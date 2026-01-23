Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău, realizate cu succes
Agro TV, 23 ianuarie 2026 13:30
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău, supranumită și „linia independenței energetice", au fost efectuate cu succes. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înainte de ședința Guvernului. Potrivit oficialului, linia funcționează la parametrii standard, iar lucrările de testare vor continua. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: ,, Au început primele lucrări tehnice de testare
Acum 30 minute
13:30
13:30
Republica Moldova revine pe harta marilor expoziții internaționale prin participarea la Fruit Logistica Berlin 2026, cel mai important târg dedicat comerțului cu fructe și legume. 13 companii autohtone, vor fi prezente cu fructe proaspete și uscate de calitate superioară, beneficiind de sprijinul Agenției de Investiții pentru a asigura o prezență competitivă. Subiectul a fost discutat
Acum o oră
13:20
Peste 340 de mii de metri cubi de lemne, recoltate anual. Reguli noi pentru gestionarea pădurilor # Agro TV
344 de mii de metri cubi de masă lemnoasă, anual, și un plan pe 5 ani pentru îngrijirea pădurilor. Guvernul a aprobat un nou cadru de administrare a fondului forestier de stat pentru perioada 2026–2030. Acesta prevede lucrări planificate de curățare, regenerare și conservare a pădurilor din Republica Moldova. GHEORGHE HAJDER, ministrul Mediului: „Scopul principal
Acum 4 ore
10:50
Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi din Chișinău a început să recicleze brazii care, în perioada sărbătorilor de iarnă, au decorat casele locuitorilor capitalei. Aceștia, dar și stuful extras de pe malurile lacurilor municipale au fost transportate la platforma de prelucrare a deșeurilor vegetale, unde vor fi transformate în îngrășământ pentru spațiile verzi din oraș.
Cabinetul de miniștri a aprobat numirea noilor directori la Agenția de Mediu și Agenția „Moldsilva". Nicu Belitei va prelua conducerea Agenției de Mediu începând cu 23 ianuarie, iar Nicolae Munteanu va deveni director general al Agenției „Moldsilva" din 29 ianuarie. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că Nicu Belitei are o experiență de peste zece
Acum 24 ore
16:50
Parlamentul European a decis înghețarea acordului comercial UE–Mercosur și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, o mișcare care întârzie semnificativ intrarea sa în vigoare. Întrebată, în cadrul conferinței anuale, de jurnalistul Agro TV Moldova, Serafim Gangan, despre această situație, președinta Maia Sandu a declarat următoarele. SERAFIM GANGAN, jurnalist AGRO TV Moldova: ,,Doamna președintă, vreau
16:10
În acest an, Republica Moldova va mai ahiziționa un radar militar, iar banii sunt oferiți de partenerii europeni, a precizat în timpul unei conferințe de presă, șefa statului Maia Sandu. Potrivit președintei, bugetul pentru apărare a crescut de la 0.38% din PIB în 2021 la 0.58% în 2025, iar obiectivul autorităților, este atingerea pragului de
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 23-25 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 95 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american urcă la 17 lei și 05 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de
14:30
Ciclonul mediteranean Harry a provocat dezastru natural în sud-estul Greciei. Ploile torențiale au generat inundații rapide între Ano Glyfada și Koropi, unde străzile s-au transformat în torente, mașinile au fost luate de ape, iar o persoană și-a pierdut viața. Zone întregi din Attica au fost grav afectate, autoritățile fiind nevoite să intervină de urgență. Furtuna
14:10
Granturi de până la 5.000 de euro pentru proiecte demonstrative care implementează soluții durabile și reziliente la schimbările climatice în sectorul nucifer, oferă Asociația Nucicultorilor din Republica Moldova. Proiectele trebuie să fie practice, vizibile și să poată fi replicate pe întreg lanțul valoric al culturii nucilor. La apel pot participa producători de nuci, cooperative, furnizori
Ieri
12:40
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată joi dimineață, în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Obiectul a fost semnalat de cetățeni, care au alertat imediat Poliția. La fața locului s-au deplasat experți ai Secției tehnico-explozive, care urmează să examineze drona pentru a stabili proveniența acesteia și
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 23 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 90 de bani, cu 8 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 53 de
11:40
Parlamentul European a decis înghețarea acordului comercial UE–Mercosur și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, o mișcare care întârzie semnificativ intrarea sa în vigoare. Votul a fost extrem de strâns – 334 de eurodeputați pentru, 324 împotrivă și 11 abțineri – iar judecătorii europeni urmează să stabilească dacă acordul respectă tratatele UE și nu
