Benzina mai ieftină
Agro TV, 28 ianuarie 2026 12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 29 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 99 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 78 de […] Articolul Benzina mai ieftină apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 30 minute
12:20
Un nou mecanism de dialog dintre stat și mediul de afaceri prinde contur în Republica Moldova. Sectorul agroalimentar are, de acum, o platformă dedicată cooperării și alinierii la standardele europene, odată cu lansarea Grupului de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar – GL10. Inițiativa își propune să apropie agricultura moldovenească de cerințele Uniunii Europene și să […] Articolul Un nou grup de lucru dedicat sectorului agroalimentar apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 29 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 99 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 78 de […] Articolul Benzina mai ieftină apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
16:50
Armata rusă continuă să atace nemilos Ucraina în plină iarnă. La Odesa și Harkiv s-au înregistrat victime și pagube, iar peste 500 de localități din întreaga țară au rămas fără curent electric. Potrivit autorităților de la Kiev din cele 165 de drone lansate asupra Ucrainei în timpul nopții, aproximativ 100 erau „shaheed”. Potrivit Președintelui ucrainean, […] Articolul Rușii atacă nemilos Ucraina în plină iarnă. Victime, la Odesa. apare prima dată în AgroTV.
16:50
India și UE parafează un acord comercial istoric care acoperă un sfert din economia mondială # Agro TV
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric, care va acoperi aproximativ un sfert din economia globală. Anunțul a fost făcut de premierul indian Narendra Modi, în contextul în care cele două părți își consolidează relațiile economice, pe fondul instabilității relațiilor comerciale cu Statele Unite. După aproape 20 de ani de negocieri intermitente, […] Articolul India și UE parafează un acord comercial istoric care acoperă un sfert din economia mondială apare prima dată în AgroTV.
16:50
După ce în mediul online au apărut mai multe informații potrivit cărora Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un posibil deficit de benzină în zilele următoare, autoritățile au venit cu precizări oficiale pentru a clarifica situația. Potrivit ANRE, riscuri nu există, iar situația este monitorizată atent. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că urmărește […] Articolul Precizări ANRE: Republica Moldova este asigurată cu benzină apare prima dată în AgroTV.
16:40
Producătorii agricoli pot beneficia, înaceastă perioadă, de credite avantajoase pentru asigurarea capitalului circulant necesar lucrărilor din sezonul agricol, printr-un proiect IFAD. Programul oferă finanțare de până la 1 milion de lei pentru microîntreprinderi și 100 de mii de euro pentru întreprinderile mici, cu dobândă redusă și TVA zero pentru achizițiile eligibile. VO: Producătorii agricoli din […] Articolul Finanțare avantajoasă pentru producătorii agricoli prin IFAD VIII (TRTP) apare prima dată în AgroTV.
16:40
Victimele Holocaustului au fost comemorate astăzi la Chișinău printr-un miting la Memorialul „Victimelor Fascismului”. La eveniment au participat autorități, membri ai comunității evreiești și reprezentanți ai societății civile. Participanții au adus un omagiu sutelor de mii de evrei, romi și reprezentanți ai altor naționalități din Moldova care și-au pierdut viața în timpul Holocaustului. În discursul […] Articolul 85 de ani de la Holocaust apare prima dată în AgroTV.
16:20
ANRE taie cheltuielile „Energocom”: Costurile de bază în 2026 aprobate cu 41 de milioane de lei mai puțin # Agro TV
Consiliul de Administrație al ANRE a trasat clar limitele pentru cheltuielile S.A. „Energocom” în 2026. Costurile de bază pentru furnizarea gazelor naturale au fost aprobate la 73,3 milioane de lei, cu 41 de milioane mai puțin decât suma solicitată de companie. Decizia vine după o analiză detaliată a fiecărei cheltuieli, în baza principiului eficienței și […] Articolul ANRE taie cheltuielile „Energocom”: Costurile de bază în 2026 aprobate cu 41 de milioane de lei mai puțin apare prima dată în AgroTV.
