Furtună de zăpadă în SUA: 11 morți și peste un milion de locuințe fără curent electric

17:00

Sezonul rece impune măsuri speciale la Grădina Zoologică din Chișinău. În timp ce unele specii sunt adaptate la temperaturile scăzute, animalele exotice beneficiază de adăposturi încălzite și condiții strict monitorizate, pentru a le fi protejată sănătatea pe parcursul iernii. ROMAN CREȚU, administrator interimar al Întreprinderii Municipale Grădina Zoologică: ,, Primatele au nevoie de condiții speciale, […] Articolul Grădina Zoologică din Chișinău, în plină iarnă: cine rezistă gerului și cine nu apare prima dată în AgroTV.