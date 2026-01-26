Zelenski: Documentul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este gata pentru semnare

13:10

În această ediție a emisiunii „DOSAR DE VIAȚĂ" avem bucuria de a o avea alături pe una dintre cele mai îndrăgite și sensibile voci ale literaturii din Basarabia — scriitoarea Claudia Partole. Autoare a zeci de cărți pentru copii și adulți, scrie cu sufletul – despre copilărie, dor, rădăcini, iubire și miracolul vieții.