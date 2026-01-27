Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare

09:10

Rusia a lansat sâmbătă dimineața atacuri asupra celor mai mari două orașe din Ucraina, Kiev și Harkov, soldate cu cel puțin un mort și 15 persoane rănite, potrivit autorităților locale, citate de Reuters. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat pe Telegram că o persoană a murit, iar patru au fost rănite, dintre care trei au […] Articolul Atacuri rusești asupra Kievului și Harkovului: un mort și cel puțin 15 răniți, în plin val de frig apare prima dată în Vocea Basarabiei.