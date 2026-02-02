Dosar de proporții, finalizat după aproape două decenii: 14 inculpați condamnați pentru escrocherie, migrație ilegală și trafic de influență
HotNews, 2 februarie 2026 11:00
Judecătoria Chișinău (sediul Centru) a pronunțat, la 20 ianuarie 2026, o sentință de referință într-un dosar penal de amploare, înregistrat încă din anul 2014, care vizează o rețea complexă de escrocherii, falsuri, trafic de influență și organizare a migrației ilegale sub paravanul unor agenții economice. Instanța a recunoscut 14 persoane fizice și patru juridice vinovate
• • •
Acum 30 minute
11:00
Dosar de proporții, finalizat după aproape două decenii: 14 inculpați condamnați pentru escrocherie, migrație ilegală și trafic de influență
Judecătoria Chișinău (sediul Centru) a pronunțat, la 20 ianuarie 2026, o sentință de referință într-un dosar penal de amploare, înregistrat încă din anul 2014, care vizează o rețea complexă de escrocherii, falsuri, trafic de influență și organizare a migrației ilegale sub paravanul unor agenții economice. Instanța a recunoscut 14 persoane fizice și patru juridice vinovate
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 2 februarie – o zi condimentată. O să ne dăm peste cap să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus pentru ziua de azi – sunt lucruri la care lucrăm de multă vreme. VĂRSĂTOR Se poate să primiți OK-ul pentru un proiect care v-ar asigura un venit constant și nu ați mai sta
Acum 24 ore
12:50
Primarul General, Ion Ceban, declaără că ne așteaptă vremuri „bune" de reforme, când circa 600 de primării vor fi lichidate de reformatorii Moldovei. În Moldova se fac sondaje – interne, externe – cele care se publică, cele care nu se publică, unele secrete. Anume în aceste sondaje, primarii și echipele lor, lucrătorii din administrația publică
12:50
La început, baloanele umplute cu heliu sau hidrogen, care transportă ilegal țigări din Belarus, s-ar putea să nu pară o amenințare prea mare. Însă, pe măsură ce numărul acestor baloane care trec în spațiul aerian NATO s-a multiplicat, inclusiv prin două incursiuni majore în această săptămână în Lituania și Polonia, care au forțat oficialii să
11:30
ULTIMA ORĂ: Zelenski dezvăluie cauza probabilă a avariei rețelei electrice: nu există indicii de intervenție externă
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că motivele avariei majore produse pe 31 ianuarie în rețeaua electrică sunt încă în curs de investigare. Până în prezent, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic. Cel mai probabil, incidentul a fost cauzat de formarea gheții pe liniile electrice, informează Ukrainska Pravda. „În această
Ieri
09:30
Ion Ceban: Stimați lucrători din administrația publică locală, fiți siguri că vor veni și vremuri mai bune!
Cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului în Administrația Publică Locală, Primarul General, Ion Ceban, a adresat un mesaj tuturor angajaților din domeniu. „Dragi prieteni, într-un fel, această zi o putem numi chiar sărbătoarea noastră profesională. Ziua de astăzi este un bun prilej pentru a scoate în evidență rolul important pe care îl jucați
09:20
Horoscop 1 februarie – Luna Plină cu de toate. O să fie animație, efervescență și ne va fi bine sufletește dacă împărtășim un gând bun cu fiecare om care înseamnă ceva pentru noi. VĂRSĂTOR Poate fi o zi decisivă pentru voi, în care să vă faceți curaj și să vă căsătoriți sau să vă declarați
31 ianuarie 2026
16:00
BREAKING NEWS: Ucrainenii declară că accidentul tehnic „a început între Moldova și România"
Toată infrastructura Kievului, începând cu alimentarea cu apă și ajungând până la transportul public și accesul la internet, este pusă la pământ de o pană masivă de curent electric. Ministrul Energiei, Denys Șmihal, a anunțat „o întrerupere în cascadă". Ministrul Energiei, Denys Șmihal, a anunțat „o întrerupere în cascadă" a rețelei electrice a Ucrainei în
15:40
România a intervenit pentru a sprijini Republica Moldova cu energie electrică, după ce o avarie a afectat sistemul electroenergetic al țării. În dimineața zilei de 31 ianuarie, Republica Moldova a rămas parțial fără energie electrică în urma unei căderi de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Defecțiunea a fost provocată de probleme în rețeaua
15:20
Proiectul, elaborat de fracțiunea Partidului Nostru pentru modificarea Legii cetățeniei, a fost lansat oficial în procedura legislativă: „Nu va fi trecut pe sub masă!"
