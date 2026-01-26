Instituțiile de învățământ din Chișinău revin la program normal
Vocea Basarabiei, 26 ianuarie 2026 18:00
Toate instituțiile de învățământ din Chișinău revin marți, 27 ianuarie, la programul normal de activitate, anunță Direcția municipală educație, tineret și sport. Potrivit sursei citate, decizia a fost luată după evaluarea situației din teritoriu și a condițiilor de siguranță. Astfel, grădinițele, școlile primare, gimnaziile și liceele își vor relua integral procesul educațional. În acest context, […]
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
17:20
Chișinău: Zeci de persoane au ajuns la spital din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Vocea Basarabiei
Circa 250 de persoane au ajuns astăzi, 26 ianuarie, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău. Conform datelor oficiale, între orele 08:00 și 16:00, personalul Unității de Primiri Urgențe a consultat 245 de pacienți, un număr care, de obicei, se înregistrează într-o zi întreagă de muncă. Dintre aceștia, […]
17:00
Maia Sandu, la Varșovia: „Extinderea UE va aduce pace, stabilitate și securitate pe întregul continent” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova s-a întâlnit astăzi, 26 ianuarie, în cadrul vizitei la Varșovia, cu premierul Poloniei, Donald Tusk și cu conducerea celor două camere ale Legislativului polonez. Șefa statului a subliniat după aceste întrevederi că Republica Moldova are în Polonia un partener de nădejde și un susținător ferm al parcursului său european. „Ne dorim să […]
16:40
Autoritățile de la Chișinău, explicații în cazul tânărului care a făcut armata fără buletin de identitate # Vocea Basarabiei
Ministerul Apărării al Republicii Moldova a venit cu o reacție după ce în spațiul public au apărut anumite informații privind unele presupuse încălcări ale legislației în cazul unui tânăr care ar fi fost încorporat ilegal în Armata Națională, după care ar fi fost declarat apatrid din cauza lipsei buletinului de identitate. Astfel, instituția respinge acuzațiile […]
Acum 4 ore
15:40
Sondaj: Majoritatea cetățenilor României ar vota pentru unirea cu Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Majoritatea cetățenilor României s-ar pronunța în favoarea unirii cu Republica Moldova în cazul unui eventual referendum, arată datele unui sondaj de opinie realizat de CURS în luna ianuarie. Astfel, 56% dintre respondenți declară că ar vota pentru reunire la un eventual referendum. În același timp, 37% afirmă că nu ar susține un astfel de demers, […]
15:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 27 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,99 lei, cu 5 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,69 lei/litru. Menționăm că prețurile carburanților au […]
14:40
Procesul educațional, modificat în sute de școli din R. Moldova din cauza condițiilor meteo # Vocea Basarabiei
Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat ajustarea modului de desfășurare a lecțiilor în peste 300 de școli din Republica Moldova. Astfel, conform datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, 129 de instituții de învățământ au organizat procesul educațional în format online, 29 au desfășurat activitatea în regim mixt, cu prezență fizică și online, iar 174 de […]
Acum 6 ore
13:50
Președinta R. Moldova, în Polonia. Aderarea la UE, cea mai clară garanție de securitate și democrație # Vocea Basarabiei
Pentru Republica Moldova, aderarea la Uniunea Europeană este cea mai clară garanție de securitate, democrație și libertate. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care se află într-o vizită oficială în Polonia. Ea a subliniat, în cadrul unor declarații de presă susținute alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, că Polonia și Republica Moldova împărtășesc […]
13:20
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a autosesizat în cazul militarului prin contract al Armatei Naționale care a decedat în acest weekend, la câteva zile după ce s-a rănit cu arma din dotare în timpul executării serviciului militar la Florești. Conform informațiilor publicate de Oficiul Avocatului Poporului, decizia a fost luată având în vedere gravitatea cazului, interesul […]
12:50
Instanța a dispus aducerea silită a doi martori din partea apărării în dosarul „Frauda bancară", în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și despre fosta viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbîrță. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au dispus aducerea silită a celor doi martori după ce […]
12:40
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică în acest weekend din cauza condițiilor meteorologice # Vocea Basarabiei
Peste 3500 de locuitori din 13 localități din sudul și centrul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică duminică, 25 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice dificile. Potrivit Ministerului Energiei, condiții meteorologice dificile din 25 ianuarie, caracterizate prin polei și ghețuș, au afectat funcționarea normală a rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe regiuni […]
