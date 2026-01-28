Ședință solemnă a Parlamentului pe 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din statele baltice
Vocea Basarabiei, 28 ianuarie 2026 07:40
Deputații Parlamentului Republicii Moldova se vor întruni pe 3 februarie într-o ședință solemnă, organizată cu ocazia vizitei oficiale a președinților parlamentelor din statele baltice. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, ședința solemnă va avea loc marți, iar joi Parlamentul își va relua activitatea în regim obișnuit. „Săptămâna viitoare ne convocăm.
• • •
Acum 15 minute
07:40
Ședință solemnă a Parlamentului pe 3 februarie, cu participarea președinților parlamentelor din statele baltice # Vocea Basarabiei
Acum o oră
07:20
Atac cu drone rusești asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov: cel puțin patru morți # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat ferm atacul cu drone lansat de Rusia asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, calificând incidentul drept „un act de terorism". Atacul a avut loc marți, când un tren care transporta peste 200 de persoane a fost lovit de drone rusești în nord-estul Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, cel
Acum 12 ore
21:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 27.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
(VIDEO) Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului: Mesajul „WeRemember”, proiectat pe clădirea Parlamentului de la Chișinău # Vocea Basarabiei
Pe fața clădirii Parlamentului Republicii Moldova a fost proiectat, în seara zilei de 27 ianuarie, mesajul „WeRemember", în semn de respect și omagiu adus celor peste șase milioane de victime ale Holocaustului din întreaga lume. Astfel, Legislativul s-a aliniat campaniei internaționale de comemorare a Holocaustului. Acțiunea reprezintă un îndemn la solidaritate și un apel la
20:00
Progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației, discutate la Strasbourg # Vocea Basarabiei
Progresele Republicii Moldova în consolidarea democrației și întărirea statului de drept au fost printre subiectele discutate astăzi, la Strasbourg, de președinta Maia Sandu, în cadrul unor întrevederi cu înalți oficiali ai Consiliului Europei. Șefa statului s-a întâlnit cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Petra Bayr, cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset,
19:40
Parlamentul Republicii Moldova se va întruni marți, 3 februarie, într-o ședință solemnă, prilejuită de vizita oficială a celor trei președinți ai statelor baltice. Ulterior, joi, 5 februarie, Legislativul își va relua activitatea în regim obișnuit, în cadrul unei ședințe ordinare. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. „Săptămâna viitoare ne
Acum 24 ore
18:50
Rector Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, a anunțat astăzi, 26 ianuarie, în cadrul ședinței Senatului, că nu intenționează să candideze pentru al doilea mandat. El consideră că este momentul ca universitatea să intre într-o nouă etapă de leadership. „Am considerat corect și responsabil să anunț decizia mea de a nu candida pentru
18:00
Manipulare despre relația Chișinău-Paris, după decizia Franței de a suspenda importul unor produse din afara UE # Vocea Basarabiei
Site-ul Gândul.ro a publicat un articol în care se afirmă că relația dintre Chișinău și Paris ar fi „zguduită" după ce Franța a decis să suspende „importurile și vânzarea produselor fanion din Republica Moldova". În realitate, decizia vizează toate statele din afara Uniunii Europene și se referă la produsele agroalimentare care conțin reziduuri provenite de
17:40
Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor atenționează cetățenii că, pe lângă condițiile de polei și ghețuș de pe drumuri, pentru astăzi și mâine a fost emis cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit instituției, ceața și temperaturile negative favorizează condițiile periculoase pe traseele naționale, cu risc de menținere și intensificare a poleiului. „Astfel
17:20
Victimele Holocaustului au fost comemorate marți, 27 ianuarie, în cadrul unui miting desfășurat la Chișinău. Prezent la eveniment, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că Holocaustul nu este doar o pagină în istorie, ci o rană deschisă a omenirii, fiind o dovadă a faptului că răul nu trebuie să fie tolerat. „Trăim din nou într-o lume
16:50
(VIDEO) Doi bărbați, reținuți după ce ar fi incendiat mai multe mașini în Chișinău # Vocea Basarabiei