Proiectul de modificare a Legii cetățeniei, elaborat și înregistrat de Fracțiunea Partidului Nostru, a fost lansat oficial în procedura legislativă. Despre aceasta a anunțat deputatul Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități. „Proiectul de modificare a Legii cetățeniei a intrat oficial în procedură legislativă. L-am depus pentru a opri abuzurile și prevederile
15:10
Sute de milioane de dolari din ajutoarele energetice promise de SUA Ucrainei au fost înghețate, au declarat pentru Reuters mai mulți oficiali americani și europeni, conform Le Monde. Fondurile, estimate la aproximativ 250 de milioane de dolari (aproximativ 210 milioane de euro), erau destinate să permită Ucrainei să importe gaze naturale lichefiate și să reconstruiască
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
ULTIMA ORĂ: Cazul partidului „Moldovă Marea" a ajuns la Curtea Constituțională: Victoria Furtună consideră că este o victorie importantă a statului de drept
A fost admisă cererea Partidului Politic ,,Moldova Mare", privind ridicarea excepției de neconstituționalitate cu remiterea cauzei la Curtea Constituțională, anunță liderul partidului „Marea Moldovă", fostul procuror Victoria Furtună. Această decizie confirmă că există suspiciuni serioase privind încălcarea Constituției, iar tentativa guvernării de a folosi justiția ca instrument politic nu mai poate fi ascunsă sub preș.
16:10
VIDEO | Irina Vlah: Fără o nouă concepţie a politicii externe, Moldova va continua să fie „o corabie în derivă, plutind spre stânci, cu cârma ruptă şi pânzele sfâşiate"
Politiciana Irina Vlah afirmă că „puterea din Moldova continuă să acționeze după metodologii vechi, de parcă lumea din jur nu s-ar fi schimbat. Sloganele lor despre integrarea europeană și ieșirea din CSI nu mai funcționează demult și devin cu adevărat periculoase pentru țară". Potrivit spuselor sale, în ultimii ani, în special în 2025, am asistat
16:00
Igor Dodon în discursul de la APCE: În prezent, Republica Moldova trăiește cea mai grea, cea mai dificilă, cea mai nenorocită perioadă din anul 1992 încoace
„Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și ale Maiei Sandu, dar preferă o tăcere strategică" – a declarat, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor. Fostul șef de stat a remarcat că,
14:10
Tariful corect al gazelor naturale pentru consumatorii final trebuie să fie 13,8 lei pe metru cub, potrivit calculelor realizate de Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru. Deputatul Constantin Cuiumju, care deține o experiență profesională de peste zece ani în domeniu, a explicat că a efectuat calculele folosind prețurile medii ale gazului pe bursele europene. În 2025
14:00
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău condamnă comportamentul iresponsabil al consilierilor PAS, care au ales să iasă în stradă cu declarații politice, în loc să participe la ședințele Consiliului Municipal, acolo unde se discută și se decid real problemele orașului. ,,Ne întrebăm de ce a fost nevoie de manifestații pe marginea drumului,
07:10
Horoscop 30 ianuarie – O zi reușită. O să primim acele lucruri pe care ni le-am dorit de multă vreme și o să ne putem continua un drum, un obiectiv, să ne depășim pe noi înșine. VĂRSĂTOR E animație la voi, o stare de efervescență, poate pentru că o să plecați într-un city break sau
29 ianuarie 2026
18:40
Unul din cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina, cu cetățenie română, a murit în Italia, după ce a căzut în mod suspect de la etaj
Alexander Adarich (54 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina a căzut de la etajul patru dintr-o clădire închiriată din Milano, Italia. Portarul de la clădire ar fi văzut un alt bărbat uitându-se pe fereastră, care apoi a dispărut, scrie Il messaggero.it. Victima este Alexander Adarich: un fost bancher ucrainean, cu cetățenie
18:00
ULTIMA ORĂ | Ion Ceban cere Guvernului să permită oamenilor să stea acasă mâine din cauza vremii