Acum 8 ore
12:20
Autoritățile de la Chișinău: Suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina nu va genera deficit # Vocea Basarabiei
Consumul anual de carne de pasăre în Republica Moldova este de circa 91 de mii de tone, dintre care aproximativ 64 de mii de tone sunt acoperite din producția internă. Restul este asigurat prin importuri, circa 76% din acestea provenind, în ultimii ani, din Ucraina, arată datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Reprezentanții MAIA au […]
12:00
Viceprim‑ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se află în perioada 26–27 ianuarie într-o vizită de lucru la Bruxelles. Astfel, oficiala de la Chișinău are programate întrevederi cu Marta Kos, comisară pentru Extinderea UE, Ilze Juhansone, secretară generală a Comisiei Europene, Therese Blanchet, secretară generală a Consiliului UE și cu mulți alți oficiali europeni. De asemenea, […]
11:30
Circulația pe drumurile din R. Moldova se desfășoară în condiții de ceață, polei și carosabil alunecos # Vocea Basarabiei
Circulația pe drumurile din Republica Moldova se desfășoară în continuare în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu polei și carosabil alunecos, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Astfel, instituția recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale în această perioadă, să circule cu prudență, în special pe sectoarele în pantă, în curbe, pe poduri și pasaje, și […]
11:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a suspendat temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Potrivit ANSA, decizia a fost luată după ce autoritățile au descoperit urme de metronidazol, o substanță interzisă, în loturi de furaje importate anterior din Ucraina. „Măsura a fost adoptată în baza principiului precauției, în […]
10:30
Anastasia Nichita, deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, a anunțat astăzi, 26 ianuarie, că renunță la mandat. Ea și-a explicat decizia prin imposibilitatea de face față simultan responsabilităților funcției, rolului de mamă și carierei sportivă. „În ultima perioadă am încercat să duc, în același timp, rolul de mamă, rolul de sportivă care încă visează la […]
Acum 12 ore
10:10
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 26–28 ianuarie 2026, o vizită de lucru la Strasbourg. Oficialul de la Chișinău va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe 28 ianuarie, Mihai Popșoi va […]
10:00
Zelenski: Documentul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este gata pentru semnare # Vocea Basarabiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică faptul că documentul elaborat de Statele Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet pregătit, iar Kievul așteaptă stabilirea datei și locului pentru semnarea acestuia. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Vilnius, capitala Lituaniei, potrivit Reuters, citat de Digi24.RO. „Pentru noi, […]
09:50
Un polițist de 30 de ani a murit, iar soția acestuia a ajuns la spital în urma unui grav accident rutier, produs în dimineața zilei de 26 ianuarie în raionul Fălești. Potrivit oamenilor legii, angajatul Inspectoratului de Poliție din Fălești se deplasa spre serviciu cu automobilul personal, de marca Opel. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, […]
09:00
Polițiștii oferă sprijin persoanelor în etate pe fondul formării poleiului pe drumuri # Vocea Basarabiei
Mai multe persoane aflate în etate au fost ajutate de polițiști să coboare scările, să traverseze strada și să se deplaseze în siguranță, în contextul în care pe unele porțiuni de drum s-a format polei, îngreunând circulația pietonală. Potrivit oamenilor legii, acțiunile au loc pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile. „În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, polițiștii […]
08:20
Furtună de iarnă extremă în SUA: peste 850.000 de consumatori fără curent și peste 10.000 de zboruri anulate # Vocea Basarabiei
O furtună de iarnă deosebit de puternică a paralizat duminică estul și sudul Statelor Unite, lăsând peste 850.000 de consumatori fără energie electrică și determinând anularea a mai mult de 10.000 de zboruri, potrivit autorităților și platformei FlightAware. Ninsorile abundente, depunerile masive de gheață, ploaia înghețată și temperaturile extrem de scăzute au afectat aproximativ două […]
07:50
Poliția avertizează cetățenii asupra riscurilor majore provocate de poleiul format pe străzi și trotuare, după ce serviciile de urgență au raportat o creștere constantă a numărului persoanelor traumatizate. Potrivit oamenilor legii, polițiștii sunt mobilizați în teren, monitorizează permanent situația și intervin activ pentru a preveni incidentele și accidentele, oferind totodată sprijin persoanelor aflate în dificultate, […]
07:40
Vreme instabilă în Chișinău: ploi ușoare, cer noros și temperaturi scăzute în următoarele zile # Vocea Basarabiei