Republica Moldova își propune să valorifice experiența Poloniei în gestionarea fondurilor de preaderare ale Uniunii Europene. Subiectul a fost discutat de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu Andrzej Domanski, ministru al Finanțelor și Economiei al Poloniei, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. Cei doi oficiali au abordat fortificarea dialogului
11:10
Temperaturile scăzute din ultimele zile au dus la înghețarea râului Nistru în zona platoului Cocieri, afectând temporar aprovizionarea cu produse alimentare și bunuri esențiale a localităților din regiune. Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat miercuri o vizită de lucru pe platoul Cocieri, pentru a evalua la fața locului situația localităților de pe malul stâng
21 ianuarie 2026
Primarii se împotrivesc reformei teritorial-administrative și nu vor să renunțe la fotolii, iar în prezent autoritățile publice locale cunosc puține informații despre această reformă, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova, primarul satului Scoreni, raionul Strășeni din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, Svetlana Tabacari. Potrivit acesteia, după ce se va
17:10
Programul de Carbon eAgronom deține certificarea Vera, si a emis credite catre fermieri in Europa de Est si Centrala # Agro TV
Programul de Carbon eAgronom deține certificarea Vera, si a emis credite catre fermieri in Europa de Est si Centrala Programul de agricultură durabilă al eAgronom în Europa Centrală și de Est este printre primele din Europa care a fost înregistrat la Verified Carbon Standard de către Verra în conformitate cu metodologia VM0042 marcând o etapă
Peste 300 de fermieri din întreaga țară s-au reunit astăzi, la Chișinău, la evenimentul de lansare a campaniei de primăvară organizat de compania Syngenta. Conferința a deschis oficial noul sezon agricol și a adus în prim-plan cele mai recente soluții destinate creșterii performanței culturilor agricole, într-un context marcat de schimbări climatice și provocări tot mai
Ziua Internațională a Îmbrățișărilor: Ce înseamnă pentru locuitorii Chișinăului acest gest? # Agro TV
Pe 21 ianuarie, întreaga lume marchează Ziua Internațională a Îmbrățișărilor, o sărbătoare dedicată gesturilor de afecțiune care apropie oamenii și consolidează relațiile interumane. Scopul acestei zile este de a încuraja exprimarea iubirii, sprijinului și bucuriei printr-un gest simplu, dar profund semnificativ. Deși locuitorii capitalei cu care am vorbit ne-au spus că nu știau despre semnificația
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -1°C și -12°C. Se prevede cer noros, iar vântul va sufla din partea de Sud-Est cu o viteză de 18 km/h. În zona centrală a țării maximele vor fi de 2°C și minime de
Reluarea plăților de subvenții pentru agricultură a fost anunțată oficial de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Decizia vine ca un sprijin important pentru producătorii agricoli, care așteptau deblocarea fondurilor destinate investițiilor realizate în perioadele precedente. Până în prezent, AIPA a
16:40
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament din raionul Dubăsari # Agro TV
42 de oameni au fost evacuați de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari, iar o persoană a ajuns la spital cu arsuri. Cazul a avut loc marți dimineață. Potrivit primelor informații, flăcările au pornit de la o lumânare aprinsă,
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 22 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 90 de bani. Dolarul american urcă la 16 lei și 98 de bani, cu 3 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul
Un nou pas strategic în relațiile economice dintre România și Republica Moldova. Uniunea Națională a Patronatului Român a lansat oficial, la Chișinău, filiala sa din Republica Moldova, cu obiectivul de a conecta mediile de afaceri de pe ambele maluri ale Prutului și de a susține drumul țării către Uniunea Europeană. IOAN LUCIAN, președintele Uniunii Naționale
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 22 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 82 de bani, cu 6 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 40 de
20 ianuarie 2026
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer noros în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -8°C și -17°C. Se prevede cer noros, iar vântul va sufla din partea de Sud-Est cu o viteză de 3 km/h. În zona centrală a țării pe timp de zi se vor înregistra -3°C
18:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 21 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 76 de bani, cu 6 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 30 de
Sezonul rece impune măsuri speciale la Grădina Zoologică din Chișinău. În timp ce unele specii sunt adaptate la temperaturile scăzute, animalele exotice beneficiază de adăposturi încălzite și condiții strict monitorizate, pentru a le fi protejată sănătatea pe parcursul iernii. ROMAN CREȚU, administrator interimar al Întreprinderii Municipale Grădina Zoologică: ,, Primatele au nevoie de condiții speciale, […] Articolul Grădina Zoologică din Chișinău, în plină iarnă: cine rezistă gerului și cine nu apare prima dată în AgroTV.
Atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului. Ucrainenii, lăsați fără căldură și electricitate # Agro TV
Armata Rusiei a atacat din nou capitala Ucrainei. Kievul a fost vizat de un atac combinat cu drone și rachete balistice, lansat de forțele ruse, într-un context de iarnă extrem de rece și de intensificare a conflictului asupra infrastructurii energetice. În noaptea de luni spre marți, armata rusă a atacat Kievul cu drone și rachete […] Articolul Atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului. Ucrainenii, lăsați fără căldură și electricitate apare prima dată în AgroTV.
Trei persoane au murit în incendii, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență # Agro TV
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit a dus, în doar o zi, la producerea a trei tragedii cu pierderi de vieți omenești, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 19 ianuarie 2026, în satul Pruteni, raionul Fălești. Pompierii ajunși […] Articolul Trei persoane au murit în incendii, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 21 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 90 de bani, cu trei bani mai puțin. Dolarul american scade la 16 lei și 95 de bani, cu 19 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 21 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
15:10
Conferință transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, la Chișinău # Agro TV
România și Republica Moldova își unesc forțele pentru dezvoltare durabilă și integrare europeană. Principalele provocări și soluții pentru dezvoltarea durabilă și tranziția energetică în regiune au fost dezbătute de oficiali și experți de pe ambele maluri ale Prutului la Chișinău, în cadrul Conferinței „Transfrontaliere pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica Moldova. Evenimentul, organizat de Academia […] Articolul Conferință transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
Fermierii românii, alături de agricultorii europeni, protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur # Agro TV
Agricultori din mai multe țări europene s-au adunat astăzi la Strasbourg pentru a protesta față de Acordul Mercosur, semnat recent de Uniunea Europeană și țările din America de Sud. Fermierii sunt nemulțumiți de faptul că acest acord ar putea afecta grav agricultura europeană, prin creșterea importurilor și accentuarea concurenței neloiale pentru producătorii locali. Fermierii susțin […] Articolul Fermierii românii, alături de agricultorii europeni, protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur apare prima dată în AgroTV.
Deși temperaturile scăzute din ultimele zile au stârnit îngrijorări în rândul agricultorilor, specialiștii spun că vița-de-vie nu a fost afectată semnificativ până în acest moment. Valorile termice nu au coborât sub pragul critic pentru majoritatea soiurilor, iar riscuri mai mari ar putea apărea doar în anumite zone din nordul țării. Experții susțin că, atâta timp […] Articolul Gheorghe Gaberi: Cum temperaturile de afară la momentul actual afectează vița-de-vie apare prima dată în AgroTV.
11:40
Un focar de gripă aviară a fost depistat, în fauna sălbatică din raionul Telenești, satul Brânzenii Noi, la lebede de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. În acest context, autoritățile au instituit măsuri speciale de supraveghere și biosecuritate, menite să limiteze răspândirea virusului și să protejeze sănătatea publică și a animalelor. De asemenea vor fi […] Articolul Un focar de gripă aviară a fost depistat la lebede în raionul Telenești apare prima dată în AgroTV.
11:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu reprezintă Republica Moldova la cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos, care se desfășoară în perioada 19–23 ianuarie 2026, în Elveția. Șeful Executivului este însoțit de vicepremierul, Eugeniu Osmochescu. Vizita are drept obiectiv consolidarea poziției Republicii Moldova pe harta economică internațională. În cadrul evenimentului, prim-ministrul va avea întrevederi […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos apare prima dată în AgroTV.
11:10
Patru nepalezi munceau ilegal la o fermă de păsări din apropierea localității Bărboieni, raionul Nisporeni, anunță Poliția de Frontieră. Cazul a fost înregistrat la mijlocul săptămânii trecute, în urma unor verificări desfășurate în zonă. În urma controalelor, s-a stabilit că persoanele sunt cetățeni ai Republicii Nepal, cu vârste între 35 și 45 de ani. Aceștia […] Articolul Cetățeni din Nepal, depistați muncind ilegal la o fermă avicolă din Nisporeni apare prima dată în AgroTV.
19 ianuarie 2026
Meteorologii anunță pentru ziua de mâine temperaturi scăzute și cer variabil în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -8°C și -17°C. Iar cerul variabil va fi însoțit de vânt cu o viteză de 3 km/h din Nord-Est. În zona centrală a țării maximele vor fi de -6°C și minime de -15°C, iar […] Articolul Cer variabil în toată țara și temperaturi minime de până la -18°C apare prima dată în AgroTV.
Botezul Domnului este sărbătorit în bisericile din întreaga țară cu profundă evlavie. Credincioșii participă la slujbe, iau aghiazma mare și își stropesc casele și familiile, convinși că apa sfințită aduce curățare sufletească, protecție și binecuvântare. Pentru mulți, această zi simbolizează renașterea spirituală, pacea și legătura dintre om și Dumnezeu, fiind un moment potrivit pentru rugăciune, […] Articolul Botezul Domnului: aghiazma mare, simbol al purificării și al renașterii sufletești apare prima dată în AgroTV.