Primarul General, Ion Ceban, a propus Guvernului să nu aplice scurtarea zilei de muncă de vineri, așa cum fusese anunțată anterior, ci să permită oamenilor să rămână acasă, având în vedere avertizările meteorologice și condițiile dificile pe drumuri. „Propunem Guvernului ca mâine să nu vină cu scurtarea zilei scurte de muncă, propusă tot de ei
17:40
VIDEO | Olga Ursu: PAS a blocat în Parlament toate inițiativele pentru Chișinău, iar acum încearcă să provoace haos administrativ în capitală
Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate, fug de la ședințele CMC când vine vorba despre adoptarea bugetului. Asta după ce tot PAS a blocat în parlament un set întreg de inițiative menite să aducă dezvoltare și investiții în municipiul Chișinău. Opinia a fost exprimată de Olga Ursu, deputat MAN, membră a fracțiunii „Alternativa". „PAS blochează adoptarea
17:10
VIDEO | Partidul Nostru cere amânarea noilor valori cadastrale, care duc la scumpirea semnificativă a taxei pe imobil: „Pensionarii și familiile cu venituri fixe, cei mai afectați"
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, trage un semnal de alarmă: majorarea valorilor cadastrale ale locuințelor va duce la creșterea semnificativă a poverii fiscale pentru cetățeni. În cadrul unei conferințe de presă, parlamentara a cerut amânarea aplicării noilor evaluări. Elena Grițco a declarat că măsura este prezentată de autorități drept una „tehnică", însă, în realitate, ar
15:20
Cornel Ciurea: Mesajele transmise de Igor Dodon la Strasbourg merită o analiză suplimentară
Analistul politic Cornel Ciurea, într-un comentariu, s-a referit la prestația liderului fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul partidului, Igor Dodon, la reuniunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, afirmând faptul că mesajele politicianului merită atenție pentru a putea înțelege direcția opoziției. „În această săptămână, la Strasbourg a avut loc sesiunea de iarnă a
12:20
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia
12:00
Irina Vlah: În rezultatul reevaluării imobilelor, o mulţime de cetăţeni pot avea surpriza că au devenit plătitori de impozit pe lux! # HotNews
Politiciana Irina Vlah a venit cu un comentariu la subiectul reevaluării imobilelor și spune că „chiar și pentru apartamentele modeste, guvernul PAS va majora taxele de două-trei ori, iar pentru tranzacțiile cu imobiliare va forța plata unor sume jefuitoare”. „Ieri, m-am referit la noua schemă de jefuire a populaţiei pusă la cale de cei de […] The post Irina Vlah: În rezultatul reevaluării imobilelor, o mulţime de cetăţeni pot avea surpriza că au devenit plătitori de impozit pe lux! first appeared on HotNews.md.
10:40
Astăzi, înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău, consilierii Mișcării Alternativa Națională au organizat un flashmob în fața Primăriei municipiului Chișinău, pentru a expune public „tabla de onoare” a fugarilor și chiulangiilor din Consiliul Municipal – consilierii PAS și PSRM, care fug de responsabilitate exact atunci când trebuie votat bugetul municipal. În cadrul acțiunii au fost […] The post MAN a expus în fața Primăriei „tabla de onoare” a fugarilor și chiulangiilor din CMC first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO | Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați […] The post VIDEO | Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” first appeared on HotNews.md.
10:20
Veranópolis, orașul brazilian supranumit „Țara Longevității”, iese în evidență ca o zonă albastră datorită calității vieții și longevității locuitorilor săi (nu neapărat pentru numărul centenarilor). Cercetătorii au analizat 160 de centenari brazilieni, dintre care 20 de supercentenari, pentru a studia cum influențează genetica depășirea vârstei de 110 ani. Regiuni cunoscute ca „zone albastre” sunt locuri […] The post Țara Longevității: în această regiune locuitorii trăiesc peste 110 ani first appeared on HotNews.md.
