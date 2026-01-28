Protecția temporară a refugiaților ucraineni, prelungită în R. Moldova
Vocea Basarabiei, 28 ianuarie 2026 13:40
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 26 ianuarie, de Guvernul de la Chișinău. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 […] Articolul Protecția temporară a refugiaților ucraineni, prelungită în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
13:40
Refugiații ucraineni vor beneficia de protecție temporară în Republica Moldova până la 1 martie 2027. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 26 ianuarie, de Guvernul de la Chișinău. De asemenea, pentru beneficiarii actuali de acest statut este introdus un mecanism de prelungire a protecției temporare, prin depunerea unei solicitări online, în perioada 1 […] Articolul Protecția temporară a refugiaților ucraineni, prelungită în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
13:20
O nouă subdiviziune, instituită în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor # Vocea Basarabiei
O nouă subdiviziune va fi creată în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a aprobat în ședința de astăzi, 28 ianuarie, un proiect privind modificarea unor hotărâri cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. „Prin acest proiect propunem […] Articolul O nouă subdiviziune, instituită în cadrul Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
12:40
Ministrul Energiei, detalii privind procedura de aprobare a noilor tarife la gazele naturale # Vocea Basarabiei
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat astăzi, 26 ianuarie, că pe parcursul acestei săptămâni compania Energocom va transmite către Agenția pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cererea privind ajustarea tarifelor la gazele naturale. Potrivit oficialului, după depunerea cererii, ANRE va analiza datele și va propune un proiect final cu noile tarife la gaze. „Pe parcursul acestei […] Articolul Ministrul Energiei, detalii privind procedura de aprobare a noilor tarife la gazele naturale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata” nu a fost reluată și, cel mai probabil, nu va fi posibilă în următoarea perioadă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. El a precizat că există o problemă cu asigurarea cu lei a bancomatelor în localitățile din regiune, însă aceasta nu este […] Articolul Bacul de la Molovata rămâne nefuncțional apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Antreprenorii independenți care achită contribuții de asigurări sociale de stat vor avea acces la aceleași tipuri de prestații sociale ca și celelalte categorii de persoane asigurate. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, 28 ianuarie, de Guvern. Astfel, freelancerii care vor activa legal vor beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație […] Articolul Freelancerii, acces la toate tipurile de prestații sociale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
11:50
Președintele R. Moldova condamnă atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat astăzi, 28 ianuarie, atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov a Ucrainei. Șefa statului a subliniat, într-o postare pe platforma X, Rusia trebuie să fie supusă unei presiuni internaționale, iar Ucraina are nevoie de sprijin. „Acest tren transporta bărbați și femei care își vedeau de […] Articolul Președintele R. Moldova condamnă atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
CSM înaintează din nou președintelui R. Moldova propunerea de numire a 17 judecători # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis să înainteze din nou președintelui Republicii Moldova propunerea de numire a 17 candidați la funcția de judecător, respinși anterior în procedura de desemnare. Potrivit CSM, la data de 10 decembrie 2025, instituția prezidențială a semnalat anumite aspecte problematice în privința candidaților. Recent, în urma analizei dosarelor și a […] Articolul CSM înaintează din nou președintelui R. Moldova propunerea de numire a 17 judecători apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Serviciul Vamal al Republicii Moldova, reacție după perchezițiile CNA la posturile Leușeni și Cahul # Vocea Basarabiei
Serviciul Vamal al Republicii Moldova anunță că a inițiat o anchetă internă după perchezițiile efectuate în această dimineață de Centrul Național Anticorupție la posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea, într-un dosar de corupție sistemică. Instituția susține oferă sprijin deplin organelor de urmărire penală în cadrul acțiunilor desfășurate de CNA și Procuratura municipiului Cahul, într-o cauză ce […] Articolul Serviciul Vamal al Republicii Moldova, reacție după perchezițiile CNA la posturile Leușeni și Cahul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
În această dimineață, circulația pe drumurile din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, cu ceață, carosabil umed și, pe alocuri, ghețuș, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Astfel, pe parcursul nopții, drumarii au efectuat lucrări preventive de combatere a lunecușului pentru a asigura siguranța participanților la trafic și viabilitatea drumurilor. De asemenea, echipele de […] Articolul Ceață și ghețuș pe mai multe drumuri din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
09:30
