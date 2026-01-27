Școlile din Republica Moldova pot trece temporar la program online

14:20

Autoritățile sanitare din India se confruntă cu un focar al virusului Nipah, un agent patogen cu „potențial epidemic”, pentru care nu există vaccin sau tratament specific. Până în prezent, în țară au fost confirmate cinci cazuri de infectare. Potrivit publicației The Metro, în această săptămână virusul a fost depistat la un medic, o asistentă medicală […] Articolul Focar de virus Nipah în India: cinci cazuri confirmate, autoritățile impun carantină apare prima dată în Vocea Basarabiei.