07:50
Potrivit autorităților de la Kiev, prezența militară rusă în Transnistria este o amenințare tot mai clară, iar securitatea Ucrainei este strâns legată de cea a Republicii Moldova. Ucraina este gata să ajute Republica Moldova, dacă Chișinăul va cere acest lucru, inclusiv în privința securității, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, într-un interviu citat […] The post Ministrul ucrainean de Externe: Ucraina este gata să ajute Moldova, dacă Chișinăul cere first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 29 ianuarie – reușite azi. O să ne bucurăm de niște beneficii pentru care am muncit din greu și o să fim recunoscători pentru tot ce am obținut. VĂRSĂTOR O să faceți rost de bani, poate vă suplimentați veniturile, că o să dați curs unei colaborări și o să stați mult mai bine din […] The post Horoscop 29 ianuarie – BERBEC – vă implicați într-un proiect de anvergură first appeared on HotNews.md.
28 ianuarie 2026
22:30
VIDEO | Victor Ponta lansează bomba. Maia Sandu trebuia să candideze în România anul trecu : „O fi stricat Nicușor planul” # HotNews
Victor Ponta a declarat în cadrul unei emisiuni că ar fi existat un plan ca Maia Sandu trebuia adusă să candideze la alegerile prezidențiale din România de anul trecut. În final totul a fost amânat. Fostul premier a sugerat că cel mai probabil cel care a stricat planul a fost actualul președinte al României, Nicușor […] The post VIDEO | Victor Ponta lansează bomba. Maia Sandu trebuia să candideze în România anul trecu : „O fi stricat Nicușor planul” first appeared on HotNews.md.
21:40
BREAKING NEWS: Un bărbat de 35 de ani a fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea toracică și a decedat # HotNews
Poliția a fost sesizată despre dispariția unui bărbat în capitală. În urma măsurilor operative întreprinse, polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima, un bărbat de 35 de ani, se afla la domiciliul unuia dintre cunoscuții săi, împreună cu alte persoane cunoscute. În timpul unui conflict, acesta a fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea […] The post BREAKING NEWS: Un bărbat de 35 de ani a fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea toracică și a decedat first appeared on HotNews.md.
21:30
Renato Usatîi s-a întâlnit la Strasbourg cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE # HotNews
Renato Usatîi a anunțat că, la Strasbourg, a avut o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Usatîi a discutat cu senatoarea Marianne Binder-Keller, cu membri ai Consiliului Statelor și ai Consiliului Național al Elveției, precum și […] The post Renato Usatîi s-a întâlnit la Strasbourg cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE first appeared on HotNews.md.
16:30
Belarus a devenit unul dintre cele mai noi state care au aderat la inițiativa internațională „Board of Peace” (Consiliul de Pace), lansată de fostul președinte american Donald Trump. Această decizie a stârnit reacții și semne de întrebare în rândul diplomaților occidentali, având în vedere contextul represiunii interne conduse de Alexandr Lukașenko și sprijinul constant pe […] The post Belarus aderă la „Consiliul de Pace” inițiat de Donald Trump first appeared on HotNews.md.
15:30
VIDEO | Ion Bulgac: Tarifele la energie sunt exagerate și trebuie revizuite urgent, inclusiv retroactiv # HotNews
Ion Bulgac, consilier al primarului general al municipiului Chișinău, a declarat că tarifele la energia electrică și gazele naturale achitate de populație sunt exagerate și trebuie revizuite de urgență. Potrivit acestuia, tergiversarea reducerii tarifelor reprezintă o batjocură la adresa cetățenilor, care sunt nevoiți să achite lunar facturi uriașe din venituri modeste. „Aceste tarife sunt exagerate […] The post VIDEO | Ion Bulgac: Tarifele la energie sunt exagerate și trebuie revizuite urgent, inclusiv retroactiv first appeared on HotNews.md.
13:50
VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz cu aplicare din 1 ianuarie # HotNews
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de […] The post VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz cu aplicare din 1 ianuarie first appeared on HotNews.md.