Astăzi, vremea în Chișinău va fi caracterizată de condiții atmosferice variabile, cu cer predominant acoperit și precipitații ușoare. Temperaturile se vor menține relativ constante pe parcursul zilei, crescând treptat de la 1,4°C dimineața, în jurul orei 07:00, până la aproximativ 2,0°C spre prânz. Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a zilei, însă […]
07:20
Papa Leon al XIV-lea condamnă atacurile din Ucraina și avertizează asupra îndepărtării unei „păci juste și durabile” # Vocea Basarabiei
Papa Leon al XIV-lea a condamnat duminică „atacurile continue" asupra Ucrainei, avertizând că prelungirea războiului expune populația civilă la suferințe tot mai mari, mai ales în contextul iernii, și adâncește ruptura dintre popoare.Vorbind de la fereastra Palatului Apostolic, după rugăciunea de duminică, suveranul pontif a declarat că urmărește „cu tristețe" evoluțiile din Ucraina și s-a […]
Acum 24 ore
20:10
Ministerul Educației recomandă evaluarea posibilității desfășurării lecțiilor online din cauza poleiului # Vocea Basarabiei
În contextul condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș, Ministerul Educației și Cercetării recomandă instituțiilor de învățământ, precum și organelor locale de specialitate în domeniul educației, să evalueze situația specifică fiecărei școli. Autoritățile îndeamnă ca, pentru ziua de mâine, 26 ianuarie 2026, să fie luată o decizie privind instituirea unui regim special de desfășurare […]
20:00
Intervenții masive în Chișinău pentru combaterea ghețușului. Autoritățile fac apel la prudență # Vocea Basarabiei
Serviciile municipale de profil, împreună cu preturile de sector, intervin activ pentru combaterea ghețușului format pe carosabil și trotuare în capitală. Până la această oră, autoritățile au acționat în teren cu 48 de utilaje mecanizate și aproximativ 100 de persoane, pentru a menține situația sub control. Totodată, Primăria municipiului Chișinău recomandă conducătorilor auto să manifeste […]
Ieri
14:20
Focar de virus Nipah în India: cinci cazuri confirmate, autoritățile impun carantină # Vocea Basarabiei
Autoritățile sanitare din India se confruntă cu un focar al virusului Nipah, un agent patogen cu „potenț
12:20
Judecătorul Grigore Dașchevici a pierdut definitiv dreptul de a contesta vettingul și nu va putea exercita funcția timp de șase ani # Vocea Basarabiei
Judecătorul Grigore Dașchevici, fost magistrat al Curții de Apel Centru, a pierdut definitiv dreptul de a contesta rezultatul evaluării externe, după ce Curtea Supremă de Justiție a respins contestația depusă împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii. CSM a acceptat anterior raportul Comisiei de evaluare, care a constatat nepromovarea vettingului. În urma hotărârii definitive a CSJ, […] Articolul Judecătorul Grigore Dașchevici a pierdut definitiv dreptul de a contesta vettingul și nu va putea exercita funcția timp de șase ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
SUA rămân aliat-cheie al NATO, dar își mută focusul pe apărarea internă și China, potrivit noii Strategii Naționale de Apărare # Vocea Basarabiei
Statele Unite vor continua să fie un aliat esențial al NATO și un partener al Europei, însă își vor reorienta prioritățile strategice către apărarea internă și descurajarea Chinei, conform noii Strategii Naționale de Apărare pentru 2026, publicată vineri seară de administrația președintelui Donald Trump. Documentul subliniază că Washingtonul va juca în continuare un rol central […] Articolul SUA rămân aliat-cheie al NATO, dar își mută focusul pe apărarea internă și China, potrivit noii Strategii Naționale de Apărare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Fost șef din MAI, condamnat pentru abuz de serviciu, cere azil politic în Germania # Vocea Basarabiei
Fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale a Ministerului Afacerilor Interne, colonelul de poliție în rezervă Valeriu Cojocaru, condamnat în Republica Moldova la trei ani de închisoare pentru abuz de serviciu, a anunțat că a solicitat azil politic în Germania. Într-un video publicat pe pagina sa de Facebook, Cojocaru a declarat că scopul solicitării azilului este […] Articolul Fost șef din MAI, condamnat pentru abuz de serviciu, cere azil politic în Germania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Atacuri rusești asupra Kievului și Harkovului: un mort și cel puțin 15 răniți, în plin val de frig # Vocea Basarabiei
Rusia a lansat sâmbătă dimineața atacuri asupra celor mai mari două orașe din Ucraina, Kiev și Harkov, soldate cu cel puțin un mort și 15 persoane rănite, potrivit autorităților locale, citate de Reuters. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat pe Telegram că o persoană a murit, iar patru au fost rănite, dintre care trei au […] Articolul Atacuri rusești asupra Kievului și Harkovului: un mort și cel puțin 15 răniți, în plin val de frig apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Un caz de escrocherie a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde o persoană a rămas fără 100.000 de lei, după ce a fost indusă în eroare printr-un apel telefonic. Potrivit Poliției Republicii Moldova, victima a fost contactată de o femeie care s-a prezentat, în limba rusă, drept reprezentant al organelor de drept. Sub pretextul că […] Articolul Escrocherie telefonică la Chișinău: o persoană a fost lipsită de 100.000 de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Școlile din Chișinău, dotate cu dulapuri pentru elevii din clasele primare: ghiozdane mai ușoare, copii mai protejați # Vocea Basarabiei