16:10
Un lot de lapte praf, care a ajuns pe rafturile unei rețele de supermarketuri din capitală, a fost retras de producător, anunță Agenția Națională pentru Securitate Alimentară. Este vorba de NAN 1 Comfortis, destinat bebelușilor de până la șase luni. Nestlé România, în colaborare cu Kaufland Moldova și autoritățile locale, rechemează formula de lapte NAN […] Articolul Un lot de lapte praf, rechemat. Prezintă risc pentru copii apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 28 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 01 de bani, cu 3 banI mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 82 de bani, cu 3 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 28 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
15:40
O furtună de iarnă extrem de puternică a lăsat peste un milion de locuințe și întreprinderi din Statele Unite fără energie electrică și a provocat moartea a cel puțin 11 persoane, anunță autoritățile americane. Intemperiile au afectat zeci de state, iar milioane de americani se confruntă cu ninsori abundente, polei și temperaturi extrem de scăzute. […] Articolul Furtună de zăpadă în SUA: 11 morți și peste un milion de locuințe fără curent electric apare prima dată în AgroTV.
15:40
Meteorologii anunță pentru ziua de miercuri temperaturi scăzute și cer preponderent noros pe întreg teritoriul țării. Pe alocuri sunt prognozate ploi slabe, iar în orele serii și ale dimineții va fi ceață, care va reduce vizibilitatea. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -2°C și 1°C, cerul va fi noros, iar vântul va sufla din […] Articolul Vreme rece și ceață densă: Cod galben emis în toată țara apare prima dată în AgroTV.
15:30
Republica Moldova se confruntă cu o situație meteo extrem de dificilă. Poleiul format pe carosabil și trotuare a dus la blocarea mai multor drumuri naționale, sistarea circulației interurbane și la un număr record de accidente și traumatisme. Autoritățile au activat celula de criză și au instituit măsuri speciale de prevenire și siguranță. Centrul Național […] Articolul Polei extrem în țară: transport sistat, ambulanțe blocate și drumuri închise apare prima dată în AgroTV.
15:30
Mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori au fost depistate în raionul Edineț, în urma unor razii desfășurate de inspectorii de mediu. Prejudiciul total cauzat mediului se ridică la zeci de mii de lei. Autoritățile au sesizat Poliția, iar persoanele identificate au fost amendate. De asemenea, făptașii urmează să achite și valoarea prejudiciul cauzat […] Articolul Tăieri ilegale de arbori depistate în raionul Edineț, în urma raziilor de mediu apare prima dată în AgroTV.
15:10
Un nou caz de tăieri ilegale de arbori a fost depistat în raionul Dondușeni, unde inspectorii de mediu au identificat sute de copaci tăiați ilegal, cu un prejudiciu de peste 110 mii de lei. Cazul vine după ce, anterior, în raionul Edineț au fost documentate mai multe tăieri ilicite, soldate cu prejudicii de zeci de […] Articolul Tăieri ilegale de arbori depistate la Dondușeni. Prejudicii de peste 110 mii de lei apare prima dată în AgroTV.
15:00
România va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, un proiect esențial care va asigura o evaluare completă și modernă a pădurilor din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. GHEORGHE HAJDER, ministrul Mediului: ,,Echipa de specialiști din România, urmează să vină […] Articolul 1,7 milioane de euro pentru primul inventar forestier național apare prima dată în AgroTV.
12:40
Sute de fermieri riscă să falimenteze în acest an, susține membrul Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Sergiu Stefanco. Declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova. Potrivit parlamentarului, pe 30 septembrie 2025, se aflau în incapacitate de plată 403 fermieri. Deputatul a precizat că, în prezent, așteaptă […] Articolul Peste 400 de fermieri riscă să falimenteze în acest an apare prima dată în AgroTV.
Ieri
14:30
Agricultorii din Republica Moldova primesc un nou impuls financiar! Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat, în perioada 19–23 ianuarie 2026, plăți în valoare de 680 de mii de lei pentru avansuri din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. SUBVENȚII AUTORIZATE SPER PLATĂ – 19-23 IANUARIE 2026 520,15 milioane lei- […] Articolul AIPA a autorizat subvenții de 680 de mii de lei pentru agricultori apare prima dată în AgroTV.
14:30
Recolta de rapiță din UE-27 pentru 2025 este estimată la aproximativ 20,16 milioane de tone, față de 16,77 milioane de tone în anul precedent, arată datele Comisiei Europene. Creșterea producției face ca blocul comunitar să devină mai puțin dependent de importuri, prelucrarea semințelor urmând să ajungă la 24,68 milioane de tone, potrivit Uniunii pentru Promovarea […] Articolul UE reduce dependența de importuri, recolta de rapiță crește semnificativ apare prima dată în AgroTV.
