anume fără sens! # HotNews
„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile comunale, când bătrânii din sate dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, iar situația cu criminalitatea și consumul de droguri a scăpat de sub control, președintele țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată”. Declarația a […] The post Irina Vlah, despre creșterea cheltuielilor pentru apărare: De ce se cheltuiesc atât de mulţi bani fără sens? Da, anume fără sens! first appeared on HotNews.md.
11:20
Alexandru Munteanu declară că în toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor. Mulțumesc tuturor echipelor din teren – salvatori, drumari, energeticieni, polițiști și personal medical – care lucrează în condiții dificile. ️91 de autospeciale și 319 angajați ai Inspectoratului […] The post Alexandru Munteanu: Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate first appeared on HotNews.md.
11:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că ar vota ”DA” la un ipotetic referendum de unire cu Republica Moldova. El a fost întrebat la RFI cum ar vota în cazul unui asemenea referendum, în oglindă cu declarația președintei Maia Sandu. ”Afirmația doamnei președinte Maia Sandu nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o […] The post Ilie Bolojan: Aș vota DA la un referendum de unire cu Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
10:50
VIDEO | Ion Ceban: Solicităm să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a solicitat să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național și să fie mobilizat tot efectivul la nivel de țară, iar oamenii să rămână acasă în aceste zile. Astfel, subliniază edilul, vor putea fi evitate riscurile, oamenii nu se vor porni la drum, iar serviciile speciale, la […] The post VIDEO | Ion Ceban: Solicităm să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național first appeared on HotNews.md.
09:30
ULTIMA ORĂ: Autoritățile au convocat o ședință operativă la Centrul Național de Management al Crizelor # HotNews
După evaluarea situației din teren, s-au decis mai multe măsuri aplicabile la nivel național. Astfel, ministerele responsabile de infrastructură, afaceri interne și energie vor interveni prioritar pentru menținerea circulației pe drumurile naționale și regionale, combaterea poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică în localitățile afectate. Totodată, în această săptămână, ziua de lucru și orele de […] The post ULTIMA ORĂ: Autoritățile au convocat o ședință operativă la Centrul Național de Management al Crizelor first appeared on HotNews.md.
07:20
Primarul General, Ion Ceban, vine cu o solicitare către Guvern: opriți oamenii să rămână acasă pentru o zi. Noi am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă. Sunt sincer cu oamenii și cu toți locuitorii: muncitorii noștri încă nu s-au culcat azi – nu au reușit nici măcar să se odihnească. Chiar dacă […] The post ULTIMA ORĂ | Ion Ceban: Am luat decizia ca și astăzi copiii să rămână acasă first appeared on HotNews.md.
07:20
Horoscop 27 ianuarie – o zi cu răscoliri emoționale. O să avem parte de revelații și o să putem schimba acele lucruri care ne-au ținut închiși, ca să ne eliberăm sufletește. VĂRSĂTOR Se conturează un proiect la orizont și o să aveți spor la treabă. O să găsiți și finanțare, iar lucrurile or să meargă […] The post Horoscop 27 ianuarie – CAPRICORN – se conturează o ofertă de job pe gustul vostru first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Un român de 37 de ani a fost reţinut de forţele de intervenţie rapidă, după ce s-a urcat într-un tren aflat într-o gară din Austria folosind un ciocan de urgenţă şi a încercat să plece cu el, dar nu a reuşit să îl pornească. Ajuns în cabina mecanicului, românul a spart mai multe geamuri, a […] The post Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria first appeared on HotNews.md.
16:00
Un tânăr de 24 de ani din Republica Moldova a fost expulzat din România după ce a fost prins cerşind pe o stradă din municipiul Botoşani, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI). Potrivit sursei citate, returnarea tânărului în Republica Moldova a fost făcută sub escorta Jandarmeriei, el primind şi interdicţia de […] The post Un tânăr din Republica Moldova prins la cerșit în Botoșani a fost expulzat din România first appeared on HotNews.md.
15:50
Denumirea de „Piaţa Ilie Ilaşcu” ar urma să fie atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa şi cu str. Tony Bulandra, conform unui proiect de hotărâre care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei, transmite Agerpres. Proiectul de hotărâre este iniţiat de consilierii […] The post Bucureștiul ar putea avea un spațiu public cu numele ”Piața Ilie Ilaşcu” first appeared on HotNews.md.