15:00
34 de persoane din țară avut de suferit din cauza temperaturilor scăzute înregistrate de la începutul acestui an, anunță Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. 24 dintre acestea au fost diagnosticate cu hipotermie și 10 cu degerături. Medicii subliniază că majoritatea pacienților au fost persoane din grupurile vulnerabile, expuse prelungit la frig. Doar în […] Articolul Frigul face victime în Moldova: 34 de persoane au suferit de hipotermie și degerături apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a descoperit un lot de 200 de kilograme de biscuiți care nu respectă standardele legale de siguranță și informare a consumatorilor. Lotul a fost reținut înainte de a fi pus în vânzare, iar biscuiții vor fi folosiți doar în condiții controlate, ca hrană pentru pește. MARIANA ROLER, purtător de cuvânt […] Articolul ANSA retrage un lot de 200 de kilograme biscuiți cu acizi grași trans peste limite apare prima dată în AgroTV.
14:40
Peninsula Kamciatka traversează un episod sever de iarnă, fiind paralizată în mare parte de furtuni violente, cu vânturi puternice și cantități record de zăpadă înregistrate încă de luni. Pentru a putea ieși din case, localnicii au săpat tuneluri ,,Ca să înțelegeți, 2-3 metri, noi am săpat. Totul este bine dar iată următorul lucru: nu putem […] Articolul Iarnă extremă în Kamciatka: nămeți de metri și victime. Coduri meteo în Europa apare prima dată în AgroTV.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, marcând prima vizită la nivel prezidențial în ultimii peste 20 de ani. Evenimentul simbolizează dorința ambelor state de a transforma dialogul politic într-un parteneriat concret, cu impact direct asupra cetățenilor și economiei. În cadrul întrevederii, cei doi lideri au reconfirmat […] Articolul Vizită istorică a președintelui Albaniei la Chișinău apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 20 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 70 de bani, cu 9 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 23 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea unei noi licitații internaționale care vizează lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc. Proiectul, implementat cu sprijinul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, urmărește reducerea riscurilor de inundații și modernizarea infrastructurii de gestionare a apelor pluviale. ION CEBAN, primar general al […] Articolul Primăria Chișinău lansează o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bîc apare prima dată în AgroTV.
11:40
O tragedie feroviară de proporții a avut loc duminică în sudul Spaniei, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit violent în apropiere de localitatea Adamuz, din provincia Cordoba. Impactul devastator a provocat moartea a cel puțin 35 de persoane și rănirea altor aproximativ 70, unele dintre ele în stare gravă. În cele două garnituri […] Articolul Tragedie feroviară în Spania: zeci de morți apare prima dată în AgroTV.
16 ianuarie 2026
După doi ani și jumătate de declin, exporturile totale ale Republicii Moldova și-au revenit, însă redresarea a fost determinată în principal de creșterea accelerată a exporturilor de servicii, în timp ce exporturile de bunuri au rămas sub nivelul anului 2022. Potrivit analizei, pentru prima dată în istoria țării, exporturile de servicii le-au depășit pe cele […] Articolul Exporturile Moldovei au revenit la nivelul de dinainte de criză apare prima dată în AgroTV.
Meteorologii anunță pentru data de 17-18 ianuarie temperaturi scăzute și cer variabil în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -10°C și -18°C. Iar cerul variabil va fi însoțit de vânt cu o viteză de 9 km/h din Est. În zona centrală a țării maximele vor fi de -8°C și minime de -16°C, […] Articolul Cer variabil în toată țara și temperaturi minime de până la -18°C apare prima dată în AgroTV.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a organizat o campanie de prevenire a prăbușirii sub gheața subțire, în contextul riscurilor sporite din sezonul rece. Acțiunea a avut loc la Stația de salvare pe apă nr. 1 de pe lacul din Parcul „Valea Morilor” din municipiul Chișinău, fiind programată în preajma sărbătorii „Botezul Domnului”, perioadă […] Articolul IGSU a desfășurat o campanie de prevenire a prăbușirii sub gheața subțire apare prima dată în AgroTV.
Un protest spontan al fermierilor români a paralizat traficul rutier în județul Iași, zeci de tractoare și autocamioane agricole circulând cu viteză redusă și întinzând coloana pe peste un kilometru. Utilajele au intrat pe șosea dinspre județul Suceava, pe la Cristești, și s-au regrupat în zona Soci- Miroslovești, provocând dificultăți majore pentru autoturisme și transportul […] Articolul Fermierii români blochează șoselele cu tractoarele în Iași apare prima dată în AgroTV.