14:10
Poleiul care a acoperit drumurile din țară a creat haos în mai multe orașe din Republica Moldova, inclusiv în capitală. Pe șoselele din țară s-au produs peste 130 de accidente rutiere, iar peste 250 de oameni au ajuns la spital cu fracturi și traumatisme. Drumarii au intervenit pe parcursul zilei de duminică, dar și în […] Articolul Haos pe drumuri din cauza poleiului în toată Moldova apare prima dată în AgroTV.
14:10
Anul 2026 a fost desemnat Anul Internațional al Femeii Fermier de către ONU, subliniind rolul esențial al femeilor în agricultură și securitatea alimentară, dar și inegalitățile structurale cu care acestea se confruntă. Pentru a sprijini femeile fermier din țară, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și-a propus să îmbunătățească mecanismele de subvenționare și va aloca aproximativ […] Articolul Anul 2026 este Anul Internațional al Femeii Fermier apare prima dată în AgroTV.
14:00
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat. Luptătoarea și-a anunțat decizia luni dimineață, pe pagina sa facebook. Deocamdată nu se cunoaște cine îi va lua locul. Conform legilsației, Mandatul ar urma să-i revină Tatianei Rotari, juristă de profesie, care este următorul candidat pe lista supleantă a Partidului Acțiune și Solidaritate. În mesajul său, Anastasia Nichita, […] Articolul Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat apare prima dată în AgroTV.
14:00
Franța introduce restricții pentru produsele alimentare importate din afara Uniunii Europene. Începând cu 8 februarie 2026, anumite alimente vor fi blocate la frontieră dacă conțin substanțe chimice neautorizate, o măsură menită să protejeze sănătatea consumatorilor și să consolideze siguranța alimentară pe teritoriul francez. Autoritățile franceze avertizează că măsura se aplică atât produselor proaspete, cât și […] Articolul Franța suspendă importurile unor produse agroalimentare din afara UE apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 27 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 99 de bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 69 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:20
Carnea de pasăre din Ucraina nu va mai ajunge, temporar, pe mesele consumatorilor din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a decis suspendarea importurilor, după ce investigațiile au scos la iveală riscuri serioase pentru siguranța alimentară. Decizia a fost luată în baza principiului precauției și are drept scop protejarea sănătății populației, în contextul identificării […] Articolul ANSA suspendă importul de carne de pasăre din Ucraina apare prima dată în AgroTV.
10:30
În perioada 11 – 15 februarie, la Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, se va desfășura expoziția tradițională „Fabricat în Moldova”, a declarat în timpul emisiunii „Zona Verde” de la AGRO TV Moldova, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, expoziția este menită să susțină și să promoveze producătorii autohtoni, inclusiv pe cei […] Articolul Cca 400 de companii vor participa la expoziția „Fabricat în Moldova” în luna februarie apare prima dată în AgroTV.
23 ianuarie 2026
19:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 24-26 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 94 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 62 de bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:50
27 de tineri și migranți au primit granturi prin programul municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” # Agro TV
27 de tineri și migranți reveniți în țară au primit certificate de grant în cadrul Programului Municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI”, o inițiativă a Primăriei Municipiului Chișinău, menită să sprijine lansarea și dezvoltarea afacerilor cu potențial economic real. Certificatele le-au fost înmânate în cadrul unei ceremonii la Digital Park din Chișinău. Evenimentul a reunit […] Articolul 27 de tineri și migranți au primit granturi prin programul municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” apare prima dată în AgroTV.
16:40
Motorina neconformă pentru sezonul rece a ajuns pe piața din Republica Moldova. Informația a fost confirmată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Este vorba de un lot de combustibil care nu respectă în totalitate standardele de iarnă, în special parametrul privind punctul de curgere la rece. Oficialul nu a precizat însă dacă se cunoaște cum a […] Articolul Junghietu: un lot de motorină nu respectă standardele de iarnă apare prima dată în AgroTV.
16:30
Parlamentul European a respins moțiunea împotriva Comisiei Europene privind acordul Mercosur # Agro TV
A patra moțiune de cenzură depusă împotriva Comisiei Europene în jumătate de an a fost respinsă de Parlamentul European. De data asta, președinta Comisiei Eeuropene, Ursula von der Leyen, a fost acuzată că ar fi ignorat poziția eurodeputaților și a agricultorilor în negocierile pentru acordul comercial al UE cu Mercosur, semnat pe 17 ianuarie. Von […] Articolul Parlamentul European a respins moțiunea împotriva Comisiei Europene privind acordul Mercosur apare prima dată în AgroTV.
