Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului militarului de la Florești

În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ”, Natalia Catan deschide dosarul celui mai bun cardiochirurg: Aureliu Bătrânac. Este unul dintre cei mai respectați cardiochirurgi din Republica Moldova care ține viețile oamenilor în palme și le întoarce din pragul imposibilului. Ne vorbeaște despre copilarie, studiile la medicină, miracolul inimii, despre momentele-limită din sala de operație […] Articolul DOSAR DE VIAȚĂ cu Aureliu Bătrânac: „Chirurgia m-a fascinat și continuă să fie o filosofie pentru mine” apare prima dată în Vocea Basarabiei.