(VIDEO) Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului: Mesajul „WeRemember”, proiectat pe clădirea Parlamentului de la Chișinău

Doi cetățeni străini au fost reținuți de oamenii legii după ce ar fi incendiat trei mașini parcate într-o curte din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, incidentul a avut loc pe timp de noapte, iar fapta ar fi fost comisă în urma unor divergențe între părți. Prejudiciul material cauzat este estimat la peste 348.000 de lei.