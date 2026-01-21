Denis Șova: „Aproximativ 70 la sută din sate, cad sub incidența amalgamării”
Agro TV, 21 ianuarie 2026 19:00
Primarii se împotrivesc reformei teritorial-administrative și nu vor să renunțe la fotolii, iar în prezent autoritățile publice locale cunosc puține informații despre această reformă, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova, primarul satului Scoreni, raionul Strășeni din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Svetlana Tabacari. Potrivit acesteia, după ce se va
• • •
Programul de Carbon eAgronom deține certificarea Vera, si a emis credite catre fermieri in Europa de Est si Centrala
Programul de agricultură durabilă al eAgronom în Europa Centrală și de Est este printre primele din Europa care a fost înregistrat la Verified Carbon Standard de către Verra în conformitate cu metodologia VM0042 marcând o etapă
Peste 300 de fermieri din întreaga țară s-au reunit astăzi, la Chișinău, la evenimentul de lansare a campaniei de primăvară organizat de compania Syngenta. Conferința a deschis oficial noul sezon agricol și a adus în prim-plan cele mai recente soluții destinate creșterii performanței culturilor agricole, într-un context marcat de schimbări climatice și provocări tot mai
Ziua Internațională a Îmbrățișărilor: Ce înseamnă pentru locuitorii Chișinăului acest gest?
Pe 21 ianuarie, întreaga lume marchează Ziua Internațională a Îmbrățișărilor, o sărbătoare dedicată gesturilor de afecțiune care apropie oamenii și consolidează relațiile interumane. Scopul acestei zile este de a încuraja exprimarea iubirii, sprijinului și bucuriei printr-un gest simplu, dar profund semnificativ. Deși locuitorii capitalei cu care am vorbit ne-au spus că nu știau despre semnificația
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -1°C și -12°C. Se prevede cer noros, iar vântul va sufla din partea de Sud-Est cu o viteză de 18 km/h. În zona centrală a țării maximele vor fi de 2°C și minime de
Reluarea plăților de subvenții pentru agricultură a fost anunțată oficial de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Decizia vine ca un sprijin important pentru producătorii agricoli, care așteptau deblocarea fondurilor destinate investițiilor realizate în perioadele precedente. Până în prezent, AIPA a
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament din raionul Dubăsari
42 de oameni au fost evacuați de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari, iar o persoană a ajuns la spital cu arsuri. Cazul a avut loc marți dimineața. Potrivit primelor informații, flăcările au pornit de la o lumânare aprinsă,
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 22 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 90 de bani. Dolarul american urcă la 16 lei și 98 de bani, cu 3 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul
Un nou pas strategic în relațiile economice dintre România și Republica Moldova. Uniunea Națională a Patronatului Român a lansat oficial, la Chișinău, filiala sa din Republica Moldova, cu obiectivul de a conecta mediile de afaceri de pe ambele maluri ale Prutului și de a susține drumul țării către Uniunea Europeană. IOAN LUCIAN, președintele Uniunii Naționale
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 22 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 82 de bani, cu 6 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 40 de
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -8°C și -17°C. Se prevede cer noros, iar vântul va sufla din partea de Sud-Est cu o viteză de 3 km/h. În zona centrală a țării pe timp de zi se vor înregistra -3°C
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 21 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 76 de bani, cu 6 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 30 de
Sezonul rece impune măsuri speciale la Grădina Zoologică din Chișinău. În timp ce unele specii sunt adaptate la temperaturile scăzute, animalele exotice beneficiază de adăposturi încălzite și condiții strict monitorizate, pentru a le fi protejată sănătatea pe parcursul iernii. ROMAN CREȚU, administrator interimar al Întreprinderii Municipale Grădina Zoologică: ,, Primatele au nevoie de condiții speciale,
Atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului. Ucrainenii, lăsați fără căldură și electricitate
Armata Rusiei a atacat din nou capitala Ucrainei. Kievul a fost vizat de un atac combinat cu drone și rachete balistice, lansat de forțele ruse, într-un context de iarnă extrem de rece și de intensificare a conflictului asupra infrastructurii energetice. În noaptea de luni spre marți, armata rusă a atacat Kievul cu drone și rachete
