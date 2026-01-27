Apel repetat al autorităților: Prudență maximă din cauza condițiilor meteo periculoase

09:20

Militarul prin contract al Armatei Naționale, care s-a rănit recent prin împușcare cu arma din dotare, a decedat, astăzi, la ora 3.50, la spital. Potrivit Ministerului Apărării, tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în Armata Națională din 2020. Instituția subliniază că regretă profund acest caz tragic și exprimă condoleanțe familiei îndurerate.