Doi cetățeni străini au fost reținuți de oamenii legii după ce ar fi incendiat trei mașini parcate într-o curte din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, incidentul a avut loc pe timp de noapte, iar fapta ar fi fost comisă în urma unor divergențe între părți. Prejudiciul material cauzat este estimat la peste 348.000 de lei. Aceștia
16:10
Scriitorul și profesorul universitar Mircea Cărtărescu a primit astăzi, 26 ianuarie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa" al Universității de Stat din Moldova (USM), în cadrul ședinței Senatului instituției. Potrivit USM, titlu onorific i-a fost acordat în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa excepțională la dezvoltarea literaturii române și universale, a studiilor literare și la
15:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) recomandă instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online. Decizia vine în contextul condițiilor meteorologice complicate și a măsurilor dispuse la nivel național de Centrul Național de Management al Crizelor. De asemenea, MEC recomandă școlilor, în care va fi posibilă organizarea procesului educațional în regim fizic, să înceapă
15:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 27 ianuarie, ora 20:00 – 28 ianuarie, ora 13:00. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de metri. De asemenea, din cauza precipitațiilor și a temperaturilor sub
14:50
Cum ar vota premierul României la un eventual referendum privind unirea cu Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Premierul de la București, Ilie Bolojan, a declarat că ar vota pentru unirea României cu Republica Moldova dacă s-ar organiza un referendum în acest sens. Astfel întrebat, în cadrul unui interviu la RFI, cum ar vota la un eventual referendum pentru unirea României cu Republica Moldova, premierul Ilie Bolojan a răspuns că „în condițiile în
14:10
Fostul deputat al Partidului Democrat, Constantin Țuțu, a fost condamnat, astăzi, 27 ianuarie, la 8 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța l-a obligat pe Țuțu să achite un prejudiciu de 450.000 de lei și l-a
13:40
Maia Sandu, la APCE: Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie. Trebuie să acționăm cu aceeași viteză ca amenințarea # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi, 26 ianuarie, un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Astfel, șefa statului a avertizat că Europa se confruntă în prezent cu două războaie: unul militar, dus de Rusia împotriva Ucrainei, și un altul hibrid, îndreptat împotriva democrațiilor europene „Astăzi, Europa se află din nou în
13:30
Maia Sandu, la APCE: Astăzi, Europa se confruntă cu un război două războaie. Trebuie să acționăm cu aceeași viteză ca amenințarea. # Vocea Basarabiei
12:50
Marian Lupu, reacție la decizia privind aducere silită în dosarul „Frauda bancară”: „Am aflat din presă” # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, susține că aflat din presă despre faptul că trebuia să depună mărturie în dosarul „Frauda bancară" în care este vizat ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc. El a menționat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că „nu a dispărut nicăieri" și, deși „nu și-a schimbat în ultimii 25 de
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat costurile de bază ale S.A. „Energocom" pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aferente anului de bază 2026. Această decizie permite furnizorului să înainteze o solicitare privind ajustare a tarifelor la gazele naturale. „În urma examinării detaliate a calculelor și documentelor justificative, ANRE a aprobat costuri de
12:00
Premierul R. Moldova: Toate instituțiile statului acționează coordonat pentru a proteja siguranța oamenilor # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu a mulțumit echipelor din teren care în lucrează aceste zile în condiții meteorologice dificile și a dat îndemnat cetățenii Republicii Moldova să dea dovadă responsabilitate, să respectate recomandările autorităților și evitate riscurile inutile. Oficialul a subliniat că în toată Republica Moldova, instituțiile statului sunt mobilizate și acționează coordonat pentru a curăța drumurile,
11:30
Aproape 350 de persoane au ajuns luni, 26 ianuarie, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău. Conform datelor prezentate de instituție, în total, ieri, au fost consultați și investigați 342 de pacienți. Dintre aceștia, 119 femei și 95 bărbați au fost examinați de medicul traumatolog. Astfel, în urma
11:00