Trei persoane au murit în incendii, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit a dus, în doar o zi, la producerea a trei tragedii cu pierderi de vieți omenești, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 19 ianuarie 2026, în satul Pruteni, raionul Fălești. Pompierii ajunși
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 21 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 90 de bani, cu trei bani mai puțin. Dolarul american scade la 16 lei și 95 de bani, cu 19 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de
Conferință transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, la Chișinău
România și Republica Moldova își unesc forțele pentru dezvoltare durabilă și integrare europeană. Principalele provocări și soluții pentru dezvoltarea durabilă și tranziția energetică în regiune au fost dezbătute de oficiali și experți de pe ambele maluri ale Prutului la Chișinău, în cadrul Conferinței „Transfrontaliere pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica Moldova. Evenimentul, organizat de Academia
Fermierii românii, alături de agricultorii europeni, protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur
Agricultori din mai multe țări europene s-au adunat astăzi la Strasbourg pentru a protesta față de Acordul Mercosur, semnat recent de Uniunea Europeană și țările din America de Sud. Fermierii sunt nemulțumiți de faptul că acest acord ar putea afecta grav agricultura europeană, prin creșterea importurilor și accentuarea concurenței neloiale pentru producătorii locali. Fermierii susțin
Deși temperaturile scăzute din ultimele zile au stârnit îngrijorări în rândul agricultorilor, specialiștii spun că vița-de-vie nu a fost afectată semnificativ până în acest moment. Valorile termice nu au coborât sub pragul critic pentru majoritatea soiurilor, iar riscuri mai mari ar putea apărea doar în anumite zone din nordul țării. Experții susțin că, atâta timp
Un focar de gripă aviară a fost depistat, în fauna sălbatică din raionul Telenești, satul Brânzenii Noi, la lebede de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. În acest context, autoritățile au instituit măsuri speciale de supraveghere și biosecuritate, menite să limiteze răspândirea virusului și să protejeze sănătatea publică și a animalelor. De asemenea vor fi
Prim-ministrul Alexandru Munteanu reprezintă Republica Moldova la cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos, care se desfășoară în perioada 19–23 ianuarie 2026, în Elveția. Șeful Executivului este însoțit de vicepremierul, Eugeniu Osmochescu. Vizita are drept obiectiv consolidarea poziției Republicii Moldova pe harta economică internațională. În cadrul evenimentului, prim-ministrul va avea întrevederi
Patru nepalezi munceau ilegal la o fermă de păsări din apropierea localității Bărboieni, raionul Nisporeni, anunță Poliția de Frontieră. Cazul a fost înregistrat la mijlocul săptămânii trecute, în urma unor verificări desfășurate în zonă. În urma controalelor, s-a stabilit că persoanele sunt cetățeni ai Republicii Nepal, cu vârste între 35 și 45 de ani. Aceștia
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer variabil în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -8°C și -17°C. Iar cerul variabil va fi însoțit de vânt cu o viteză de 3 km/h din Nord-Est. În zona centrală a țării maximele vor fi de -6°C și minime de -15°C, iar
Botezul Domnului este sărbătorit în bisericile din întreaga țară cu profundă evlavie. Credincioșii participă la slujbe, iau aghiazma mare și își stropesc casele și familiile, convinși că apa sfințită aduce curățare sufletească, protecție și binecuvântare. Pentru mulți, această zi simbolizează renașterea spirituală, pacea și legătura dintre om și Dumnezeu, fiind un moment potrivit pentru rugăciune,
34 de persoane din țară avut de suferit din cauza temperaturilor scăzute înregistrate de la începutul acestui an, anunță Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. 24 dintre acestea au fost diagnosticate cu hipotermie și 10 cu degerături. Medicii subliniază că majoritatea pacienților au fost persoane din grupurile vulnerabile, expuse prelungit la frig. Doar în […] Articolul Frigul face victime în Moldova: 34 de persoane au suferit de hipotermie și degerături apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a descoperit un lot de 200 de kilograme de biscuiți care nu respectă standardele legale de siguranță și informare a consumatorilor. Lotul a fost reținut înainte de a fi pus în vânzare, iar biscuiții vor fi folosiți doar în condiții controlate, ca hrană pentru pește. MARIANA ROLER, purtător de cuvânt […] Articolul ANSA retrage un lot de 200 de kilograme biscuiți cu acizi grași trans peste limite apare prima dată în AgroTV.
