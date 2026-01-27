Peste 400 de fermieri riscă să falimenteze în acest an

12:40

Agricultori din mai multe țări europene s-au adunat astăzi la Strasbourg pentru a protesta față de Acordul Mercosur, semnat recent de Uniunea Europeană și țările din America de Sud. Fermierii sunt nemulțumiți de faptul că acest acord ar putea afecta grav agricultura europeană, prin creșterea importurilor și accentuarea concurenței neloiale pentru producătorii locali. Fermierii susțin […]