15:00
Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, a anunțat inițierea unor demersuri parlamentare și pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei, elaborată și aprobată de PAS, în urma căreia tinerii din Moldova ajung să fie apatrizi. Parlamentarul a declarat în cadrul unei conferințe de presă că va solicita informații oficiale de la Guvern privind numărul persoanelor […] The post Alexandru Berlinschii anunță pregătirea unor modificări la noua Lege a cetățeniei: ”Azi, tinerii din Moldova riscă să rămână apatrizi!” first appeared on HotNews.md.
14:50
Un proiect de lege care ar face ilegale minciunile din timpul campaniilor electorale a trecut de prima etapă în parlamentul din Ţara Galilor. Deși ideea legii este susținută de toţi politicienii, detaliile și viteza cu care ar trebui să fie adoptată au generat o neliniște tot mai mare, scrie The Conversation. Ţara Galilor va organiza […] The post O ţară din Europa vrea să interzică prin lege minciuna politică first appeared on HotNews.md.
14:20
Agenția Servicii Publice (ASP) afirmă că mesajele critice apărute în spațiul public privind noile prevederi ale Legii cetățeniei „au fost auzite și sunt analizate”, iar autoritățile competente lucrează la identificarea unor soluții „echilibrate”, care să remedieze situațiile sensibile fără a crea riscuri de securitate sau fraude. În contextul discuțiilor generate de prevederile noii Legi a […] The post ASP reacționează pe fondul criticilor privind noua Lege a cetățeniei first appeared on HotNews.md.
13:00
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, susține că Republica Moldova trebuie să pună un accent mult mai mare pe piața internă, în paralel cu cea externă, pentru a stopa declinul agriculturii și pierderea locurilor de muncă. Potrivit lui Ivanov, economia țării depinde în mare măsură de agricultură, însă criza […] The post Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Protejarea pieței interne trebuie să devină o prioritate pentru salvarea agriculturii first appeared on HotNews.md.
12:40
VIDEO | Ion Ceban: Primăria Chișinău va realiza mai multe proiecte decât în anii 2025 și 2024 luați împreună # HotNews
Primarul General, Ion Ceban declară că Primăria are buget și va realiza mai multe proiecte și programe în 2026 decât în 2024–2025 luate împreună. La sfârșit de an, Primăria Chișinău, și în general Chișinăul, a încheiat anul bugetar cu aproape 400 de milioane de lei în cont. Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion […] The post VIDEO | Ion Ceban: Primăria Chișinău va realiza mai multe proiecte decât în anii 2025 și 2024 luați împreună first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 26 ianuarie – provocări azi. O să ne dăm peste cap și cele mai complicate lucruri, ca să pornim pe un nou drum, fără datorii de vreun fel. VĂRSĂTOR Aveți planuri mari și dețineți și mijloacele prin care să vă realizați obiectivele. Sunt și oameni care vor interveni la momentul oportun. O să reușiți […] The post Horoscop 26 ianuarie – o să recuperați bani și veți face investiții first appeared on HotNews.md.
25 ianuarie 2026
21:20
VIDEO | Ședință operativă la Primărie: Ion Ceban: Prioritate pentru intervențiile imediate o au străzile, trotuarele și accesele către școli, grădinițe și spitale # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, informează că, acum câteva minute, a finalizat ședința cu toți responsabilii serviciilor municipale și cu pretorii, în cadrul căreia au fost prezentate totalurile intervențiilor efectuate pe parcursul nopții și al zilei, în urma lapoviței, care a dus la formarea poleiului și a ghețușului pe străzile Capitalei. „Fiecare responsabil a raportat, iar […] The post VIDEO | Ședință operativă la Primărie: Ion Ceban: Prioritate pentru intervențiile imediate o au străzile, trotuarele și accesele către școli, grădinițe și spitale first appeared on HotNews.md.
17:40
Într-o Europă care vrea să rămână atractivă pentru investiții și talente, diferențele dintre state devin tot mai vizibile. Unele țări oferă combinația ideală de competențe, productivitate și stabilitate instituțională, în timp ce altele pierd teren din cauza costurilor ridicate, a problemelor demografice sau a blocajelor administrative. Un nou clasament arată unde este cel mai avantajos […] The post Unde e cel mai bine și cel mai rău să angajezi în Europa, în 2026 first appeared on HotNews.md.
