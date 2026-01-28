Benzina mai ieftină

15:10

Un nou caz de tăieri ilegale de arbori a fost depistat în raionul Dondușeni, unde inspectorii de mediu au identificat sute de copaci tăiați ilegal, cu un prejudiciu de peste 110 mii de lei. Cazul vine după ce, anterior, în raionul Edineț au fost documentate mai multe tăieri ilicite, soldate cu prejudicii de zeci de […]