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au fost dotate cu dulapuri de depozitare destinate elevilor din clasele primare, o măsură menită să reducă greutatea ghiozdanelor și să sporească confortul copiilor la școală. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a precizat că mobilierul a fost achiziționat din economiile obținute […] Articolul Școlile din Chișinău, dotate cu dulapuri pentru elevii din clasele primare: ghiozdane mai ușoare, copii mai protejați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Atenționare a Primăriei Chișinău: escroci se dau drept asistenți sociali și înșală cetățenii, în special vârstnicii # Vocea Basarabiei
Primăria municipiului Chișinău informează cetățenii despre apariția unor cazuri de înșelăciune, în care persoane neidentificate se prezintă la domiciliile locuitorilor, declarând în mod fals că sunt reprezentanți ai serviciilor de asistență socială. Potrivit autorităților, indivizii respectivi propun spre vânzare diverse produse de uz casnic, invocând presupuse „promoții” sau „prețuri reduse”. În realitate, aceștia folosesc metode […] Articolul Atenționare a Primăriei Chișinău: escroci se dau drept asistenți sociali și înșală cetățenii, în special vârstnicii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Igor Dodon, prins din nou cu falsuri: nu există acord militar cu Ucraina, iar SUA rămân partener strategic al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Liderul PSRM, Igor Dodon, a lansat mai multe informații false și manipulatoare în cadrul emisiunii „На грани” din 23 ianuarie 2026, difuzată de Exclusiv TV, reluând narațiuni specifice propagandei Kremlinului despre „militarizarea” Republicii Moldova și presupuse tentative de implicare a țării în războiul din Ucraina, scrie stopfals.md Dodon a afirmat că Partidul Acțiune și Solidaritate […] Articolul Igor Dodon, prins din nou cu falsuri: nu există acord militar cu Ucraina, iar SUA rămân partener strategic al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Drumurile naționale, în condiții de iarnă: zeci de utilaje și sute de tone de sare, mobilizate de drumari # Vocea Basarabiei
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au efectuat lucrări de patrulare și combatere a lunecușului pe mai multe trasee din țară. În procesul tehnologic au fost antrenate 66 de muncitori rutieri și 68 de utilaje […] Articolul Drumurile naționale, în condiții de iarnă: zeci de utilaje și sute de tone de sare, mobilizate de drumari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
IGM a expulzat doi cetățeni străini aflați ilegal pe teritoriul Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Doi cetățeni străini, originari din Tadjikistan și Azerbaidjan, au fost expulzați vineri din Republica Moldova, după ce s-a constatat că au depășit termenul legal de ședere pe teritoriul țării. Ambii au primit interdicție de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Măsura a fost aplicată de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), care […] Articolul IGM a expulzat doi cetățeni străini aflați ilegal pe teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Președinta Maia Sandu alături de Donald Trump, urmați de Emanuel Macron sunt liderii internaționali care se bucură de cea mai mare încredere în rândul românilor, se arată într-un sondaj realizat de Avangarde. Extrădarea fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, către Republica Moldova a fost suspendată de autoritățile din Grecia, pe motiv ca […] Articolul RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON, 27.09.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Iașul sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române: delegație din Republica Moldova și program amplu de evenimente # Vocea Basarabiei
Ziua Unirii Principatelor Române este marcată astăzi la Iași printr-o serie de evenimente dedicate momentului istoric al unirii Moldovei și Țării Românești din 24 ianuarie 1859. Manifestările au loc în prezența unei delegații din Republica Moldova, formată din primari ai localităților înfrățite cu municipiul Iași, subliniind legăturile dintre cele două maluri ale Prutului. Primarul Iașului, […] Articolul Iașul sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române: delegație din Republica Moldova și program amplu de evenimente apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Militarul prin contract al Armatei Naționale, care s-a rănit recent prin împușcare cu arma din dotare, a decedat, astăzi, la ora 3.50, la spital. Potrivit Ministerului Apărării, tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în Armata Națională din 2020. Instituția subliniază că regretă profund acest caz tragic și exprimă condoleanțe familiei îndurerate. Amintim […] Articolul Militarul care s-a rănit cu arma din dotare a murit la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