(FOTO) Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul: Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți # Vocea Basarabiei
Șapte angajați ai posturilor vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupție sistemică. Acțiunile au fost desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Conform informațiilor publicate de CNA, bănuiții ar fi pretins și primit de la transportatorii de pasageri și colete sume […] Articolul (FOTO) Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul: Șapte angajați ai Serviciului Vamal, reținuți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Prognoza meteo pentru 28 ianuarie: cer noros, ceață și risc de ghețuș în toată țara # Vocea Basarabiei
Pe 28 ianuarie, vremea va fi predominant închisă în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer noros, ceață și polei slab, iar pe parcursul nopții sunt prognozate ploi, care vor favoriza formarea ghețușului pe drumuri. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +5 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile vor coborî până la –3 […] Articolul Prognoza meteo pentru 28 ianuarie: cer noros, ceață și risc de ghețuș în toată țara apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Val de frig polar în SUA: cel puțin 30 de morți și peste 530.000 de gospodării fără electricitate # Vocea Basarabiei
Cel puțin 30 de persoane au murit în Statele Unite în urma unui val de frig polar care a cuprins mare parte din țară, provocând pene masive de curent și perturbări majore ale transportului. Peste 530.000 de gospodării au rămas fără electricitate, cele mai afectate state fiind Tennessee, Mississippi și Louisiana, potrivit datelor publicate de […] Articolul Val de frig polar în SUA: cel puțin 30 de morți și peste 530.000 de gospodării fără electricitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
07:40
Ședință solemnă a Parlamentului pe 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din statele baltice # Vocea Basarabiei
Deputații Parlamentului Republicii Moldova se vor întruni pe 3 februarie într-o ședință solemnă, organizată cu ocazia vizitei oficiale a președinților parlamentelor din statele baltice. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, ședința solemnă va avea loc marți, iar joi Parlamentul își va relua activitatea în regim obișnuit. „Săptămâna viitoare ne convocăm. […] Articolul Ședință solemnă a Parlamentului pe 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din statele baltice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov: cel puțin patru morți # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat ferm atacul cu drone lansat de Rusia asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, calificând incidentul drept „un act de terorism”. Atacul a avut loc marți, când un tren care transporta peste 200 de persoane a fost lovit de drone rusești în nord-estul Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, cel […] Articolul Atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov: cel puțin patru morți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
21:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 27.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
(VIDEO) Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului: Mesajul „WeRemember”, proiectat pe clădirea Parlamentului de la Chișinău # Vocea Basarabiei
Pe fața clădirii Parlamentului Republicii Moldova a fost proiectat, în seara zilei de 27 ianuarie, mesajul „WeRemember”, în semn de respect și omagiu adus celor peste șase milioane de victime ale Holocaustului din întreaga lume. Astfel, Legislativul s-a aliniat campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului. Acțiunea reprezintă un îndemn la solidaritate și un apel la […] Articolul (VIDEO) Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului: Mesajul „WeRemember”, proiectat pe clădirea Parlamentului de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației, discutate la Strasbourg # Vocea Basarabiei
Progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației și întărirea statului de drept au fost printre subiectele discutate astăzi, la Strasbourg, de președinta Maia Sandu, în cadrul unor întrevederi cu înalți oficiali ai Consiliului Europei. Șefa statului s-a întâlnit cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr, cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, […] Articolul Progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației, discutate la Strasbourg apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Parlamentul Republicii Moldova se va întruni marți, 3 februarie, într-o ședință solemnă, prilejuită de vizita oficială a celor trei președinți ai statelor baltice. Ulterior, joi, 5 februarie, Legislativul își va relua activitatea în regim obișnuit, în cadrul unei ședințe ordinare. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. „Săptămâna viitoare ne […] Articolul Deputații de la Chișinău se întrunesc săptămâna viitoare în ședință solemnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Rector Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, a anunțat astăzi, 26 ianuarie, în cadrul ședinței Senatului, că nu intenționează să candideze pentru al doilea mandat. El consideră că este momentul ca universitatea să intre într-o nouă etapă de leadership. „Am considerat corect și responsabil să anunț decizia mea de a nu candida pentru […] Articolul Igor Șarov nu va candida pentru un nou mandat de rector al USM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Manipulare despre relația Chișinău-Paris, după decizia Franței de a suspenda importul unor produse din afara UE # Vocea Basarabiei