11:00
VIDEO | Elena Grițco: Partidul Nostru este gata să se pronunțe pe marginea reformei administrației locale, dar guvernareа ține intențiile în secret # HotNews
Guvernarea promovează reforma administrației publice locale fără a prezenta un proiect concret și fără consultări reale. Vicepreședinta fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a declarat că formațiunea este gata să-și expună poziția, însă nu are pe marginea cărui proiect să se pronunțe. „Fracțiunea Partidului Nostru s-a întrunit cu colegii noștri primari, iar prima întrebare a […] The post VIDEO | Elena Grițco: Partidul Nostru este gata să se pronunțe pe marginea reformei administrației locale, dar guvernareа ține intențiile în secret first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO | Victoria Furtună: Unirea Republicii Moldova cu România ar putea genera un conflict regional de amploare # HotNews
Unirea Republicii Moldova cu România este un scenariu nerealist și riscant, care ar putea genera un conflict regional de amploare, a declarat președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. În cadrul unei emisiuni difuzate de TVC21, Furtună a susținut că Federația Rusă nu ar accepta extinderea indirectă a NATO printr-o eventuală unire și că acest scenariu […] The post VIDEO | Victoria Furtună: Unirea Republicii Moldova cu România ar putea genera un conflict regional de amploare first appeared on HotNews.md.
10:00
Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții # HotNews
Tarife tor mai mari, scumpirile produselor alimentare și costurile ridicate ale medicamentelor sunt principalele preocupări ale cetățenilor din raionul Anenii Noi. Aceste probleme au fost discutate în cadrul unei întâlniri cu Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, care a ascultat direct grijile oamenilor. La întâlnire a fost prezent activistul local al Partidului Nostru, Igor Curbet. […] The post Partidul Nostru va duce problemele cetățenilor din Anenii Noi în Parlament, pentru a identifica soluții first appeared on HotNews.md.
09:30
ULTIMA ORĂ: Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore # HotNews
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, anunță desfășurarea percheziții într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică, comise de angajați ai Serviciului Vamal. Șapte funcționari ai posturilor vamale Leușeni–Albița și Cahul–Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți că ar fi pretins sistematic diferite sume de bani de la […] The post ULTIMA ORĂ: Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți pentru 72 de ore first appeared on HotNews.md.
08:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut Uniunii Europene să grăbească aderarea țării, avertizând că ingerințele Rusiei, mai ales în alegeri, pot duce la pierderea libertății și la riscul ocupării Republicii Moldova. “Sperăm că UE va lua o decizie înainte de a fi prea târziu”, a subliniat Sandu într-un discurs rostit în cadrul sesiunii Adunării […] The post Maia Sandu: Nu vrem să fim ocupaţi de Rusia. Situaţia din ţara mea mă îngrijorează first appeared on HotNews.md.
07:40
Premierul Slovaciei le-a spus liderilor UE, la summitul de săptămâna trecută, că după întâlnirea cu Donald Trump a rămas șocat de starea mentală a președintelui american, au declarat pentru Politico cinci diplomați europeni. Robert Fico, unul dintre puținii lideri UE care susțin frecvent poziția lui Trump, era îngrijorat de „starea psihologică” a președintelui american, au […] The post Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 28 ianuarie – o zi chiar frumoasă. Mai sunt și astfel de zile-cadou și o să ne bucurăm, pur și simplu, de viață și o să fim recunoscători pentru tot ce am primit. VĂRSĂTOR Apar noutăți de tot felul și aveți de unde alege ca să încropiți o afacere, să vă lansați pe o […] The post Horoscop 28 ianuarie – Cine are șanse să bată palma pentru un contract bănos first appeared on HotNews.md.
05:40
Un șofer este cercetat penal după ce polițiștii de la Vama Albiţa i-au verificat mașina. Ce au găsit într-o borsetă # HotNews
Un tânăr de 27 de ani, cu dublă cetăţenie – română şi moldovenească – este cercetat pentru pentru trafic internaţional de droguri de risc. El a fost prins în Vama Albiţa, având peste 100 de grame de MUSCIMOL, într-o borsetă din maşină. Anchetatorii anunţă, marţi, că un tânăr de 27 de ani – cu dublă […] The post Un șofer este cercetat penal după ce polițiștii de la Vama Albiţa i-au verificat mașina. Ce au găsit într-o borsetă first appeared on HotNews.md.