Peninsula Kamciatka traversează un episod sever de iarnă, fiind paralizată în mare parte de furtuni violente, cu vânturi puternice și cantități record de zăpadă înregistrate încă de luni. Pentru a putea ieși din case, localnicii au săpat tuneluri ,,Ca să înțelegeți, 2-3 metri, noi am săpat. Totul este bine dar iată următorul lucru: nu putem […] Articolul Iarnă extremă în Kamciatka: nămeți de metri și victime. Coduri meteo în Europa apare prima dată în AgroTV.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, marcând prima vizită la nivel prezidențial în ultimii peste 20 de ani. Evenimentul simbolizează dorința ambelor state de a transforma dialogul politic într-un parteneriat concret, cu impact direct asupra cetățenilor și economiei. În cadrul întrevederii, cei doi lideri au reconfirmat […] Articolul Vizită istorică a președintelui Albaniei la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 20 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 70 de bani, cu 9 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 23 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea unei noi licitații internaționale care vizează lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc. Proiectul, implementat cu sprijinul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, urmărește reducerea riscurilor de inundații și modernizarea infrastructurii de gestionare a apelor pluviale. ION CEBAN, primar general al […] Articolul Primăria Chișinău lansează o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bîc apare prima dată în AgroTV.
O tragedie feroviară de proporții a avut loc duminică în sudul Spaniei, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit violent în apropiere de localitatea Adamuz, din provincia Cordoba. Impactul devastator a provocat moartea a cel puțin 35 de persoane și rănirea altor aproximativ 70, unele dintre ele în stare gravă. În cele două garnituri […] Articolul Tragedie feroviară în Spania: zeci de morți apare prima dată în AgroTV.
După doi ani și jumătate de declin, exporturile totale ale Republicii Moldova și-au revenit, însă redresarea a fost determinată în principal de creșterea accelerată a exporturilor de servicii, în timp ce exporturile de bunuri au rămas sub nivelul anului 2022. Potrivit analizei, pentru prima dată în istoria țării, exporturile de servicii le-au depășit pe cele […] Articolul Exporturile Moldovei au revenit la nivelul de dinainte de criză apare prima dată în AgroTV.
Meteorologii anunță pentru data de 17-18 ianuarie temperaturi scăzute și cer variabil în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -10°C și -18°C. Iar cerul variabil va fi însoțit de vânt cu o viteză de 9 km/h din Est. În zona centrală a țării maximele vor fi de -8°C și minime de -16°C, […] Articolul Cer variabil în toată țara și temperaturi minime de până la -18°C apare prima dată în AgroTV.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a organizat o campanie de prevenire a prăbușirii sub gheața subțire, în contextul riscurilor sporite din sezonul rece. Acțiunea a avut loc la Stația de salvare pe apă nr. 1 de pe lacul din Parcul „Valea Morilor” din municipiul Chișinău, fiind programată în preajma sărbătorii „Botezul Domnului”, perioadă […] Articolul IGSU a desfășurat o campanie de prevenire a prăbușirii sub gheața subțire apare prima dată în AgroTV.
Un protest spontan al fermierilor români a paralizat traficul rutier în județul Iași, zeci de tractoare și autocamioane agricole circulând cu viteză redusă și întinzând coloana pe peste un kilometru. Utilajele au intrat pe șosea dinspre județul Suceava, pe la Cristești, și s-au regrupat în zona Soci- Miroslovești, provocând dificultăți majore pentru autoturisme și transportul […] Articolul Fermierii români blochează șoselele cu tractoarele în Iași apare prima dată în AgroTV.
Salcâmul în vizorul experților. Cum afectează biodiversitatea și ce schimbări cer ONG-urile # Agro TV
Numeroase organizații civice au inițiat o petiție prin care solicită oprirea plantărilor de salcâm. Specialiștii atrag atenția că extinderea acestei specii peste nivelul natural al celor locale ar putea perturba echilibrul biodiversității, contravenind scopurilor stabilite în programul național de împădurire. În cadrul emisiunii „Actualitatea la Raport” de la AGRO TV Moldova, specialiștii cer ca Programul […] Articolul Salcâmul în vizorul experților. Cum afectează biodiversitatea și ce schimbări cer ONG-urile apare prima dată în AgroTV.
Republica Moldova va fi prezentă la Fruit Logistica 2026, una dintre cele mai prestigioase expoziții internaționale dedicate fructelor și legumelor proaspete, care se va desfășura între 4 și 6 februarie, la Berlin. La standul țării, amplasat în Hala 6.2C, C-80, vizitatorii vor putea descoperi fructele moldovenești sub sloganul „Where taste makes the difference”, un mesaj […] Articolul Republica Moldova participă la Fruit Logistica 2026 apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 17-19 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 61 de bani, cu 2 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 10 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Facturile mai mari la energia termică pentru luna decembrie nu sunt cauzate de majorarea tarifelor, ci de consumul mai ridicat determinat de temperaturile exterioare scăzute și de o perioadă de facturare mai lungă. Precizările au fost făcute de Termoelectrica, după apariția în spațiul public a nemulțumirilor legate de sumele indicate în facturile pentru luna decembrie […] Articolul De ce sunt mai mari facturile la căldură apare prima dată în AgroTV.