Site-ul Gândul.ro a publicat un articol în care se afirmă că relația dintre Chișinău și Paris ar fi „zguduită” după ce Franța a decis să suspende „importurile și vânzarea produselor fanion din Republica Moldova”. În realitate, decizia vizează toate statele din afara Uniunii Europene și se referă la produsele agroalimentare care conțin reziduuri provenite de […] Articolul Manipulare despre relația Chișinău-Paris, după decizia Franței de a suspenda importul unor produse din afara UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor atenționează cetățenii că, pe lângă condițiile de polei și ghețuș de pe drumuri, pentru astăzi și mâine a fost emis cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit instituției, ceața și temperaturile negative favorizează condițiile periculoase pe traseele naționale, cu risc de menținere și intensificare a poleiului. „Astfel […] Articolul Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Victimele Holocaustului au fost comemorate marți, 27 ianuarie, în cadrul unui miting desfășurat la Chișinău. Prezent la eveniment, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că Holocaustul nu este doar o pagină în istorie, ci o rană deschisă a omenirii, fiind o dovadă a faptului că răul nu trebuie să fie tolerat. „Trăim din nou într-o lume […] Articolul (FOTO) Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
(VIDEO) Doi bărbați, reținuți după ce ar fi incendiat mai multe mașini în Chișinău # Vocea Basarabiei
Doi cetățeni străini au fost reținuți de oamenii legii după ce ar fi incendiat trei mașini parcate într-o curte din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, incidentul a avut loc pe timp de noapte, iar fapta ar fi fost comisă în urma unor divergențe între părți. Prejudiciul material cauzat este estimat la peste 348.000 de lei. Aceștia […] Articolul (VIDEO) Doi bărbați, reținuți după ce ar fi incendiat mai multe mașini în Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Scriitorul și profesorul universitar Mircea Cărtărescu a primit astăzi, 26 ianuarie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM), în cadrul ședinței Senatului instituției. Potrivit USM, titlu onorific i-a fost acordat în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa excepțională la dezvoltarea literaturii române și universale, a studiilor literare și la […] Articolul Scriitorul Mircea Cărtărescu, Doctor Honoris Causa în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) recomandă instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online. Decizia vine în contextul condițiilor meteorologice complicate și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor. De asemenea, MEC recomandă școlilor, în care va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, să înceapă […] Articolul Școlile din Republica Moldova pot trece temporar la program online apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 27 ianuarie, ora 20:00 – 28 ianuarie, ora 13:00. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de metri. De asemenea, din cauza precipitațiilor și a temperaturilor sub […] Articolul Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Cum ar vota premierul României la un eventual referendum privind unirea cu Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Premierul de la București, Ilie Bolojan, a declarat că ar vota pentru unirea României cu Republica Moldova dacă s-ar organiza un referendum în acest sens. Astfel întrebat, în cadrul unui interviu la RFI, cum ar vota la un eventual referendum pentru unirea României cu Republica Moldova, premierul Ilie Bolojan a răspuns că „în condițiile în […] Articolul Cum ar vota premierul României la un eventual referendum privind unirea cu Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Fostul deputat al Partidului Democrat, Constantin Țuțu, a fost condamnat, astăzi, 27 ianuarie, la 8 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța l-a obligat pe Țuțu să achite un prejudiciu de 450.000 de lei și l-a […] Articolul Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
13:40
Maia Sandu, la APCE: Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie. Trebuie să acționăm cu aceeași viteză ca amenințarea # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi, 26 ianuarie, un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Astfel, șefa statului a avertizat că Europa se confruntă în prezent cu două războaie: unul militar, dus de Rusia împotriva Ucrainei, și un altul hibrid, îndreptat împotriva democrațiilor europene „Astăzi, Europa se află din nou în […] Articolul Maia Sandu, la APCE: Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie. Trebuie să acționăm cu aceeași viteză ca amenințarea apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Maia Sandu, la APCE: Astăzi, Europa se confruntă cu un război două războaie. Trebuie să acționăm cu aceeași viteză ca amenințarea. # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi, 26 ianuarie, un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Astfel, șefa statului a avertizat că Europa se confruntă în prezent cu două războaie: unul militar, dus de Rusia împotriva Ucrainei, și un altul hibrid, îndreptat împotriva democrațiilor europene „Astăzi, Europa se află din nou în […] Articolul Maia Sandu, la APCE: Astăzi, Europa se confruntă cu un război două războaie. Trebuie să acționăm cu