27 ianuarie 2026
14:50
Maia Sandu a venit cu clarificări privind opțiunea sa de vot în cazul unui referendum privind reunirea cu România, într-un răspuns la o întrebare adresată de către un jurnalist francez în cadrul sesiunii Consiliului Europei. Șefa statului de peste Prut a punctat că „a oferit un răspuns onest”. Aceasta a a sugerat că nu vrea […] The post Maia Sandu insistă: aș vota pentru reunirea cu România first appeared on HotNews.md.
14:20
VIDEO | Avocatul Igor Hlopețchi: SIS nu a avut nicio întrebare la martori în dosarul partidului ”Moldova Mare” # HotNews
Curtea de Apel Centru a audiat patru martori ai apărării în cauza civilă privind limitarea activității partidului Moldova Mare. Avocatul Igor Hlopețchi afirmă că ”toți martorii au recunoscut în fața instanței de judecată că nu au primit bani de la nici un concurent electoral, nu au fost implicați în acte de corupere electorală și sunt […] The post VIDEO | Avocatul Igor Hlopețchi: SIS nu a avut nicio întrebare la martori în dosarul partidului ”Moldova Mare” first appeared on HotNews.md.
12:10
Partidul Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei # HotNews
Fracțiunea Partidului Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere ar urma să fie recunoscut ca dovadă a cetățeniei, indiferent de vârsta persoanei. Proiectul modifică articolul 5 din Legea cu privire la cetățenie și introduce o măsură de precauție: autoritatea competentă va verifica din oficiu legalitatea certificatului de naștere prezentat. În […] The post Partidul Nostru a înregistrat un proiect de lege prin care certificatul de naștere va fi recunoscut ca dovadă a cetățeniei first appeared on HotNews.md.
12:00
Irina Vlah, despre creșterea cheltuielilor pentru apărare: De ce se cheltuiesc atât de mulţi bani fără sens? Da, anume fără sens! # HotNews
„Este o ruptură totală de realitate! Când oamenii iau credite ca să-și poată plăti serviciile comunale, când bătrânii din sate dorm îmbrăcați în geci ca să nu înghețe, iar situația cu criminalitatea și consumul de droguri a scăpat de sub control, președintele țării declară că avem nevoie de… mai mulți bani pentru armată”. Declarația a […] The post Irina Vlah, despre creșterea cheltuielilor pentru apărare: De ce se cheltuiesc atât de mulţi bani fără sens? Da, anume fără sens! first appeared on HotNews.md.
11:20
Alexandru Munteanu declară că în toată țara, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, a menține funcționarea serviciilor esențiale și a proteja siguranța oamenilor. Mulțumesc tuturor echipelor din teren – salvatori, drumari, energeticieni, polițiști și personal medical – care lucrează în condiții dificile. ️91 de autospeciale și 319 angajați ai Inspectoratului […] The post Alexandru Munteanu: Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate first appeared on HotNews.md.
11:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că ar vota ”DA” la un ipotetic referendum de unire cu Republica Moldova. El a fost întrebat la RFI cum ar vota în cazul unui asemenea referendum, în oglindă cu declarația președintei Maia Sandu. ”Afirmația doamnei președinte Maia Sandu nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o […] The post Ilie Bolojan: Aș vota DA la un referendum de unire cu Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
10:50
VIDEO | Ion Ceban: Solicităm să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a solicitat să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național și să fie mobilizat tot efectivul la nivel de țară, iar oamenii să rămână acasă în aceste zile. Astfel, subliniază edilul, vor putea fi evitate riscurile, oamenii nu se vor porni la drum, iar serviciile speciale, la […] The post VIDEO | Ion Ceban: Solicităm să fie convocată de urgență Comisia pentru Situații Excepționale la nivel național first appeared on HotNews.md.
