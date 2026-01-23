Tăiere ilegală de arbori la Ocnița. Un bărbat a fost amendat

15:00

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a descoperit un lot de 200 de kilograme de biscuiți care nu respectă standardele legale de siguranță și informare a consumatorilor. Lotul a fost reținut înainte de a fi pus în vânzare, iar biscuiții vor fi folosiți doar în condiții controlate, ca hrană pentru pește. MARIANA ROLER, purtător de cuvânt […] Articolul ANSA retrage un lot de 200 de kilograme biscuiți cu acizi grași trans peste limite apare prima dată în AgroTV.