5.000 de euro pentru proiecte demonstrative în cultura nucilor

11:10

Facturile mai mari la energia termică pentru luna decembrie nu sunt cauzate de majorarea tarifelor, ci de consumul mai ridicat determinat de temperaturile exterioare scăzute și de o perioadă de facturare mai lungă. Precizările au fost făcute de Termoelectrica, după apariția în spațiul public a nemulțumirilor legate de sumele indicate în facturile pentru luna decembrie