17:20
Primăria Chișinău mulțumește tuturor cetățenilor care se implică voluntar la menținerea siguranței în spațiile publice # HotNews
Primăria Municipiului Chișinău constată că în urma lapoviței și a temperaturilor scăzute, pe mai multe trasee și trotuare s-a format ghețuș. În astfel de condiții, cea mai eficientă măsură este aplicarea materialului antiderapant – amestec de sare și nisip. Pe unele străzi, intervențiile sunt efectuate repetat, în funcție de situația din teren. Tot efectivul serviciilor […] The post Primăria Chișinău mulțumește tuturor cetățenilor care se implică voluntar la menținerea siguranței în spațiile publice first appeared on HotNews.md.
16:00
Liderul UE cu care Kremlinul refuză orice discuții. Rușii nu vor să îi audă nici numele: „Așteptăm până când va pleca” # HotNews
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lansat duminică un atac dur adresa conducerii Uniunii Europene, afirmând că Moscova va ignora complet dialogul cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, potrivit Reuters. „Cum poți discuta ceva cu Kaja Kallas? Nu vom discuta niciodată nimic cu ea, nici americanii nu vor discuta nimic cu ea, și […] The post Liderul UE cu care Kremlinul refuză orice discuții. Rușii nu vor să îi audă nici numele: „Așteptăm până când va pleca” first appeared on HotNews.md.
13:00
Știința riguroasă și teologia rareori se întâlnesc, dar un fost profesor de fizică de la Harvard este convins că a identificat locația exactă a Raiului. Dr. Michael Guillen, care deține un doctorat în fizică, matematică și astronomie și a predat fizica la Harvard, susține că nu doar că universul se extinde, dar cu cât un […] The post Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla? first appeared on HotNews.md.
12:50
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE, iar restricţiile intră în vigoare începând de azi # HotNews
Începând de duminică, diplomaţii ruşi în cadrul UE trebuie să obțină autorizație pentru a călători între statele Schengen, cu notificare prealabilă de 24 de ore. Măsura a fost adoptată în octombrie 2025 pentru a combate spionajul și dezinformarea rusă. Lipsa conformității ar putea duce la pierderea acreditării diplomatice. Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a […] The post Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE, iar restricţiile intră în vigoare începând de azi first appeared on HotNews.md.
11:50
VIDEO | Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă lucrările de combatere a poleiului pe străzile capitalei # HotNews
Meteorologii anunță vreme instabilă, iar, în rezultat, pe străzi se formează polei, constată Primăria Municipiului Chișinău. De aceea,, rugăm toți cetățenii să fie prudenți atât la volanul mașinilor, cât și pe trotuare. Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile municipale din domeniul gospodăresc continuă lucrările de combatere a poleiului pe străzile capitalei, pe trotuare, în preajma […] The post VIDEO | Primăria Chișinău informează că serviciile municipale continuă lucrările de combatere a poleiului pe străzile capitalei first appeared on HotNews.md.
09:40
Horoscop 25 ianuarie – O zi destul de bună. O să ne dăm întâlnire cu oameni care ne împărtășesc preferințele, ne însoțesc în plimbări prin țară, pe-afară, și or să ne priască toate. VĂRSĂTOR Aveți chef de plimbare, de ieșit în lume și o să mai cunoașteți și alți oameni, ca să vă extindeți aria […] The post Horoscop 25 ianuarie – Zodia care va recupera o datorie veche first appeared on HotNews.md.
24 ianuarie 2026
15:50
ANSVSA a informat consumatorii prin intermediul paginii oficiale de Facebook că Nestlé România, împreună cu retailerii Kaufland și Lidl, a decis extinderea rechemării preventive pentru un lot de formulă de lapte praf destinat sugarilor. Este vorba despre produsul NAN 1 Comfortis, ambalaj de 800 de grame, din lotul cu numărul 53260346AA, cu data limită de […] The post Alertă alimentară – a fost descoperită o toxină într-un lot de formulă de lapte praf first appeared on HotNews.md.
12:20
Nicușor Dan, despre un posibil referendum pe tema unirii cu Republica Moldova. „Nu e cazul” # HotNews
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a respins, sâmbătă, ideea organizării unui referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova. El a declarat, la Focşani, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Unirii, că o astfel de măsură nu se impune atâta timp cât „nu există o voinţă a Republicii Moldova”. „Nu este cazul atât timp cât […] The post Nicușor Dan, despre un posibil referendum pe tema unirii cu Republica Moldova. „Nu e cazul” first appeared on HotNews.md.