Echipele de drumari au fost mobilizate în peste 35 de regiuni ale țării în ultimele 12 ore pentru a menține rețeaua rutieră națională practicabilă în contextul ninsorilor și formării ghețușului pe carosabil. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în teren au acționat sute de utilaje și de muncitori rutieri, fiind răspândite mii de tone de materiale […] Articolul Intervenții masive ale drumarilor. Peste 35 de regiuni vizate în ultimele 12 ore apare prima dată în AgroTV.
Noile tarife la gazele naturale ar putea fi aprobate la sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie, iar tendințele actuale indică o posibilă scădere a prețurilor pentru consumatori. Anunțul a fost făcut de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, care a explicat că ANRE se află în etapa de evaluare a costurilor […] Articolul Gazul s-ar putea ieftini: ANRE anunță posibile tarife mai mici la final de ianuarie apare prima dată în AgroTV.
Ministerul Culturii a făcut mai mulți pași în consolidarea patrimoniului național, prin dezvoltarea cadrului legal pentru evidența, protecția și circulația bunurilor culturale mobile. Totodată, în domeniul literaturii, ministerul a sprijinit editarea a peste 80 de titluri, distribuite gratuit bibliotecilor din întreaga țară, pentru a facilita accesul publicului larg. În 2026, aceste realizări vor fi continuate […] Articolul Planul de activitate al Ministerului Culturii pentru anul 2026 apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 16 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 59 de bani, cu 11 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 6 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 16-18 ianuarie 2026. Astfel, euro urcă la valoarea de 19 lei și 91 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american se urcă la valoarea de 17 lei și 12 bani, cu 3 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea […] Articolul Curs valutar: 16 -18 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
Programul include spectacole, recitaluri de poezie, expoziții, proiecții de film și întâlniri tematice. Tradițional, manifestările vor debuta cu depuneri de flori la busturile lui Mihai Eminescu, atât în capitală, pe Aleea Clasicilor, cât și în mai multe localități din țară. La Palatul Republicii va avea loc ceremonia de înmânare a Premiilor în domeniul Culturii pentru […] Articolul Ziua Națională a Culturii, marcată în mai multe instituții culturale din țară apare prima dată în AgroTV.
Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2025-2026, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, prevede organizarea în luna ianuarie a decadei tematice „Educația interculturală”, cu posibilitatea abordării temei „Cultura națională”, ceea ce oferă școlilor oportunitatea de a valorifica creația eminesciană și a promova moștenirea culturală națională și valorile universale. Este un […] Articolul Poetul Mihai Eminescu, comemorat în instituțiile de învățământ general din întreaga țară apare prima dată în AgroTV.
Centrul universitar din Cahul va avea un prorector, 10 reprezentanți în senat, iar o dată pe an ședința senatului UTM, se va desfășura la Cahul, a precizat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Potrivit acestuia, numărul de absolvenți de liceu se va reduce în următorii 15 ani cu 30-40 la sută din considerente demografice. Oficialul […] Articolul UTM se va amalgama cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul apare prima dată în AgroTV.
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute, lapoviță slabă și ninsori în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -10°C și -17°C. Iar ninsoarea slabă va fi însoțită de vânt cu o viteză de 9 km/h din Nord. În zona centru a țării maximele vor fi de -8°C și minime de -15°C, […] Articolul Cer noros, iar termometrele vor indica până la -17°C apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – le recomandă vânătorilor să se echipeze corespunzător cu haine și încălțăminte specială pentru vânătoare. Cei care identifică cadavrele mistreților trebuie să anunțe imediat medicii veterinari ANSA, pentru a preleva probele necesare. Cetățenii sunt atenționați să consume doar carnea mistreților care a fost supusă testărilor la pesta porcină africană. Specialiștii […] Articolul La începutul anului 2026 se atestă o creștere considerabilă a focarelor de PPA apare prima dată în AgroTV.
Procesul de implementare se va desfășura etapizat până în 2029, cele mai multe manuale urmând să fie livrate încă din 2027, a declarat în timpul unei conferințe de presă ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. DAN PERCIUN, Ministrul Educației și Cercetării: ,,Anul 2026 va fi anul în care vom finaliza procesul de elaborare a noului […] Articolul Cum vor arăta noile manuale și când vor ajunge în școli apare prima dată în AgroTV.
