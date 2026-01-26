Serviciul Vamal raportează încasări de peste 736 milioane de lei la bugetul de stat, timp de o săptămână
Radio Chisinau, 26 ianuarie 2026 12:00
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 736 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,88 miliarde de lei.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
12:00
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 736 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,88 miliarde de lei.
Acum 30 minute
11:40
Mihai Popșoi merge în vizită de lucru la Strasbourg: va susține un discurs în plenul APCE # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua, în perioada 26-28 ianuarie, o vizită de lucru la Strasbourg, unde va participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în calitate de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
Acum o oră
11:25
AND: Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, cu polei și carosabil alunecos # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în continuare în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu polei și carosabil alunecos.
Acum 2 ore
11:05
Majoritatea românilor s-ar pronunța favorabil unirii cu Republica Moldova, în eventualitatea organizării unui referendum pe această temă, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel național în luna ianuarie.
10:45
Încasările din impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie locuințe au ajuns, anul trecut, la 95,3 milioane de lei. Suma este cu 27,2% mai mare față de 2024, transmite IPN.
10:30
Anastasia Nichita a anunțat oficial că își retrage mandatul de deputat. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, sportiva a declarat că decizia nu a fost una ușoară și că a venit după „multă reflecție, sinceritate cu sine și respect față de oamenii care i-au oferit încrederea”.
10:15
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a suspendat temporar importul de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre, originare din Ucraina. Decizia ANSA se bazează pe rezultatele unor investigații complexe, realizate în continuarea anchetei demarate de autoritate, urmare a depistării substanței interzise metronidazol în loturi de furaje importate anterior din Ucraina.
Acum 4 ore
09:55
Pacea din Ucraina – „circumstanțe favorabile” pentru Republica Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa scrie despre schimbarea abordării Guvernului privind regiunea transnistreană, care decuplează procesul de reintegrare a țării de cel vizând integrarea europeană. Autoritățile de la Chișinău consideră că o pace justă în Ucraina ar crea condițiile pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Lecția Unirii din 1859 în fața provocărilor de astăzi este un alt subiect apărut în presa de astăzi. În fața amenințărilor rusești, unirea cu România este tot mai văzută ca o soluție strategică pentru consolidarea securității și a identității naționale, dar și ca un pas esențial pe drumul integrării în Uniunea Europeană și în Occident.
09:40
România, Polonia și Finlanda vor găzdui „zone automatizate” ale NATO de apărare la granița cu Rusia. Drone, roboți și vehicule de luptă autonome # Radio Chisinau
NATO intenționează să-și consolideze apărarea la granițele europene cu Rusia în următorii doi ani, în special prin crearea unei „zone automatizate” de apărare dotate cu echipamente aproape fără trupe, a declarat un general german citat de La Libre Belgique. Primele elemente sunt deja testate în proiecte pilot din Polonia și România.
09:20
Drone, IA, război asimetric. Care este planul lui Mihailo Fedorov, noul ministru ucrainean al Apărării: „Faceți războiul insuportabil” # Radio Chisinau
Noul obiectiv al Ministerului Apărării este de a provoca lunar până la 50.000 de victime armatei Kremlinului – fără a lua în calcul răniții. Declarația îi aparține lui Mihailo Fedorov, numit recent în funcția de ministru al Apărării.
09:05
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 26 ianuarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 97 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și un ban.
08:50
IGSU atenționează asupra riscurilor de accidente din cauza poleiului. Recomandările pentru pietoni și șoferi # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează cetățenii cu privire la condițiile meteo nefavorabile caracterizate de polei, care au făcut carosabilul și trotuarele extrem de alunecoase, care creează risc crescut de accidente și traumatisme.
08:30
FOTO | Maia Sandu, vizită la Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia. „Să știm istoria ne ajută să înțelegem și să prețuim libertatea” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vizitat Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia, înainte de începerea vizitei sale oficiale în Polonia. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, șefa statului a scris că muzeul este „un loc care te obligă să taci și să asculți istoria așa cum a fost”.
Acum 6 ore
08:05
Flux mare de pacienți cu traumatisme. Săli de așteptare pline la Institutul de Medicină Urgentă # Radio Chisinau
Peste 270 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul zilei de duminică, până la ora 18:00. Fluxul de pacienți nu se oprește, sala de așteptare rămâne plină, comunică IMU. Echipele de urgență au fost suplimentate, pentru a face față numărului mare de solicitări, transmite IPN.
Acum 24 ore
20:10
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova ar putea aplica un regim special de desfășurare a lecțiilor, inclusiv în format online, pentru ziua de luni, 26 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș.