12:00
Universitatea de Stat a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor pentru funcția de rector a început vineri, 23 ianuarie, și se încheie pe 6 februarie, potrivit IPN. Conform regulamentului USM, la concurs pot participa cadre didactice și cercetători cu titluri științifice sau științifico-didactice. Candidații trebuie să aibă cel […] The post A început depunerea dosarelor pentru funcția de rector la USM first appeared on HotNews.md.
11:40
Viktor Orban încinge spiritele la nivel european – un document secret care prevede aderarea Ucrainei la UE până în 2027 # HotNews
Un document secret privind aderarea Ucrainei la UE, discutat în spatele ușilor închise la Bruxelles, ar prevede intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană până în 2027 și alocarea unor sume uriașe, potrivit afirmațiilor premierului ungar Viktor Orban. Document secret dezvăluie planul UE pentru Ucraina Ucraina este așteptată să adere la Uniunea Europeană până în 2027 și […] The post Viktor Orban încinge spiritele la nivel european – un document secret care prevede aderarea Ucrainei la UE până în 2027 first appeared on HotNews.md.
10:00
Ion Ceban: Primăria Chișinău își reconfirmă deschiderea pentru cooperare cu organizațiile din România și sprijinirea diasporei # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu reprezentanții Asociației ROUNIT din România, în cadrul căreia a semnat Protocolul de cooperare dintre Primăria Chișinău și Asociația ROUNIT. Potrivit edilului, Protocolul stabilește un cadru oficial de colaborare pentru sprijinirea reîntoarcerii și reintegrării persoanelor din diaspora, atragerea investițiilor și a capitalului financiar din afara țării, susținerea […] The post Ion Ceban: Primăria Chișinău își reconfirmă deschiderea pentru cooperare cu organizațiile din România și sprijinirea diasporei first appeared on HotNews.md.
09:00
Horoscop 24 ianuarie – SCORPION – e undă verde la călătorii și puteți ajunge acolo unde v-ați dorit # HotNews
Horoscop 24 ianuarie – o zi cu revederi emoționante. O să ne bucurăm de vești bune, de întâlnirile cu acei oameni care ne-au lipsit și o să facem puțină ordine în viața noastră. VĂRSĂTOR Invitațiile pe la diverse petreceri curg și o să vă bucurați de revederea unor oameni dragi. O să aflați noutăți care […] The post Horoscop 24 ianuarie – SCORPION – e undă verde la călătorii și puteți ajunge acolo unde v-ați dorit first appeared on HotNews.md.
23 ianuarie 2026
17:00
VIDEO | Ion Ceban: Încă 27 de antreprenori sunt mai aproape să-și îndeplinească visul de a construi o afacere aici, acasă, la Chișinău. # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a înmânat certificatele de grant beneficiarilor Programului municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” – tineri curajoși și oameni reveniți din migrație, care au ales să investească idei, muncă și încredere în orașul nostru. „Primăria Chișinău este gata să îi susțină. Interesul pentru acest program este mare și se bucură de un […] The post VIDEO | Ion Ceban: Încă 27 de antreprenori sunt mai aproape să-și îndeplinească visul de a construi o afacere aici, acasă, la Chișinău. first appeared on HotNews.md.
16:40
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum # HotNews
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că, […] The post Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, dar Guvernul nu a prezentat niciun plan până acum first appeared on HotNews.md.
16:30
Liderul partidului ”Moldova Mare”, Victoria Furtună, susține că a fost reținută astăzi la Aeroportul Internațional Chișinău, împreună cu fiica sa. Anunțul despre incident a fost postat pe rețele de socializare de către politician, care nu a oferit detalii. Furtună a scris doar că fiica sa a fost speriată de situație. ”Dacă o mamă ajunge să-și […] The post BREAKING NEWS: Victoria Furtună a fost reținută la aeroport, împreună cu copilul său first appeared on HotNews.md.
13:00
Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi fundamentale. # HotNews
Realitatea socială din Republica Moldova este redată clar în Raportul Comitetului European pentru Drepturile Sociale, publicat acum două zile. Întrebarea firească este: de ce guvernarea PAS tace, iar o parte a instituțiilor media evită să reflecte aceste date? Documentul nu este un simplu set de indicatori tehnici, ci un diagnostic al eșecului administrativ. Raportul Comitetului […] The post Ion Ceban: Republica Moldova primește „cartonașul roșu” la capitolul drepturi fundamentale. first appeared on HotNews.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.