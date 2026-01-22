O dronă a fost găsită în grădina unei case din Crocmaz, Ștefan Vodă

16:20

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 16 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 59 de bani, cu 11 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 6 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.