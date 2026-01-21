Denis Șova: „Aproximativ 70 la sută din sate, cad sub incidența amalgamării”

16:00

Centrul universitar din Cahul va avea un prorector, 10 reprezentanți în senat, iar o dată pe an ședința senatului UTM, se va desfășura la Cahul, a precizat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Potrivit acestuia, numărul de absolvenți de liceu se va reduce în următorii 15 ani cu 30-40 la sută din considerente demografice. Oficialul […] Articolul UTM se va amalgama cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul apare prima dată în AgroTV.