Maia Sandu, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Nu avem dreptul să uităm” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis astăzi, 26 ianuarie, un mesaj de condoleanțe tuturor victimelor care au suferit de pe urma Holocaustului. Șefa statului a amintit că pe 27 ianuarie comemorăm victimele Holocaustului, o tragedie a cărei amintire ne umple și astăzi de groază. „Șase milioane de evrei au fost uciși doar pentru că
10:20
Submarin nuclear rusesc, trimis în apropierea „liniei roșii” NATO din Atlanticul de Nord # Vocea Basarabiei
Președintele rus Vladimir Putin a trimis un submarin nuclear în apropierea coastelor NATO, în zona Groenlandei, scrie publicația britanică The Times. Potrivit sursei, Alianța Nord-Atlantică a mobilizat nave militare pentru a monitoriza deplasarea submarinului și pentru a-i limita accesul spre Atlanticul de Nord. Este vorba despre submarinul rusesc „Vladimir cel Mare", care ar fi ajuns
09:50
Autoritățile instituie măsuri speciale la nivel național din cauza condițiilor meteo dificile # Vocea Basarabiei
În urma evaluării situației din teren, autoritățile au decis aplicarea mai multor măsuri la nivel național pentru gestionarea efectelor condițiilor meteo nefavorabile. Ministerele responsabile de infrastructură, afaceri interne și energie vor acționa prioritar pentru menținerea circulației pe drumurile naționale și regionale, combaterea poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică în localitățile afectate. Totodată, pentru a
09:50
Circulația camioanelor de mare tonaj, sistată temporar la toate punctele de frontieră din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Circulația autovehiculelor de mare tonaj a fost sistată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la intrarea, cât și la ieșirea din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Poliția Republicii Moldova, care precizează că măsura a fost luată din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței
09:10
A renunțat Adrian Lebedinschi la cetățenia română? Răspunsul deputatului socialist # Vocea Basarabiei
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Adrian Lebedinschi, nu doar că nu a renunțat la cetățenia română pe care o deține de mai bine de două decenii, dar a luat în calcul și posibilitatea stabilirii în România. El a declarat în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei că și-a redobândit cetățenia română în
Ieri
07:40
Apel repetat al autorităților: Prudență maximă din cauza condițiilor meteo periculoase # Vocea Basarabiei
Autoritățile vin cu un nou apel către cetățeni, îndemnându-i să manifeste maximă prudență, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile care fac deplasarea pe carosabil și pe trotuare extrem de riscantă. Reprezentanții instituțiilor responsabile le recomandă oamenilor să aibă grijă de propria siguranță, dar și de cea a persoanelor apropiate. Deși elevii se află și astăzi acasă,
07:30
Mark Rutte avertizează Europa: „Fără SUA, o alianță de apărare ar costa 10% din PIB și ar pierde umbrela nucleară” # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj ferm la Bruxelles, avertizând că ideea unei alianțe europene de apărare fără sprijinul Statelor Unite este nerealistă și extrem de costisitoare. Declarațiile au fost făcute în fața europarlamentarilor, în cadrul unui discurs citat de Agerpres și Digi24.ro. „Și dacă cineva de aici încă mai crede
07:10
Școlile din Chișinău rămân închise și pe 27 ianuarie din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Activitatea educațională în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău va fi sistată și marți, 27 ianuarie 2026, pentru toate clasele I–XII, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței serviciilor specializate ale Primăriei municipiului Chișinău, ca urmare a agravării situației meteo, caracterizată prin formarea extinsă a poleiului, risc
26 ianuarie 2026
19:30
(VIDEO) România, 1,7 milioane de euro pentru realizarea Inventarului Forestier al R. Moldova # Vocea Basarabiei
România va aloca 1,7 milioane de euro pentru realizarea Inventarului Forestier din Republica Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de Gheorghe Hajder, ministrul Mediului de la Chișinău. Oficialul a menționat, într-un clip video publicat pe rețele de socializare, că se află într-o vizită de lucru la Brașov, unde sunt stabilite ultimele detalii
18:50
