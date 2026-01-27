Maia Sandu, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Nu avem dreptul să uităm”

10:30

Doi cetățeni străini, originari din Tadjikistan și Azerbaidjan, au fost expulzați vineri din Republica Moldova, după ce s-a constatat că au depășit termenul legal de ședere pe teritoriul țării. Ambii au primit interdicție de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Măsura a fost aplicată de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), care […]