IGSU avertizează: pericol major de prăbușire sub gheața subțire, în contextul încălzirii vremii # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra riscului major de prăbușire sub gheața subțire de pe lacuri, râuri și iazuri, ca urmare a încălzirii prognozate pentru perioada 23–30 ianuarie 2026. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele zile sunt așteptate creșteri ale temperaturii aerului, în special pe timpul zilei, ceea ce va […] Articolul IGSU avertizează: pericol major de prăbușire sub gheața subțire, în contextul încălzirii vremii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Republica Moldova începe cooperarea cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă # Vocea Basarabiei
Republica Moldova începe, în acest an, cooperarea cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), în cadrul platformei dedicate statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, alături de Ucraina. Inițiativa reprezintă un pas important pentru conectarea țării la rețeaua europeană de expertiză în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM), precum și pentru […] Articolul Republica Moldova începe cooperarea cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23 ianuarie 2026
22:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 23.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Geta Burlacu își deschide sufletul și povestește despre începuturi, despre scena mare, despre plecarea în Marea Britanie, reușite și regăsirea în Psihologie. Are voce, curaj, sensibilitate și interpretează jazz-ul în forma lui cea mai sinceră. Nu ratați o ediție memorabilă – într-o discuție cu Natalia Catan. Articolul DOSAR DE VIAȚĂ CU Geta Burlacu „În viața mea întotdeauna este ceva frumos” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Echipele de negociatori ale Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au început vineri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), prima lor întâlnire trilaterală în cadrul discuțiilor menite să conducă la o încheiere negociată a războiului ruso-ucrainean. Înainte începerii reuniunii, negociatorii ucraineni au discutat telefonic cu președintele Volodimir Zelenski despre chestiunile care urmează să fie […] Articolul Ucraina, Rusia și SUA, negocieri trilaterale la Abu Dhabi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Doi cetățeni străini, originari din Tadjikistan și Azerbaidjan, au fost expulzați din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratul General pentru Migrație, aceștia au depășit termenul legal de ședere. „Astăzi, 23 ianuarie 2026, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a realizat îndepărtarea sub escortă, în vederea executării măsurii de expulzare de pe teritoriul Republicii Moldova a doi cetățeni străini, […] Articolul (VIDEO) Doi cetățeni străini, expulzați din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Parlamentul Republicii Moldova a anunțat procedura de achiziții pentru camere video, software și alte echipamente necesare pentru asigurarea transmisiunilor live în valoare de circa 2 milioane de lei. Potrivit instituției, echipamentul pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice ale Parlamentului va fi modernizat, iar costurile financiare vor fi acoperite de partenerii din Elveția. „Va fi […] Articolul Parlamentul de la Chișinău își modernizează echipamentele pentru videoconferințe apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Ceață densă pe mai multe drumuri din R. Moldova: Poliția recomandă maximă prudență în trafic # Vocea Basarabiei
La această oră, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor. În acest context, Poliția Republicii Moldova recomandă șoferilor să adapteze viteza, să utilizeze luminile de întâlnire și, după caz, pe cele de ceață, să păstreze o distanță […] Articolul Ceață densă pe mai multe drumuri din R. Moldova: Poliția recomandă maximă prudență în trafic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Peste 100 de sportivi, antrenori, reprezentanți ai federațiilor sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, iar premiile au fost acordate pentru performanțele remarcabile obținute pe parcursul anului competițional 2025. Astfel, în cadrul galei au fost acordate premii pentru 30 […] Articolul (FOTO) Zeci de sportivi din R. Moldova, premiați în cadrul Galei Sportului 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
(VIDEO) Administrația Națională a Drumurilor, detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Drumarii efectuează lucrări de combatere a lunecușului, răspândirea materialului antiderapant și curățarea părții carosabile de zăpadă pe mai multe drumuri din Republica Moldova. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, intervențiile au loc pe sectoarele de drum: Căușeni – G119, G113; Râșcani – M5; Cantemir – G131; Ialoveni – G105 și G106; Ocnița – R11; Briceni – […] Articolul (VIDEO) Administrația Națională a Drumurilor, detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
