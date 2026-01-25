Intervenții masive în Chișinău pentru combaterea ghețușului. Autoritățile fac apel la prudență

07:10

Autoritățile din Letonia vor expedia citații pentru serviciul militar obligatoriu către 400 de tineri, aleși prin tragere la sorți dintr-un total de aproximativ 8.000 de candidați eligibili. Aceasta este a treia rundă de recrutare realizată prin acest sistem, de la reintroducerea serviciului militar obligatoriu în țară. Tinerii selectați vor fi convocați inițial la un control […]