16:30
Un caz de tăiere ilegală a arborilor a fost depistat în nordul țării, în zona de frontieră, pe direcția „Ocnița – Sokireanî”. Încălcarea a fost descoperită și documentată de către polițiștii de frontieră. Oamenii legii au identificat un mijloc de transport de model UAZ, în interiorul căruia se afla masă lemnoasă în volum de aproximativ […] Articolul Tăiere ilegală de arbori la Ocnița. Un bărbat a fost amendat apare prima dată în AgroTV.
16:00
Meteorologii anunță pentru zilele de weekend temperaturi scăzute, cer noros, dar și lapoviță slabă în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -8°C și 0°C. Cerul va ca fi noros și însoțit de vânt cu o viteză de 9 km/h din Sud-Est. În zona centrală a țării maximele vor fi de -3°C și […] Articolul Lapoviță slabă în toată țara apare prima dată în AgroTV.
13:30
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău, supranumită și „linia independenței energetice”, au fost efectuate cu succes. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înainte de ședința Guvernului. Potrivit oficialului, linia funcționează la parametrii standard, iar lucrările de testare vor continua. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: ,, Au început primele lucrări tehnice de testare […] Articolul Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău, realizate cu succes apare prima dată în AgroTV.
13:30
Republica Moldova revine pe harta marilor expoziții internaționale prin participarea la Fruit Logistica Berlin 2026, cel mai important târg dedicat comerțului cu fructe și legume. 13 companii autohtone, vor fi prezente cu fructe proaspete și uscate de calitate superioară, beneficiind de sprijinul Agenției de Investiții pentru a asigura o prezență competitivă. Subiectul a fost discutat […] Articolul Republica Moldova va participa la Fruit Logistica 2026 cu 13 companii apare prima dată în AgroTV.
13:20
Peste 340 de mii de metri cubi de lemne, recoltate anual. Reguli noi pentru gestionarea pădurilor # Agro TV
344 de mii de metri cubi de masă lemnoasă, anual, și un plan pe 5 ani pentru îngrijirea pădurilor. Guvernul a aprobat un nou cadru de administrare a fondului forestier de stat pentru perioada 2026–2030. Acesta prevede lucrări planificate de curățare, regenerare și conservare a pădurilor din Republica Moldova. GHEORGHE HAJDER, ministrul Mediului: „Scopul principal […] Articolul Peste 340 de mii de metri cubi de lemne, recoltate anual. Reguli noi pentru gestionarea pădurilor apare prima dată în AgroTV.
10:50
Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi din Chișinău a început să recicleze brazii care, în perioada sărbătorilor de iarnă, au decorat casele locuitorilor capitalei. Aceștia, dar și stuful extras de pe malurile lacurilor municipale au fost transportate la platforma de prelucrare a deșeurilor vegetale, unde vor fi transformate în îngrășământ pentru spațiile verzi din oraș. […] Articolul Brazii de sărbători, transformați în mulci pentru parcuri apare prima dată în AgroTV.
10:50
Cabinetul de miniștri a aprobat numirea noilor directori la Agenția de Mediu și Agenția „Moldsilva”. Nicu Belitei va prelua conducerea Agenției de Mediu începând cu 23 ianuarie, iar Nicolae Munteanu va deveni director general al Agenției „Moldsilva” din 29 ianuarie. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că Nicu Belitei are o experiență de peste zece […] Articolul Noi numirii la Agenția de Mediu și Moldsilva” apare prima dată în AgroTV.
22 ianuarie 2026
16:50
Parlamentul European a decis înghețarea acordului comercial UE–Mercosur și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, o mișcare care întârzie semnificativ intrarea sa în vigoare. Întrebată, în cadrul conferinței anuale, de jurnalistul Agro TV Moldova, Serafim Gangan, despre această situație, președinta Maia Sandu a declarat următoarele. SERAFIM GANGAN, jurnalist AGRO TV Moldova: ,,Doamna președintă, vreau […] Articolul Parlamentul European îngheață acordul UE-Mercosur. Ce spune Președinția? apare prima dată în AgroTV.
16:10
În acest an, Republica Moldova va mai ahiziționa un radar militar, iar banii sunt oferiți de partenerii europeni, a precizat în timpul unei conferințe de presă, șefa statului Maia Sandu. Potrivit președintei, bugetul pentru apărare a crescut de la 0.38% din PIB în 2021 la 0.58% în 2025, iar obiectivul autorităților, este atingerea pragului de […] Articolul Republica Moldova va achiziționa încă un radar, a anunțat președinta Maia Sandu apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 23-25 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 95 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american urcă la 17 lei și 05 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 22 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
14:30
Ciclonul mediteranean Harry a provocat dezastru natural în sud-estul Greciei. Ploile torențiale au generat inundații rapide între Ano Glyfada și Koropi, unde străzile s-au transformat în torente, mașinile au fost luate de ape, iar o persoană și-a pierdut viața. Zone întregi din Attica au fost grav afectate, autoritățile fiind nevoite să intervină de urgență. Furtuna […] Articolul Ciclonul Harry lovește Grecia: inundații devastatoare în Attica, un mort și pagube majore apare prima dată în AgroTV.