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 26.01.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 26.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Un spațiu public din București ar putea fi denumit „Piața Ilie Ilașcu”. Un proiect care prevede acest lucru urmează a fi examinat la ședința Consiliului Local al Municipiului București, joi, 29 ianuarie. Denumirea de „Piața Ilie Ilașcu” ar urma să fie atribuită spaţiului public situat la intersecţia străzii Ion Coravu cu aleea Pan Halippa și […] Articolul Un spațiu public din București ar putea fi denumit în memoria lui Ilie Ilașcu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Toate instituțiile de învățământ din Chișinău revin marți, 27 ianuarie, la programul normal de activitate, anunță Direcția municipală educație, tineret și sport. Potrivit sursei citate, decizia a fost luată după evaluarea situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță. Astfel, grădinițele, școlile primare, gimnaziile și liceele își vor relua integral procesul educațional. În acest context, […] Articolul Instituțiile de învățământ din Chișinău revin la program normal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Chișinău: Zeci de persoane au ajuns la spital din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Circa 250 de persoane au ajuns astăzi, 26 ianuarie, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău. Conform datelor oficiale, între orele 08:00 și 16:00, personalul Unității de Primiri Urgențe a consultat 245 de pacienți, un număr care, de obicei, se înregistrează într-o zi întreagă de muncă. Dintre aceștia, […] Articolul Chișinău: Zeci de persoane au ajuns la spital din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Maia Sandu, la Varșovia: „Extinderea UE va aduce pace, stabilitate și securitate pe întregul continent” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova s-a întâlnit astăzi, 26 ianuarie, în cadrul vizitei la Varșovia, cu premierul Poloniei, Donald Tusk și cu conducerea celor două camere ale Legislativului polonez. Șefa statului a subliniat după aceste întrevederi că Republica Moldova are în Polonia un partener de nădejde și un susținător ferm al parcursului său european. „Ne dorim să […] Articolul Maia Sandu, la Varșovia: „Extinderea UE va aduce pace, stabilitate și securitate pe întregul continent” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Autoritățile de la Chișinău, explicații în cazul tânărului care a făcut armata fără buletin de identitate # Vocea Basarabiei
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a venit cu o reacție după ce în spațiul public au apărut anumite informații privind unele presupuse încălcări ale legislației în cazul unui tânăr care ar fi fost încorporat ilegal în Armata Națională, după care ar fi fost declarat apatrid din cauza lipsei buletinului de identitate. Astfel, instituția respinge acuzațiile […] Articolul Autoritățile de la Chișinău, explicații în cazul tânărului care a făcut armata fără buletin de identitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Sondaj: Majoritatea cetățenilor României ar vota pentru unirea cu Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Majoritatea cetățenilor României s-ar pronunța în favoarea unirii cu Republica Moldova în cazul unui eventual referendum, arată datele unui sondaj de opinie realizat de CURS în luna ianuarie. Astfel, 56% dintre respondenți declară că ar vota pentru reunire la un eventual referendum. În același timp, 37% afirmă că nu ar susține un astfel de demers, […] Articolul Sondaj: Majoritatea cetățenilor României ar vota pentru unirea cu Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 27 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,99 lei, cu 5 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,69 lei/litru. Menționăm că prețurile carburanților au […] Articolul Prețul benzinei se apropie de 23 de lei. Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Procesul educațional, modificat în sute de școli din R. Moldova din cauza condițiilor meteo # Vocea Basarabiei
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat ajustarea modului de desfășurare a lecțiilor în peste 300 de școli din Republica Moldova. Astfel, conform datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, 129 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional în format online, 29 au desfășurat activitatea în regim mixt, cu prezență fizică și online, iar 174 de […] Articolul Procesul educațional, modificat în sute de școli din R. Moldova din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Președinta R. Moldova, în Polonia. Aderarea la UE, cea mai clară garanție de securitate și democrație # Vocea Basarabiei
Pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este cea mai clară garanție de securitate, democrație și libertate. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care se află într-o vizită oficială în Polonia. Ea a subliniat, în cadrul unor declarații de presă susținute alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, că Polonia și Republica Moldova împărtășesc […] Articolul Președinta R. Moldova, în Polonia. Aderarea la UE, cea mai clară garanție de securitate și democrație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat în cazul militarului prin contract al Armatei Naționale care a decedat în acest weekend, la câteva zile după ce s-a rănit cu arma din dotare în timpul executării serviciului militar la Florești. Conform informațiilor publicate de Oficiul Avocatului Poporului, decizia a fost luată având în vedere gravitatea cazului, interesul […] Articolul Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului militarului de la Florești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Instanța a dispus aducerea silită a doi martori din partea apărării în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și despre fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au dispus aducerea silită a celor doi martori după ce […] Articolul Marian Lupu și Emma Tăbîrță, aduși silit ca martori în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică în acest weekend din cauza condițiilor meteorologice # Vocea Basarabiei
Peste 3500 de locuitori din 13 localități din sudul și centrul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică duminică, 25 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice dificile. Potrivit Ministerului Energiei, condiții meteorologice dificile din 25 ianuarie, caracterizate prin polei și ghețuș, au afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni […] Articolul Mii de consumatori au rămas fără energie electrică în acest weekend din cauza condițiilor meteorologice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Autoritățile de la Chișinău: Suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina nu va genera deficit # Vocea Basarabiei
Consumul anual de carne de pasăre în Republica Moldova este de circa 91 de mii de tone, dintre care aproximativ 64 de mii de tone sunt acoperite din producția internă. Restul este asigurat prin importuri, circa 76% din acestea provenind, în ultimii ani, din Ucraina, arată datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Reprezentanții MAIA au […] Articolul Autoritățile de la Chișinău: Suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina nu va genera deficit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Viceprim‑ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află în perioada 26–27 ianuarie într-o vizită de lucru la Bruxelles. Astfel, oficiala de la Chișinău are programate întrevederi cu Marta Kos, comisară pentru Extinderea UE, Ilze Juhansone, secretară generală a Comisiei Europene, Therese Blanchet, secretară generală a Consiliului UE și cu mulți alți oficiali europeni. De asemenea, […] Articolul Viceprim‑ministra pentru Integrare Europeană, vizită la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Circulația pe drumurile din R. Moldova se desfășoară în condiții de ceață, polei și carosabil alunecos # Vocea Basarabiei
Circulația pe drumurile din Republica Moldova se desfășoară în continuare în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu polei și carosabil alunecos, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Astfel, instituția recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale în această perioadă, să circule cu prudență, în special pe sectoarele în pantă, în curbe, pe poduri și pasaje, și […] Articolul Circulația pe drumurile din R. Moldova se desfășoară în condiții de ceață, polei și carosabil alunecos apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a suspendat temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Potrivit ANSA, decizia a fost luată după ce autoritățile au descoperit urme de metronidazol, o substanță interzisă, în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. „Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, în […] Articolul ANSA suspendă temporar importul de carne de pasăre din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Anastasia Nichita, deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, a anunțat astăzi, 26 ianuarie, că renunță la mandat. Ea și-a explicat decizia prin imposibilitatea de face față simultan responsabilităților funcției, rolului de mamă și carierei sportivă. „În ultima perioadă am încercat să duc, în același timp, rolul de mamă, rolul de sportivă care încă visează la […] Articolul Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