17:05
Serviciile municipale de profil, împreună cu Preturile de sector intervin pentru a combate ghețușul format pe traseele și trotuarele din capitală.
17:05
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina # Radio Chisinau
Papa Leon al XIV-lea a condamnat duminică „atacurile continue” din Ucraina, care expun populația la asprimea iernii, avertizând că prelungirea ostilităților „lărgește prăpastia dintre popoare” și îndepărtează tot mai mult posibilitatea unei „păci juste și durabile”.
16:35
Zelenski cere rachete antiaeriene după bombardamente: „Rușii au lansat 1.700 de drone într-o săptămână” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaților săi mai multe capacități de apărare aeriană ca răspuns la atacurile rusești care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate și încălzire în toiul iernii.
16:05
Mai multe persoane aflate în etate au fost ajutate de polițiști să coboare scările, să traverseze strada și să se deplaseze. Acțiunile au loc în contextul în care pe unele porțiuni de drum s-a format polei.
15:50
Transferurile de bani din străinătate au crescut la circa 1,66 miliarde de dolari în 2025 # Radio Chisinau
Transferurile de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova au totalizat peste 1,66 miliarde de dolari în 2025, înregistrând o creștere de 60 de milioane de dolari sau 3,8% față de anul precedent.
15:20
Un accidentul rutier a avut loc din cauza poleiului și a neechipării corespunzătoare a unui autovehicul # Radio Chisinau
Un accident rutier a fost înregistrat cu puțin timp în urmă, pe fondul poleiului format pe străzi și trasee, după ce un autovehicul nu era echipat corespunzător pentru sezonul rece.
15:00
Cetățenii sunt îndemnați să adopte măsuri simple pentru reducerea consumului de energie în locuințe, în contextul temperaturilor scăzute din luna ianuarie, care determină pierderi mai rapide de căldură și un consum mai mare pentru încălzire.
14:50
14:25
Profit.ro: Economia Republicii Moldova este cât a județului Timiș și de 20 de ori mai mică decât a României. Economiile de pe cele două maluri ale Prutului se mișcă în tandem # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat preferința ca țara să se unească cu România, în cazul unui referendum intern reușit.
14:05
Șeful Armatei române: În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani # Radio Chisinau
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului-Major al Apărării, a explicat că NATO va continua să contribuie cu forțe pentru apărarea României. Totodată, Statele Unite vor îmbunătăți calitatea și legalitatea forțelor dislocate în România.
13:50
Educația este una dintre cele mai solide punți zidite între România și Republica Moldova. România susține constant modernizarea și dezvoltarea sistemului educațional, investind în oameni, cunoaștere și viitor. Zeci de proiecte educaționale sunt susținute în fiecare an prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.
13:25
Președintele Vladimir Zelenski afirmă că „s-au discutat multe” în cadrul discuțiilor trilaterale, pe care le-a calificat drept „constructive”.
13:05
irculația rutieră se desfășoară în condiții dificile pe traseele naționale M-1 și M-2, în special în zona localității Ulmu, unde șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită.
12:45
Diplomații ruși nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricții intră în vigoare începând de azi # Radio Chisinau
Măsurile care restricționează libertatea de circulație a diplomaților ruși în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică, pentru a proteja blocul comunitar de spionaj și dezinformări.
12:25
Creștinii ortodocși de stil vechi o celebrează pe Sfânta Tatiana. Află câte femei din Moldova poartă acest nume # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși o cinstesc astăzi, 25 ianuarie, pe Sfânta Muceniță Tatiana, făcătoare de minuni și ocrotitoarea tinerilor. În R. Moldova își sărbătoresc onomastica 96.834 de femei care poartă numele în cinstea sfintei Mucenițe. În lume, Sfânta Tatiana este ocrotitoarea tinerilor și studenților.
Ieri
12:05
În Republica Moldova femeile reprezintă doar 18% dintre beneficiarii subvențiilor agricole și doar 14% dintre fermele cu statut juridic sunt conduse de femei. Datele sunt prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în contextul în care acest an este declarat Anul internațional al femeii fermier. Astfel, autoritățile anunță noi măsuri pentru susținerea antreprenoriatului feminin în mediul rural.
11:45
Furtuna din SUA a lăsat peste 180.000 de gospodării fără curent electric. Mii de zboruri anulate # Radio Chisinau
Peste 4.000 de zboruri au fost anulate, sâmbătă, în SUA, înaintea unei furtuni-monstru de iarnă, care a întrerupt deja alimentarea cu energie electrică a peste 180.000 de consumatori, până în Texas, și amenință să paralizeze statele din est cu ninsori abundente.