aceeași viteză ca amenințarea. apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Marian Lupu, reacție la decizia privind aducere silită în dosarul „Frauda bancară”: „Am aflat din presă” # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, susține că aflat din presă despre faptul că trebuia să depună mărturie în dosarul „Frauda bancară” în care este vizat ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc. El a menționat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că „nu a dispărut nicăieri” și, deși „nu și-a schimbat în ultimii 25 de […] Articolul Marian Lupu, reacție la decizia privind aducere silită în dosarul „Frauda bancară”: „Am aflat din presă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferente anului de bază 2026. Această decizie permite furnizorului să înainteze o solicitare privind ajustare a tarifelor la gazele naturale. „În urma examinării detaliate a calculelor și documentelor justificative, ANRE a aprobat costuri de […] Articolul ANRE, pas important spre ajustarea tarifelor la gaze apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Premierul R. Moldova: Toate instituțiile statului acționează coordonat pentru a proteja siguranța oamenilor # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a mulțumit echipelor din teren care în lucrează aceste zile în condiții meteorologice dificile și a dat îndemnat cetățenii Republicii Moldova să dea dovadă responsabilitate, să respectate recomandările autorităților și evitate riscurile inutile. Oficialul a subliniat că în toată Republica Moldova, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile, […] Articolul Premierul R. Moldova: Toate instituțiile statului acționează coordonat pentru a proteja siguranța oamenilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Aproape 350 de persoane au ajuns luni, 26 ianuarie, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău. Conform datelor prezentate de instituție, în total, ieri, au fost consultați și investigați 342 de pacienți. Dintre aceștia, 119 femei și 95 bărbați au fost examinați de medicul traumatolog. Astfel, în urma […] Articolul Sute de persoane au ajuns la spital din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Maia Sandu, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Nu avem dreptul să uităm” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi, 26 ianuarie, un mesaj de condoleanțe tuturor victimelor care au suferit de pe urma Holocaustului. Șefa statului a amintit că pe 27 ianuarie comemorăm victimele Holocaustului, o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază. „Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că […] Articolul Maia Sandu, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Nu avem dreptul să uităm” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Submarin nuclear rusesc, trimis în apropierea „liniei roșii” NATO din Atlanticul de Nord # Vocea Basarabiei
Președintele rus Vladimir Putin a trimis un submarin nuclear în apropierea coastelor NATO, în zona Groenlandei, scrie publicația britanică The Times. Potrivit sursei, Alianța Nord-Atlantică a mobilizat nave militare pentru a monitoriza deplasarea submarinului și pentru a-i limita accesul spre Atlanticul de Nord. Este vorba despre submarinul rusesc „Vladimir cel Mare”, care ar fi ajuns […] Articolul Submarin nuclear rusesc, trimis în apropierea „liniei roșii” NATO din Atlanticul de Nord apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Autoritățile instituie măsuri speciale la nivel național din cauza condițiilor meteo dificile # Vocea Basarabiei
În urma evaluării situației din teren, autoritățile au decis aplicarea mai multor măsuri la nivel național pentru gestionarea efectelor condițiilor meteo nefavorabile. Ministerele responsabile de infrastructură, afaceri interne și energie vor acționa prioritar pentru menținerea circulației pe drumurile naționale și regionale, combaterea poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică în localitățile afectate. Totodată, pentru a […] Articolul Autoritățile instituie măsuri speciale la nivel național din cauza condițiilor meteo dificile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Circulația camioanelor de mare tonaj, sistată temporar la toate punctele de frontieră din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Circulația autovehiculelor de mare tonaj a fost sistată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la intrarea, cât și la ieșirea din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Poliția Republicii Moldova, care precizează că măsura a fost luată din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței […] Articolul Circulația camioanelor de mare tonaj, sistată temporar la toate punctele de frontieră din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
A renunțat Adrian Lebedinschi la cetățenia română? Răspunsul deputatului socialist # Vocea Basarabiei
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Adrian Lebedinschi, nu doar că nu a renunțat la cetățenia română pe care o deține de mai bine de două decenii, dar a luat în calcul și posibilitatea stabilirii în România. El a declarat în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei că și-a redobândit cetățenia română în […] Articolul A renunțat Adrian Lebedinschi la cetățenia română? Răspunsul deputatului socialist apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Apel repetat al autorităților: Prudență maximă din cauza condițiilor meteo periculoase # Vocea Basarabiei