14:10
Granturi de până la 5.000 de euro pentru proiecte demonstrative care implementează soluții durabile și reziliente la schimbările climatice în sectorul nucifer, oferă Asociația Nucicultorilor din Republica Moldova. Proiectele trebuie să fie practice, vizibile și să poată fi replicate pe întreg lanțul valoric al culturii nucilor. La apel pot participa producători de nuci, cooperative, furnizori […] Articolul 5.000 de euro pentru proiecte demonstrative în cultura nucilor apare prima dată în AgroTV.
12:40
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată joi dimineață, în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Obiectul a fost semnalat de cetățeni, care au alertat imediat Poliția. La fața locului s-au deplasat experți ai Secției tehnico-explozive, care urmează să examineze drona pentru a stabili proveniența acesteia și […] Articolul O dronă a fost găsită în grădina unei case din Crocmaz, Ștefan Vodă apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 23 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 90 de bani, cu 8 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 53 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
11:40
Parlamentul European a decis înghețarea acordului comercial UE–Mercosur și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, o mișcare care întârzie semnificativ intrarea sa în vigoare. Votul a fost extrem de strâns – 334 de eurodeputați pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri – iar judecătorii europeni urmează să stabilească dacă acordul respectă tratatele UE și nu […] Articolul Parlamentul European îngheață acordul UE-Mercosur apare prima dată în AgroTV.
11:20
Republica Moldova își propune să valorifice experiența Poloniei în gestionarea fondurilor de preaderare ale Uniunii Europene. Subiectul a fost discutat de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu Andrzej Domanski, ministru al Finanțelor și Economiei al Poloniei, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. Cei doi oficiali au abordat fortificarea dialogului […] Articolul Moldova preia modelul Poloniei pentru fondurile de preaderare apare prima dată în AgroTV.
11:10
Temperaturile scăzute din ultimele zile au dus la înghețarea râului Nistru în zona platoului Cocieri, afectând temporar aprovizionarea cu produse alimentare și bunuri esențiale a localităților din regiune. Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat miercuri o vizită de lucru pe platoul Cocieri, pentru a evalua la fața locului situația localităților de pe malul stâng […] Articolul Platoul Cocieri, sub monitorizarea autorităților: declarațiile vicepremierului Chiveri apare prima dată în AgroTV.
21 ianuarie 2026
19:00
Primarii se împotrivesc reformei teritorial-administrative și nu vor să renunțe la fotolii, iar în prezent autoritățile publice locale cunosc puține informații despre această reformă, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova, primarul satului Scoreni, raionul Strășeni din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Svetlana Tabacari. Potrivit acesteia, după ce se va […] Articolul Denis Șova: „Aproximativ 70 la sută din sate, cad sub incidența amalgamării” apare prima dată în AgroTV.
17:10
Programul de Carbon eAgronom deține certificarea Vera, si a emis credite catre fermieri in Europa de Est si Centrala # Agro TV
Programul de Carbon eAgronom deține certificarea Vera, si a emis credite catre fermieri in Europa de Est si Centrala Programul de agricultură durabilă al eAgronom în Europa Centrală și de Est este printre primele din Europa care a fost înregistrat la Verified Carbon Standard de către Verra în conformitate cu metodologia VM0042 marcând o etapă […] Articolul Programul de Carbon eAgronom deține certificarea Vera, si a emis credite catre fermieri in Europa de Est si Centrala apare prima dată în AgroTV.
16:50
Peste 300 de fermieri din întreaga țară s-au reunit astăzi, la Chișinău, la evenimentul de lansare a campaniei de primăvară organizat de compania Syngenta. Conferința a deschis oficial noul sezon agricol și a adus în prim-plan cele mai recente soluții destinate creșterii performanței culturilor agricole, într-un context marcat de schimbări climatice și provocări tot mai […] Articolul Peste 300 de fermieri, reuniți la lansarea campaniei de primăvară Syngenta apare prima dată în AgroTV.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.