11:25
Depozitele bancare au crescut în decembrie 2025 cu 38,6% față de luna noiembrie și au ajuns la 4,94 de miliarde de lei.
11:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 25 ianuarie, precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Cerul va fi noros pe întreg teritoriul R. Moldova, izolat se va forma ceață slabă, iar pe drumuri se va semnala ghețuș.
10:55
MAI: „În urma temperaturilor scăzute din ultimele ore, trotuarele și drumurile sunt alunecoase și reprezintă un risc” # Radio Chisinau
În urma temperaturilor scăzute din ultimele ore, trotuarele și drumurile sunt alunecoase și reprezintă un risc pentru siguranța cetățenilor, anunță MAI.
10:45
Cetățenii sunt avertizați asupra riscurilor sporite generate de gheața formată pe trotuare și carosabil, după scăderea temperaturilor înregistrată în ultimele ore în mai multe localități din R. Moldova.
10:25
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul măsurilor de profilaxie.
10:05
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează participanții la trafic că, la această oră, pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață. În continuare, în unele regiuni din nordul, centrul și sudul țării, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare.
09:45
UE alocă 10 milioane de euro pentru înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei # Radio Chisinau
Uniunea Europeană și Consiliul Europei au semnat un acord privind finanțarea unei echipe preliminare care va pregăti înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei, a informat, sâmbătă, Comisia Europeană.
09:30
Escrocherii cu ruda implicată în accident: O persoană a fost înșelată cu aproximativ 100 de mii de lei printr-un apel telefonic # Radio Chisinau
Un nou caz de escrocherie a fost înregistrat în capitală, în urma căruia o persoană a fost deposedată de circa 100.000 de lei.
09:05
VIDEO | Alexandru Munteanu: „Reforma administrației publice locale vizează servicii mai bune și primării mai puternice” # Radio Chisinau
Guvernul a inițiat procesul de pregătire a reformei administrației publice locale, care are ca obiectiv principal îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, consolidarea capacităților primăriilor și creșterea eficienței în atragerea și absorbția fondurilor europene, transmite MOLDPRES.
24 ianuarie 2026
17:25
Funcționari din Fălești și Sângerei, instruiți în domeniul integrității și prevenirii corupției # Radio Chisinau
Aproximativ 150 de angajați din sectorul public din raioanele Fălești și Sângerei au participat, în această săptămână, la activități de instruire și informare anticorupție organizate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul mai multor campanii de prevenire a corupției.
17:05
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de miliarde. Avem o problemă” # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat, vineri, după participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, că, deși ediția din acest an a fost dominată de discuții despre securitate, miza centrală a rămas economia și cooperarea internațională.
16:45
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au fost dotate cu dulapuri de depozitare pentru elevii din clasele primare # Radio Chisinau
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au fost dotate cu dulapuri de depozitare pentru elevii din clasele primare, măsură menită să reducă greutatea ghiozdanelor și să îmbunătățească confortul copiilor la școală.
16:25
Situația la frontieră: 13 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 48.008 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 11.221 traversări.
16:05
Premierul României, Ilie Bolojan de Ziua Unirii Principatelor Române: Progresul nu se construiește prin improvizație, ci prin legi clare și instituții funcționale # Radio Chisinau
Premierul României, Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul Zilei Unirii Țării Românești cu Moldova, subliniind că momentul istoric de la 24 ianuarie 1859 a deschis drumul României moderne și rămâne un reper pentru prezent.
15:45
Noua strategie de apărare a SUA: Europa este în continuare importantă, dar nu prioritară # Radio Chisinau
Statele Unite vor rămâne un aliat cheie al NATO și un partener al Europei, dar vor acorda prioritate apărării interne și descurajării Chinei, conform noii strategii naționale de apărare a administrației președintelui Donald Trump, publicată vineri seară.
15:25
Decizie definitivă în cazul judecătorului Grigore Dașchevici: Este exclus din sistem pentru șase ani # Radio Chisinau
Judecătorul Grigore Dașchevici, fost magistrat al Curții de Apel Centru, a pierdut definitiv dreptul de a contesta rezultatul evaluării externe. Curtea Supremă de Justiție a respins contestația depusă de acesta împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii, care a acceptat raportul Comisiei de vetting privind nepromovarea evaluării. În consecință, Dașchevici este decăzut din dreptul de a exercita funcția de judecător pentru o perioadă de șase ani.
15:10
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România, pentru a limita situațiile în care oamenii ajung în conflict cu animale sălbatice, mai ales în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente.
14:45
Universitatea de Stat a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor pentru funcția de rector a început vineri, 23 ianuarie, și se încheie pe 6 februarie.