Autoritățile vin cu un nou apel către cetățeni, îndemnându-i să manifeste maximă prudență, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care fac deplasarea pe carosabil și pe trotuare extrem de riscantă. Reprezentanții instituțiilor responsabile le recomandă oamenilor să aibă grijă de propria siguranță, dar și de cea a persoanelor apropiate. Deși elevii se află și astăzi acasă, […] Articolul Apel repetat al autorităților: Prudență maximă din cauza condițiilor meteo periculoase apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Mark Rutte avertizează Europa: „Fără SUA, o alianță de apărare ar costa 10% din PIB și ar pierde umbrela nucleară” # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj ferm la Bruxelles, avertizând că ideea unei alianțe europene de apărare fără sprijinul Statelor Unite este nerealistă și extrem de costisitoare. Declarațiile au fost făcute în fața europarlamentarilor, în cadrul unui discurs citat de Agerpres și Digi24.ro. „Și dacă cineva de aici încă mai crede […] Articolul Mark Rutte avertizează Europa: „Fără SUA, o alianță de apărare ar costa 10% din PIB și ar pierde umbrela nucleară” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Școlile din Chișinău rămân închise și pe 27 ianuarie din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Activitatea educațională în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău va fi sistată și marți, 27 ianuarie 2026, pentru toate clasele I–XII, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței serviciilor specializate ale Primăriei municipiului Chișinău, ca urmare a agravării situației meteo, caracterizată prin formarea extinsă a poleiului, risc […] Articolul Școlile din Chișinău rămân închise și pe 27 ianuarie din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
26 ianuarie 2026
19:30
(VIDEO) România, 1,7 milioane de euro pentru realizarea Inventarului Forestier al R. Moldova # Vocea Basarabiei
România va aloca 1,7 milioane de euro pentru realizarea Inventarului Forestier din Republica Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de Gheorghe Hajder, ministrul Mediului de la Chișinău. Oficialul a menționat, într-un clip video publicat pe rețele de socializare, că se află într-o vizită de lucru la Brașov, unde sunt stabilite ultimele detalii […] Articolul (VIDEO) România, 1,7 milioane de euro pentru realizarea Inventarului Forestier al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 26.01.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 26.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Un spațiu public din București ar putea fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”. Un proiect care prevede acest lucru urmează a fi examinat la ședința Consiliului Local al Municipiului București, joi, 29 ianuarie. Denumirea de „Piața Ilie Ilașcu” ar urma să fie atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa și […] Articolul Un spațiu public din București ar putea fi denumit în memoria lui Ilie Ilașcu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Toate instituțiile de învățământ din Chișinău revin marți, 27 ianuarie, la programul normal de activitate, anunță Direcția municipală educație, tineret și sport. Potrivit sursei citate, decizia a fost luată după evaluarea situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță. Astfel, grădinițele, școlile primare, gimnaziile și liceele își vor relua integral procesul educațional. În acest context, […] Articolul Instituțiile de învățământ din Chișinău revin la program normal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Chișinău: Zeci de persoane au ajuns la spital din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Circa 250 de persoane au ajuns astăzi, 26 ianuarie, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău. Conform datelor oficiale, între orele 08:00 și 16:00, personalul Unității de Primiri Urgențe a consultat 245 de pacienți, un număr care, de obicei, se înregistrează într-o zi întreagă de muncă. Dintre aceștia, […] Articolul Chișinău: Zeci de persoane au ajuns la spital din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Maia Sandu, la Varșovia: „Extinderea UE va aduce pace, stabilitate și securitate pe întregul continent” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova s-a întâlnit astăzi, 26 ianuarie, în cadrul vizitei la Varșovia, cu premierul Poloniei, Donald Tusk și cu conducerea celor două camere ale Legislativului polonez. Șefa statului a subliniat după aceste întrevederi că Republica Moldova are în Polonia un partener de nădejde și un susținător ferm al parcursului său european. „Ne dorim să […] Articolul Maia Sandu, la Varșovia: „Extinderea UE va aduce pace, stabilitate și securitate pe întregul continent” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Autoritățile de la Chișinău, explicații în cazul tânărului care a făcut armata fără buletin de identitate # Vocea Basarabiei
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a venit cu o reacție după ce în spațiul public au apărut anumite informații privind unele presupuse încălcări ale legislației în cazul unui tânăr care ar fi fost încorporat ilegal în Armata Națională, după care ar fi fost declarat apatrid din cauza lipsei buletinului de identitate. Astfel, instituția respinge acuzațiile […] Articolul Autoritățile de la Chișinău, explicații în cazul tânărului care a făcut armata fără buletin de identitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.